O que falta para Vitória ser a capital com a menor população do Brasil

Faltam menos de 20 mil habitantes para Vitória
ocupar o posto de capital com a menor população do Brasil. A capital capixaba, segundo dados do IBGE
divulgados recentemente, tem apenas 342.800 habitantes, na 26ª colocação, 19.715 moradores a mais que a novíssima Palmas (TO), que tem 323.625.
A capital tocantinense, entretanto, está localizada em uma região de intensa procura e ocupação territorial nos últimos anos, principalmente pela força do agronegócio. Daí se esperar que é questão de tempo a população de Palmas superar a de Vitória.
Vitória, por sinal, é apenas a quarta cidade com maior população no Espírito Santo. De acordo com a estimativa do IBGE
, a mais populosa é a Serra, com 536.765 habitantes, seguida de Vila Velha ( 508.655) e Cariacica (386.995).
No total, o Brasil já tem mais de 212 milhões de habitantes. A cidade mais populosa é São Paulo, com pouco menos de 12 milhões, seguida pelo Rio de Janeiro, 6.729.894.