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Leonel Ximenes

O que falta para Vitória ser a capital com a menor população do Brasil

Dados divulgados pelo IBGE mostram que a cidade mais populosa do país é São Paulo, com quase 12 milhões de habitantes

Públicado em 

24 set 2024 às 17:52
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Data: 04/09/2019 - ES - Vitória - Vista aérea da Catedral Metropolitana de Vitória - Fotos aéreas para o aniversário de Vitória - Editoria: Cidades - Foto: Felipe Mota - Fly Now - GZ
Vista aérea da Catedral Metropolitana de Vitória Crédito: Felipe Mota/Fly Now
Faltam menos de 20 mil habitantes para Vitória ocupar o posto de capital com a menor população do Brasil. A capital capixaba, segundo dados do IBGE divulgados recentemente, tem apenas 342.800 habitantes, na 26ª colocação, 19.715 moradores a mais que a novíssima Palmas (TO), que tem 323.625.
A capital tocantinense, entretanto, está localizada em uma região de intensa procura e ocupação territorial nos últimos anos, principalmente pela força do agronegócio. Daí se esperar que é questão de tempo a população de Palmas superar a de Vitória.
Vitória, por sinal, é apenas a quarta cidade com maior população no Espírito Santo. De acordo com a estimativa do IBGE, a mais populosa é a Serra, com 536.765 habitantes, seguida de Vila Velha ( 508.655) e Cariacica (386.995).
No total, o Brasil já tem mais de 212 milhões de habitantes. A cidade mais populosa é São Paulo, com pouco menos de 12 milhões, seguida pelo Rio de Janeiro, 6.729.894.

POPULAÇÃO DAS CAPITAIS

  • São Paulo: 11.895.578
  • Rio de Janeiro: 6.729.894
  • Brasília: 2.982.818
  • Fortaleza: 2.574.412
  • Salvador: 2.568.928
  • Belo Horizonte: 2.416.339
  • Porto Alegre: 2.391
  • Manaus: 2.279.686
  • Curitiba: 1.829.225
  • Recife: 1.587.707
  • Goiânia: 1.494.599
  • Belém: 1.398.531
  • São Luís: 1.088.057
  • Maceió: 994.464
  • Campo Grande: 954.537
  • Teresina: 902.644
  • João Pessoa: 888.679
  • Natal: 785.368
  • Cuiabá: 682.932
  • Aracaju: 628.849
  • Florianópolis: 576.361
  • Porto Velho: 514.873
  • Macapá: 487.200
  • Boa Vista: 470.169
  • Rio Branco: 387.852
  • Vitória: 342.800
  • Palmas: 323.625

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Ibge Vitória (ES) Palmas (TO) São Paulo (SP) População
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