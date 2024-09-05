Show do padre Fábio de Melo é adiado no ES. Saiba os motivos

O show do padre Fábio de Melo no Parque de Exposições de Cachoeiro de Itapemirim
, inicialmente programado para o dia 12 de outubro próximo, foi remarcado para o dia 17 de maio de 2025. A coluna apurou que o adiamento foi a pedido da própria Igreja Católica
.
É que praticamente todas as paróquias da Diocese de Cachoeiro têm Nossa Senhora Aparecida, cujo dia é comemorado exatamente em 12 de outubro, como padroeira de alguma comunidade. A santa inclusive é padroeira de uma das paróquias cachoeirenses.
Os párocos, por conta disso, celebram nesses locais e não poderiam ir ao show do pop star católico, o mesmo ocorrendo com os fiéis envolvidos nas celebrações à padroeira do Brasil.
Os organizadores do show conversaram com a produção do padre e conseguiram reagendar a apresentação de Fábio de Melo para um período em que não está previsto nenhum grande evento na diocese.
Outro motivo do adiamento, segundo fonte da diocese, é o fechamento temporário do Parque de Exposições de Cachoeiro neste ano para a conclusão das obras no local.
Os ingressos já adquiridos continuam válidos para nova data, em maio do ano que vem. Mas caso o comprador não tenha mais interesse no show basta fazer contato pelo WhatsApp (28) 98803-5223.