Bruce Willis, irmão de John Lennon, será ordenado padre no ES

O diácono Bruce Willis Moura de Oliveira será ordenado neste sábado (24) padre na Arquidiocese de Vitória. O rito de ordenação, presidido pelo arcebispo dom Dario Campos
, será realizado às 18h, na Paróquia São Pedro, em Jacaraípe, na Serra, paróquia de origem do futuro sacerdote.
Nascido em Colatina
, Bruce Willis, de 30 anos de idade, teve oito anos de formação religiosa no seminário, incluindo os cursos de filosofia e teologia. Ele foi ordenado diácono em dezembro do ano passado e em 2024 passou por uma breve experiência pastoral na Diocese de Conceição do Araguaia no Pará.
Bruce Willis Moura afirma que atualmente convive bem com o seu nome famoso, mas revela que nem sempre foi assim: “Na escola, principalmente no Ensino Médio, eu ficava um pouco irritado, mas já me acostumei”.
Após a ordenação sacerdotal, dom Dario vai definir em qual paróquia Bruce Willis vai atuar. A primeira missa presidida pelo novo padre da Igreja Católica
será celebrada neste domingo (25), às 10h, na matriz São Pedro em Jacaraípe.
A coluna deseja que o padre Bruce Willis tenha uma vocação abençoada e que abençoe todos nós.