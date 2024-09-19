Cidade paulista promete superar tirolesa de Pancas, a maior do Brasil

As cordas estão lançadas. A cidade de Socorro, no interior de São Paulo, está construindo a maior tirolesa do Brasil e do mundo, com 3,4 mil metros de extensão, superando a estrutura da tirolesa da cidade capixaba de Pancas
, que tem 3,1 mil metros no total e acabou de ser inaugurada, em agosto.
A tirolesa de Socorro, cidade que é referência em esportes de aventura no Estado de São Paulo
, tem inauguração prevista para janeiro próximo, no Mega Park Turismo de Aventura, entre o Pico da Cascavel, a 1,2 mil metros de altitude, e o Rio do Peixe. O investimento, segundo a empresa, é de cerca de R$ 10 milhões.
O circuito de tirolesa de Pancas é dividido em duas etapas, uma com 2,1 quilômetros de comprimento e outra com cerca de 850 metros, e tem uma altura bem menor: 400 metros, no ponto mais alto, e descida numa velocidade de até 120 km/h.
O complexo de lazer começou a ser construído em março de 2023 pela empresa Guia Vertical, contratada pela Prefeitura de Pancas. A construção do circuito de tirolesas, de uma praça e de um quiosque custaram ao governo do Estado cerca de R$ 2,3 milhões.
Até a inauguração da tirolesa no interior do ES, a maior do mundo era a de Ras Al Khaimah, nos Emirados Árabes Unidos, com 2.830 metros de extensão.