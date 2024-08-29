Somos 4.102.129: ES tem 6° maior crescimento populacional do Brasil

Bairro Morada de Laranjeiras, na Serra; município é o mais populoso do Espírito Santo Crédito: Luciney Araújo

Vitória tem 342.800 habitantes. Apesar de ser a capital do Estado, não é o município mais populoso. Serra, Vila Velha e Cariacica têm população maior, por exemplo.

A estimativa, que revela o total de habitantes em estados e municípios, considera a contagem de pessoas até o dia 1º de julho de 2024. As informações foram publicadas no Diário Oficial da União. O estudo é um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para o cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios, além de referência para indicadores sociais, econômicos e demográficos

O Estado de São Paulo segue na liderança entre as unidades da federação, com 45,9 milhões de habitantes. O Estado com a menor população é Roraima, com 716.793 habitantes. Em 2023, de acordo com números do IBGE, o Espírito Santo tinha 3.833.712 habitantes. Veja abaixo o número de habitantes por Estado.

A população de cada Estado do Brasil, segundo o IBGE Crédito: Diário Oficial da União

O maior crescimento populacional foi observado justamente em Roraima, onde o número de pessoas saltou de 636.707 para 716.793, uma alta de 12,58%. Enquanto isso, o menor crescimento foi em Alagoas, de 2,95%, seguido pelo Rio Grande do Sul (3,19%) e Piauí (3,20%).

A população atual e o crescimento por Estado, segundo o IBGE:

Roraima - 716.793 habitantes - Crescimento de 12,58%

Rondônia - 1.746.227 habitantes - Crescimento de 10,44%

Amapá - 802.837 habitantes - Crescimento de 9,41%

Amazonas - 4.281.209 habitantes - Crescimento de 8,62%

Rio de Janeiro - 17.219.679 habitantes - Crescimento de 7,26%

Espírito Santo - 4.102.129 habitantes - Crescimento de 7,00%

Pará - 8.664.306 habitantes - Crescimento de 6,69%

Acre - 880.631 habitantes - Crescimento de 6,10%

Santa Catarina - 8.058.441 habitantes - Crescimento de 5,89%

Distrito Federal - 2.982.818 habitantes - Crescimento de 5,87%

Pernambuco - 9.539.029 habitantes - Crescimento de 5,30%

Mato Grosso do Sul - 2.901.895 habitantes - Crescimento de 5,26%

Bahia - 14.850.513 habitantes - Crescimento de 5,01%

Ceará - 9.233.656 habitantes - Crescimento de 4,99%

Mato Grosso - 3.836.399 habitantes - Crescimento de 4,86%

Tocantins - 1.577.342 habitantes - Crescimento de 4,36%

Rio Grande do Norte - 3.446.071 habitantes - Crescimento de 4,34%

Paraíba - 4.145.040 habitantes - Crescimento de 4,29%

Goiás - 7.350.483 habitantes - Crescimento de 4,17%

Minas Gerais - 21.322.691 habitantes - Crescimento de 3,82%

Sergipe - 2.291.077 habitantes - Crescimento de 3,69%

São Paulo - 45.973.194 habitantes - Crescimento de 3,52%

Maranhão - 7.010.960 habitantes - Crescimento de 3,47%

Paraná - 11.824.665 habitantes - Crescimento de 3,32%

Piauí - 3.375.646 habitantes - Crescimento de 3,20%

Rio Grande do Sul - 11.229.915 habitantes - Crescimento de 3,19%

Alagoas - 3.220.104 habitantes - Crescimento de 2,95%



Apesar da alta registrada até julho de 2024, o IBGE recentemente informou que a população do Brasil deve começar a encolher em 2042, seis anos antes do que era previsto até 2018. O Instituto divulgou novas projeções que mostram que, até 2041, a população deve continuar crescendo e atingir a marca de 220 milhões de pessoas. Porém, a partir do ano seguinte, a população passará a encolher, devendo chegar a 199,2 milhões de pessoas em 2070.

Saiba mais sobre os números do ES

O IBGE informa que o país tem 15 municípios com mais de 1 milhão de pessoas, dos quais 13 são capitais. Entre as 15 cidades, não há nenhuma do Espírito Santo. São Paulo é a cidade com maior população, são mais de 11 milhões de pessoas. Na lista, há municípios como Fortaleza (2,5 milhões), Curitiba (1,8 milhão), Belém (1,3 milhão), Campinas (1,1 milhão) e São Luís (1,08 milhão).

O Espírito Santo se destaca, no entanto, quando reunidas as cidades fora das capitais com mais de 500 mil habitantes. Guarulhos e Campinas são os municípios mais populosos entre os 26 municípios com mais de 500 mil habitantes que não são capitais. No 18º lugar está a Serra, com 572.74 habitantes. Na 25º posição, Vila Velha, com 502.899. Cariacica não aparece na lista - são 375.485 habitantes na cidade.

Arquivos & Anexos Lista completa de municípios do Espírito Santo Levantamento do IBGE detalha a população por cidade do Espírito Santo. Veja detalhes Tamanho do arquivo: 16kb Baixar

A lista completa dos municípios mostra que, fora da Grande Vitória, há cidades com mais de 100 mil habitantes: Colatina, Linhares, Cachoeiro de Itapemirim, São Mateus e Aracruz são exemplos disso.