Papa (antes de ser papa) visitou e abençoou Cachoeiro. Tem até placa

Placa de aço fundido afixada ao lado de um das janelas do antigo Instituto Padre Anchieta, em Cachoeiro Crédito: Diocese de Cachoeiro

Na terra do Rei, um papa é sempre muito bem-vindo. Há 48 anos, três anos antes de ser eleito o líder máximo da Igreja Católica em Roma, o cardeal italiano Albino Luciani visitou e abençoou Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo.

Para quem duvida, tem até uma placa registrando visita tão ilustre à Capital Secreta. E como aconteceu esse fato histórico? É o que vamos contar agora.

Em 1975, ainda sob o pontificado do papa Paulo VI, o então cardeal esteve no Brasil visitando parentes no Rio Grande do Sul, onde também participou da tradicional Romaria de Nossa Senhora Medianeira, a convite do bispo gaúcho dom José Ivo Lorscheiter.

Vista atual da janela do Instituto Padre Anchieta onde, em 1975, o cardeal Albino Luciani abençoou Cachoeiro Crédito: Diocese de Cachoeiro

Primeiro bispo diocesano de Cachoeiro de Itapemirim, dom Luiz Gonzaga Peluso, que participou do Concílio Vaticano II (1962-1965) e manteve contatos com muitos líderes da Igreja Católica em Roma na época, acabou conhecendo Albino Luciani, a quem convidou a visitar a cidade capixaba por ocasião da sua passagem pelo Brasil.

O futuro papa João Paulo I, que morreu apenas 33 dias após tomar posse no Vaticano, aceitou o convite do bispo amigo e, no dia 15 de novembro de 1975, esteve em Cachoeiro. A visita histórica ficou registrada numa placa de aço fundido em uma das janelas do antigo Instituto Padre Anchieta (IPA – antigo Colégio dos Padres).

Da sacada desse colégio, Luciani abençoou a cidade do Rei Roberto Carlos . O cardeal, menos de três anos depois, seria eleito pelo conclave o papa João Paulo I, em 26 de agosto de 1978.

PONTIFICADO CURTO, POLÊMICA GRANDE

Conhecido pelo seu largo sorriso e simpatia, o pontífice, conhecido como “Papa Sorriso”, morreria 33 dias depois de assumir o trono de Pedro, no dia 29 de setembro de 1978, em um dos pontificados mais curtos da Igreja.

João Paulo I ficou conhecido como o "Papa Sorriso" Crédito: Vaticano/Divulgação

A morte precoce do papa suscitou debates e teorias da conspiração. O anúncio de sua morte foi cercado de informações falsas e inconsistentes e até alimentou a teoria de um assassinato por envenenamento para impedi-lo de colocar ordem nos negócios da Igreja Católica e, em particular, no Banco do Vaticano, onde havia sido detectado desvio financeiro.