Gigante europeu da educação assume controle de faculdade capixaba

Unidade educacional da Multivix Crédito: Multivix/Divulgação

Um dos maiores grupos de ensino superior da Europa, a Galileo Global Education assumiu o controle da Faculdade Multivix. A gestão vai seguir nas mãos da família Penina, que segue como acionista minoritária. A transação, cujo valor não foi revelado, pretende transformar a Multivix na plataforma de educação da Galileo no Brasil.

A Multivix tem seis faculdades, um centro universitário e 310 polos em todo o Brasil , com uma base de 60 mil alunos. A Galileo Global Education é a líder europeia no ensino superior privado com 58 marcas, em 106 campi, 18 países e mais de 250 mil estudantes em todo o mundo.

“Estamos muito contentes em unir forças com a Galileo Global Education, líder em ensino superior europeu, para melhorar ainda mais as oportunidades educacionais no Brasil. Essa parceria permitirá que aproveitemos a experiência global e os métodos de ensino inovadores da Galileo”, destaca Tadeu Penina, sócio e CEO da Multivix Brasil. "Será possível agora uma expansão da Multivix para todo o Brasil", complementa.

Os dois principais acionistas da Galileo são a Têthys Invest, holding de investimento da família Bettencourt, controladora da L'Oreal, que soma mais de US$ 100 bilhões em ativos sob gestão, e o fundo de pensão canadense CPPIB, cada um com 37% da companhia. O grupo britânico Montagu tem os outros 17% e o banco de fomento francês Bpifrance tem os 9% restantes.

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