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Leonel Ximenes

Megacooperativa entra no setor de supermercados e inaugura 2ª loja no ES

Unidade está aberta ao público em geral e com preços de mercado

Públicado em 

18 out 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Inauguração da Rede Nater em Muniz Freire
Inauguração da Rede Nater em Muniz Freire Crédito: Divulgação
Foi inaugurado em Muniz Freire o segundo supermercado da Rede Nater, da Nater Coop, a maior cooperativa agrícola no Espírito Santo. Com 400 metros quadrados de área, a loja é a segunda da rede, que já conta com um supermercado em Santa Maria de Jetibá, berço da cooperativa.
O supermercado Rede Nater gerou 32 empregos diretos em Muniz Freire, cidade onde a cooperativa já dispõe de loja de produtos agropecuários. Cerca de 5 mil itens estão disponíveis para os consumidores da região.
A loja está aberta ao público em geral com preços de mercado. Qualquer consumidor pode comprar, e não apenas os cooperados da Nater Coop.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR FINAL

O novo supermercado reforça a unidade Bens de Consumo da Nater Coop, uma frente voltada a atender o consumidor final. Além dos dois supermercados da Rede Nater, a cooperativa conta com cinco postos de revenda de combustíveis e lojas de conveniência com a marca Conven ON, uma delas funcionando anexa ao supermercado de Muniz Freire.
Ainda neste mês, a Nater Coop deve inaugurar uma Conven ON em formato de atendimento autônomo, anexa ao supermercado Rede Nater de Santa Maria de Jetibá.
A Nater Coop está no ranking do Anuário IEL como a maior cooperativa/empresa do setor agrícola e pecuário É a maior do agro no Espírito Santo em número de cooperados, com mais de 23 mil associados.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Santa Maria de Jetibá Muniz Freire Comércio Cooperativas supermercados Consumidor
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