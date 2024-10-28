Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Gigante europeu da educação assume controle de faculdade capixaba

Grupo de ensino superior do Espírito Santo  tem seis faculdades, um centro universitário e 310 polos em todo o Brasil, com uma base de 60 mil alunos

Publicado em 28 de Outubro de 2024 às 17:36

Públicado em 

28 out 2024 às 17:36
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A Multivix busca enriquecer a experiência educacional do aluno por meio de diferentes recursos que garantam o sucesso nos estudos
Unidade educacional da Multivix Crédito: Multivix/Divulgação
Um dos maiores grupos de ensino superior da Europa, a Galileo Global Education assumiu o controle da Faculdade Multivix. A gestão vai seguir nas mãos da família Penina, que segue como acionista minoritária. A transação, cujo valor não foi revelado, pretende transformar a Multivix na plataforma de educação da Galileo no Brasil.
A Multivix tem seis faculdades, um centro universitário e 310 polos em todo o Brasil, com uma base de 60 mil alunos. A Galileo Global Education é a líder europeia no ensino superior privado com 58 marcas, em 106 campi, 18 países e mais de 250 mil estudantes em todo o mundo.
> Por que os fundos imobiliários não param de cair
“Estamos muito contentes em unir forças com a Galileo Global Education, líder em ensino superior europeu, para melhorar ainda mais as oportunidades educacionais no Brasil. Essa parceria permitirá que aproveitemos a experiência global e os métodos de ensino inovadores da Galileo”, destaca Tadeu Penina, sócio e CEO da Multivix Brasil. "Será possível agora uma expansão da Multivix para todo o Brasil", complementa.
Os dois principais acionistas da Galileo são a Têthys Invest, holding de investimento da família Bettencourt, controladora da L'Oreal, que soma mais de US$ 100 bilhões em ativos sob gestão, e o fundo de pensão canadense CPPIB, cada um com 37% da companhia. O grupo britânico Montagu tem os outros 17% e o banco de fomento francês Bpifrance tem os 9% restantes.
Gigante europeu da educação assume controle de faculdade capixaba
Segundo o Valor Econômico, ao longo de nove meses de negociação, a família Penina amarrou um acordo de governança com a Galileo, que garante os capixabas a administração da faculdade.

LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES

Conselheiro de reality show vem ao ES falar sobre transformação digital

Trator, micro-ônibus e até piano: Ufes faz bota-fora em grande leilão

Jornal de SP critica Lula por ter dado título a Guarapari: “Poluída”

Megacooperativa entra no setor de supermercados e inaugura 2ª loja no ES

Made in ES: famosa gelateria capixaba vai abrir filial nos EUA

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Educação Negócios Europa Ensino Superior
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Missa de encerramento da Festa da Penha lotou o Parque da Prainha, em Vila Velha
TV Gazeta inova em transmissão da Festa da Penha e alcança mais de 440 mil capixabas
Imagem de destaque
Espírito Santo tem três centros de treinamento selecionados para a Copa do Mundo Feminina
Projeção mostra como deve ficar a região do Terminal de Carapina com as obras
Obra da Terceira Via na Serra vai criar 440 vagas de estacionamento

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados