ES terá agência exclusiva para quem fatura mais de R$ 30 milhões/ano

O Sicredi, instituição financeira cooperativa com presença nacional e mais de 8 milhões de associados, vai inaugurar nesta quinta-feira (24) uma agência especializada no segmento empresarial de alto valor, ou seja, para quem fatura pelo menos R$ 30 milhões/ano.
A agência Sicredi Empresas ES fica na Reta da Penha, na Capital
, e tem como meta prioritária atender o segmento empresarial de alta renda na Grande Vitória
.
A instituição financeira cooperativa promete atendimento personalizado, conduzido por profissionais especializados em suas áreas de atuação.
O Sicredi tem mais de 2,8 mil agências em todos os Estados e no Distrito Federal
, oferecendo mais de 300 produtos e serviços financeiros. No Espírito Santo, a instituição financeira administra R$ 3,3 bilhões em recursos, com presença em 45 municípios e 56 pontos de atendimento.
Fabrício Cambruzzi, diretor-executivo da Sicredi Serrana RS/ES, antecipa que a nova agência proporcionará um espaço confortável, com área de convivência e salas privativas para discussões sobre vida financeira e prosperidade dos negócios.
“Construímos relações sólidas e significativas, entregando valor em cada interação. Essa é a essência do cooperativismo”, afirma o diretor.