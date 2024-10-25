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Leonel Ximenes

Trator, micro-ônibus e até piano: Ufes faz bota-fora em grande leilão

O pregão será realizado de forma on-line, com abertura às 9h de segunda-feira (28) e encerramento às 9h do dia 8 de novembro

Publicado em 25 de Outubro de 2024 às 03:11

Públicado em 

25 out 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O piano da conceituada marca Fritz Dobbert está com lance inicial de R$ 300
O piano da conceituada marca Fritz Dobbert está com lance inicial de R$ 300 Crédito: Diretoria de Materiais e Patrimônio da Ufes
São 151 lotes, dos tradicionais veículos até um piano da conceituada marca Fritz Dobbert. O megaleilão de inservíveis que a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) vai realizar nos próximos dias tem um pouco de tudo - e para todos os bolsos.
O certame, que ocorre de 28 de outubro a 8 de novembro, terá também equipamentos médicos e hospitalares, equipamentos de laboratório, impressoras, telefones, computadores, geradores, aparelhos de ar condicionado, geladeiras, microondas, mobiliário em geral e sucatas.
Além do piano, que tem lance mínimo de R$ 300, também foi colocado à venda um microtrator, ano 1986, da marca Agrale, com valor inicial de R$ 2.340. O item mais valioso do leilão é um micro-ônibus da marca Marcopolo/Volare, ano 2013, ofertado a R$ 54.972. O lote mínimo de uma sucata de microscópios está avaliado em R$ 7,5 mil.
O leilão será realizado de forma on-line, com abertura às 9h de segunda-feira (28) e encerramento às 9h do dia 8 de novembro. A venda de inservíveis da universidade é aberta e visível ao público em geral, que para participar deve realizar o cadastro no site do leiloeiro, encaminhando documento de identidade e comprovante de endereço.
Trator da marca Agrale, com valor inicial de R$ 2.340
Trator da marca Agrale, com valor inicial de R$ 2.340 Crédito: Diretoria de Materiais e Patrimônio da Ufes
“Podem participar do leilão todas as pessoas físicas maiores ou emancipadas e representantes de pessoas jurídicas que não estiverem proibidas de contratar com a administração pública”, explica o diretor de Materiais e Patrimônio da Universidade, Renato Fraga.
Segundo a Ufes, o leilão de bens inservíveis tem como objetivo desmobilizar e vender itens patrimoniais que não são mais úteis para a instituição; gerar receita com a venda de bens que não têm mais utilidade; promover a destinação correta de bens e liberar as áreas ocupadas pelos inservíveis permitindo sua reutilização.
Mais informações neste link ou pelos telefones 27 2121-3909; 99779-8227; 99252-8227; 99796-1888, em horário comercial.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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