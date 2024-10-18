Megacooperativa entra no setor de supermercados e inaugura 2ª loja no ES

Foi inaugurado em Muniz Freire
o segundo supermercado da Rede Nater, da Nater Coop, a maior cooperativa agrícola no Espírito Santo. Com 400 metros quadrados de área, a loja é a segunda da rede, que já conta com um supermercado em Santa Maria de Jetibá
, berço da cooperativa.
O supermercado Rede Nater gerou 32 empregos diretos em Muniz Freire, cidade onde a cooperativa já dispõe de loja de produtos agropecuários. Cerca de 5 mil itens estão disponíveis para os consumidores da região.
A loja está aberta ao público em geral com preços de mercado. Qualquer consumidor pode comprar, e não apenas os cooperados da Nater Coop.
O novo supermercado reforça a unidade Bens de Consumo da Nater Coop, uma frente voltada a atender o consumidor final. Além dos dois supermercados da Rede Nater, a cooperativa conta com cinco postos de revenda de combustíveis e lojas de conveniência com a marca Conven ON, uma delas funcionando anexa ao supermercado de Muniz Freire.
Ainda neste mês, a Nater Coop deve inaugurar uma Conven ON em formato de atendimento autônomo, anexa ao supermercado Rede Nater de Santa Maria de Jetibá.
A Nater Coop está no ranking do Anuário IEL
como a maior cooperativa/empresa do setor agrícola e pecuário É a maior do agro no Espírito Santo em número de cooperados, com mais de 23 mil associados.