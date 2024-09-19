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Leonel Ximenes

Cidade paulista promete superar tirolesa de Pancas, a maior do Brasil

Estrutura de lazer no interior de São Paulo será inaugurada em janeiro próximo

Públicado em 

19 set 2024 às 15:54
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Imagem aérea da pedra tirolesa, em Pancas, nesta segunda-feira (9).
Imagem aérea da pedra da tirolesa, em Pancas Crédito: Fabrício Silva
As cordas estão lançadas. A cidade de Socorro, no interior de São Paulo, está construindo a maior tirolesa do Brasil e do mundo, com 3,4 mil metros de extensão, superando a estrutura da tirolesa da cidade capixaba de Pancas, que tem 3,1 mil metros no total e acabou de ser inaugurada, em agosto.
A tirolesa de Socorro, cidade que é referência em esportes de aventura no Estado de São Paulo, tem inauguração prevista para janeiro próximo, no Mega Park Turismo de Aventura, entre o Pico da Cascavel, a 1,2 mil metros de altitude, e o Rio do Peixe. O investimento, segundo a empresa, é de cerca de R$ 10 milhões.
O circuito de tirolesa de Pancas é dividido em duas etapas, uma com 2,1 quilômetros de comprimento e outra com cerca de 850 metros, e tem uma altura bem menor: 400 metros, no ponto mais alto, e descida numa velocidade de até 120 km/h.

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O complexo de lazer começou a ser construído em março de 2023 pela empresa Guia Vertical, contratada pela Prefeitura de Pancas. A construção do circuito de tirolesas, de uma praça e de um quiosque custaram ao governo do Estado cerca de R$ 2,3 milhões.
Até a inauguração da tirolesa no interior do ES, a maior do mundo era a de Ras Al Khaimah, nos Emirados Árabes Unidos, com 2.830 metros de extensão.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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