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Leonel Ximenes

ES terá agência exclusiva para quem fatura mais de R$ 30 milhões/ano

Instituição financeira cooperativa tem como meta prioritária atender o segmento empresarial de alta renda na Grande Vitória

Publicado em 23 de Outubro de 2024 às 16:50

Públicado em 

23 out 2024 às 16:50
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Dinheiro, notas, Real, moedas
No Espírito Santo, o Sicredi administra R$ 3,3 bilhões em recursos Crédito: Reprodução
O Sicredi, instituição financeira cooperativa com presença nacional e mais de 8 milhões de associados, vai inaugurar nesta quinta-feira (24) uma agência especializada no segmento empresarial de alto valor, ou seja, para quem fatura pelo menos R$ 30 milhões/ano.
A agência Sicredi Empresas ES fica na Reta da Penha, na Capital, e tem como meta prioritária atender o segmento empresarial de alta renda na Grande Vitória.
A instituição financeira cooperativa promete atendimento personalizado, conduzido por profissionais especializados em suas áreas de atuação.
O Sicredi tem mais de 2,8 mil agências em todos os Estados e no Distrito Federal, oferecendo mais de 300 produtos e serviços financeiros. No Espírito Santo, a instituição financeira administra R$ 3,3 bilhões em recursos, com presença em 45 municípios e 56 pontos de atendimento.
Fabrício Cambruzzi, diretor-executivo da Sicredi Serrana RS/ES, antecipa que a nova agência proporcionará um espaço confortável, com área de convivência e salas privativas para discussões sobre vida financeira e prosperidade dos negócios.
“Construímos relações sólidas e significativas, entregando valor em cada interação. Essa é a essência do cooperativismo”, afirma o diretor.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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