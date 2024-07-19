Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Papa (antes de ser papa) visitou e abençoou Cachoeiro. Tem até placa

Cardeal esteve na cidade do Sul do Espírito Santo três anos antes de ser eleito o líder da Igreja Católica

Públicado em 

19 jul 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Placa de aço fundido afixada ao lado de um das janelas do antigo Instituto Padre Anchieta, em Cachoeiro
Placa de aço fundido afixada ao lado de um das janelas do antigo Instituto Padre Anchieta, em Cachoeiro Crédito: Diocese de Cachoeiro
Na terra do Rei, um papa é sempre muito bem-vindo. Há 48 anos, três anos antes de ser eleito o líder máximo da Igreja Católica em Roma, o cardeal italiano Albino Luciani visitou e abençoou Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.
Para quem duvida, tem até uma placa registrando visita tão ilustre à Capital Secreta. E como aconteceu esse fato histórico? É o que vamos contar agora.
Em 1975, ainda sob o pontificado do papa Paulo VI, o então cardeal esteve no Brasil visitando parentes no Rio Grande do Sul, onde também participou da tradicional Romaria de Nossa Senhora Medianeira, a convite do bispo gaúcho dom José Ivo Lorscheiter.
Vista atual da janela do Instituto Padre Anchieta onde, em 1975, o cardeal Albino Luciani abençoou Cachoeiro
Vista atual da janela do Instituto Padre Anchieta onde, em 1975, o cardeal Albino Luciani abençoou Cachoeiro Crédito: Diocese de Cachoeiro
Primeiro bispo diocesano de Cachoeiro de Itapemirim, dom Luiz Gonzaga Peluso, que participou do Concílio Vaticano II (1962-1965) e manteve contatos com muitos líderes da Igreja Católica em Roma na época, acabou conhecendo Albino Luciani, a quem convidou a visitar a cidade capixaba por ocasião da sua passagem pelo Brasil.
O futuro papa João Paulo I, que morreu apenas 33 dias após tomar posse no Vaticano, aceitou o convite do bispo amigo e, no dia 15 de novembro de 1975, esteve em Cachoeiro. A visita histórica ficou registrada numa placa de aço fundido em uma das janelas do antigo Instituto Padre Anchieta (IPA – antigo Colégio dos Padres).

Veja Também

Santuário no ES visitado pelo Rei Roberto Carlos faz 30 anos

12 anos depois, padre Fábio de Melo volta a Cachoeiro. Veja data

Da sacada desse colégio, Luciani abençoou a cidade do Rei Roberto Carlos. O cardeal, menos de três anos depois, seria eleito pelo conclave o papa João Paulo I, em 26 de agosto de 1978.

PONTIFICADO CURTO, POLÊMICA GRANDE

Conhecido pelo seu largo sorriso e simpatia, o pontífice, conhecido como “Papa Sorriso”, morreria 33 dias depois de assumir o trono de Pedro, no dia 29 de setembro de 1978, em um dos pontificados mais curtos da Igreja.
João Paulo I ficou conhecido como o
João Paulo I ficou conhecido como o "Papa Sorriso" Crédito: Vaticano/Divulgação
A morte precoce do papa suscitou debates e teorias da conspiração. O anúncio de sua morte foi cercado de informações falsas e inconsistentes e até alimentou a teoria de um assassinato por envenenamento para impedi-lo de colocar ordem nos negócios da Igreja Católica e, em particular, no Banco do Vaticano, onde havia sido detectado desvio financeiro.
No dia 4 de setembro de 2022, João Paulo I foi beatificado pelo papa Francisco. Portanto, além de papa, a famosa cidade capixaba recebeu a honrosa visita de um beato e, quem sabe, futuro santo. Para Cachoeiro, ser o berço do Rei é pouco.

LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES

Morre, aos 104 anos, a mulher que adoçava Vila Velha

Morre frei Enéas, de 87 anos, um dos padres mais populares de Cachoeiro

Morre, aos 83, o padre dos discursos e das cartas do Palácio Anchieta

Na ativa em Cachoeiro, irmã Otília faz 90 anos: “Quando morrer, paro”

Cão entra na igreja e acompanha oração do padre em Cachoeiro

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim Papa Francisco Roberto Carlos ES Sul Vaticano Igreja Católica Rio Grande do Sul
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que se sabe sobre o cessar-fogo de duas semanas entre EUA e Irã
Imagem de destaque
Guns N'Roses em Cariacica: trânsito terá intervenções para show no domingo (12)
Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados