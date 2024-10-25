Trator, micro-ônibus e até piano: Ufes faz bota-fora em grande leilão

O piano da conceituada marca Fritz Dobbert está com lance inicial de R$ 300 Crédito: Diretoria de Materiais e Patrimônio da Ufes

São 151 lotes, dos tradicionais veículos até um piano da conceituada marca Fritz Dobbert. O megaleilão de inservíveis que a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) vai realizar nos próximos dias tem um pouco de tudo - e para todos os bolsos.

O certame, que ocorre de 28 de outubro a 8 de novembro, terá também equipamentos médicos e hospitalares, equipamentos de laboratório, impressoras, telefones, computadores, geradores, aparelhos de ar condicionado, geladeiras, microondas, mobiliário em geral e sucatas.

Além do piano, que tem lance mínimo de R$ 300, também foi colocado à venda um microtrator, ano 1986, da marca Agrale, com valor inicial de R$ 2.340. O item mais valioso do leilão é um micro-ônibus da marca Marcopolo/Volare, ano 2013, ofertado a R$ 54.972. O lote mínimo de uma sucata de microscópios está avaliado em R$ 7,5 mil.

O leilão será realizado de forma on-line, com abertura às 9h de segunda-feira (28) e encerramento às 9h do dia 8 de novembro. A venda de inservíveis da universidade é aberta e visível ao público em geral, que para participar deve realizar o cadastro no site do leiloeiro, encaminhando documento de identidade e comprovante de endereço.

Trator da marca Agrale, com valor inicial de R$ 2.340 Crédito: Diretoria de Materiais e Patrimônio da Ufes

“Podem participar do leilão todas as pessoas físicas maiores ou emancipadas e representantes de pessoas jurídicas que não estiverem proibidas de contratar com a administração pública”, explica o diretor de Materiais e Patrimônio da Universidade, Renato Fraga.

Segundo a Ufes, o leilão de bens inservíveis tem como objetivo desmobilizar e vender itens patrimoniais que não são mais úteis para a instituição; gerar receita com a venda de bens que não têm mais utilidade; promover a destinação correta de bens e liberar as áreas ocupadas pelos inservíveis permitindo sua reutilização.