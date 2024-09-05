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Leonel Ximenes

Show do padre Fábio de Melo é adiado no ES. Saiba os motivos

Cantor católico iria se apresentar no dia 12 de outubro, no feriado de Nossa Senhora Aparecida

Públicado em 

05 set 2024 às 15:13
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Padre Fábio de Melo
Padre Fábio de Melo concordou com o pedido de adiamento do show em Cachoeiro Crédito: Arthur Louzada
O show do padre Fábio de Melo no Parque de Exposições de Cachoeiro de Itapemirim, inicialmente programado para o dia 12 de outubro próximo, foi remarcado para o dia 17 de maio de 2025. A coluna apurou que o adiamento foi a pedido da própria Igreja Católica.
É que praticamente todas as paróquias da Diocese de Cachoeiro têm Nossa Senhora Aparecida, cujo dia é comemorado exatamente em 12 de outubro, como padroeira de alguma comunidade. A santa inclusive é padroeira de uma das paróquias cachoeirenses.
Os párocos, por conta disso, celebram nesses locais e não poderiam ir ao show do pop star católico, o mesmo ocorrendo com os fiéis envolvidos nas celebrações à padroeira do Brasil.

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Os organizadores do show conversaram com a produção do padre e conseguiram reagendar a apresentação de Fábio de Melo para um período em que não está previsto nenhum grande evento na diocese.
Outro motivo do adiamento, segundo fonte da diocese, é o fechamento temporário do Parque de Exposições de Cachoeiro neste ano para a conclusão das obras no local.
Os ingressos já adquiridos continuam válidos para nova data, em maio do ano que vem. Mas caso o comprador não tenha mais interesse no show basta fazer contato pelo WhatsApp (28) 98803-5223.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Cachoeiro de Itapemirim feriado Música Padre Fábio de Melo Nossa Senhora Aparecida Igreja Católica
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