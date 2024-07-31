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Mercado de trabalho

Desemprego recua a 6,9% e volta ao menor nível da série para o 2° trimestre

Taxa divulgada pelo IBGE retorna ao patamar de 2014; 101,8 milhões de ocupados com trabalho renova recorde
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

31 jul 2024 às 10:14

Publicado em 31 de Julho de 2024 às 10:14

RIO DE JANEIRO - A taxa de desemprego do Brasil recuou a 6,9% no segundo trimestre deste ano, apontam dados divulgados nesta quarta-feira (31) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O indicador estava em 7,9% no primeiro trimestre.
A mediana das projeções do mercado financeiro era de 6,9% para a taxa no período de abril a junho, de acordo com a agência Bloomberg.
Desemprego no Brasil atinge mais de 12,5 milhões de pessoas
Desemprego no Brasil atinge 7,5 milhões de pessoas Crédito: Reprodução/Folha de S.Paulo
O número de desempregados foi estimado pelo IBGE em 7,5 milhões no segundo trimestre. O contingente era de 8,6 milhões nos três meses anteriores.
A população desempregada reúne pessoas de 14 anos ou mais que estão sem trabalho e que seguem à procura de oportunidades. Quem não está buscando vagas, mesmo sem ter emprego, não faz parte desse grupo nas estatísticas oficiais.
Os dados divulgados nesta terça integram a Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua). O levantamento do IBGE abrange tanto atividades formais quanto informais — ou seja, desde os empregos com carteira assinada e CNPJ até os populares bicos.
Tradicionalmente, o início de ano é marcado pelo aumento do desemprego, com redução do indicador nos meses seguintes.
A taxa de desemprego já havia marcado 7,1% no trimestre encerrado em maio. O IBGE, contudo, evita a comparação direta entre períodos com meses repetidos, como é o caso dos intervalos finalizados em maio e junho.

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