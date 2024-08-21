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Leonel Ximenes

Bruce Willis, irmão de John Lennon, será ordenado padre no ES

Atual diácono vai presidir sua primeira missa neste domingo (25), em Jacaraípe, na Serra, um dia depois da sua ordenação sacerdotal

Públicado em 

21 ago 2024 às 12:53
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O diácono Bruce Willis Moura de Oliveira durante uma missa
O diácono Bruce Willis Moura de Oliveira durante uma missa Crédito: Divulgação
O diácono Bruce Willis Moura de Oliveira será ordenado neste sábado (24) padre na Arquidiocese de Vitória. O rito de ordenação, presidido pelo arcebispo dom Dario Campos, será realizado às 18h, na Paróquia São Pedro, em Jacaraípe, na Serra, paróquia de origem do futuro sacerdote.
Nascido em Colatina, Bruce Willis, de 30 anos de idade, teve oito anos de formação religiosa no seminário, incluindo os cursos de filosofia e teologia. Ele foi ordenado diácono em dezembro do ano passado e em 2024 passou por uma breve experiência pastoral na Diocese de Conceição do Araguaia no Pará.
O futuro padre conta que seu nome é uma homenagem do seu pai ao ator Bruce Willis, que tem 69 anos e sofre de demência frontotemporal, doença neurodegenerativa que o afastou das telas e o levou a ser cuidado pela família. Aliás, o diácono também tem um irmão com nome famoso, John Lennon, de 17 anos, tributo prestado pelo seu pai ao ex-beatle.
Bruce Willis Moura afirma que atualmente convive bem com o seu nome famoso, mas revela que nem sempre foi assim: “Na escola, principalmente no Ensino Médio, eu ficava um pouco irritado, mas já me acostumei”.
Família de Bruce Willis celebra 68 anos do ator após diagnóstico de demência
Família de Bruce Willis celebra aniversário do ator após diagnóstico de demência Crédito: Instagram/@demimoore
Após a ordenação sacerdotal, dom Dario vai definir em qual paróquia Bruce Willis vai atuar. A primeira missa presidida pelo novo padre da Igreja Católica será celebrada neste domingo (25), às 10h, na matriz São Pedro em Jacaraípe.
A coluna deseja que o padre Bruce Willis tenha uma vocação abençoada e que abençoe todos nós. 

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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