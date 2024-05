Taxa de desemprego fica em 7,5%, a menor para o trimestre desde 2014

Empregos formais têm sustentado alta da população ocupada no Brasil, segundo o IBGE

A taxa de desemprego no trimestre encerrado em abril ficou em 7,5%, o menor para o período desde 2014. O índice é considerado estável em relação ao trimestre móvel terminado em janeiro de 2024 (7,6%) e 1 ponto percentual (p.p) abaixo do apurado no mesmo período de 2023 (8,5%).