Na ativa em Cachoeiro, irmã Otília faz 90 anos: “Quando morrer, paro”

Irmã Otília mora em Cachoeiro desde 1966 Crédito: Diocese de Cachoeiro

A rotina de muitos anos continua inalterada: irmã Otília, que está fazendo 90 anos nesta quinta-feira (5), visita diariamente pacientes e seus familiares e funcionários na Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim , cidade onde mora há 57 anos.

No hospital, por onde passa, é recebida com carinho, tanto pelos funcionários, quanto pelos doentes. Assim como acontece todos os dias, Irmã Otília segue mantendo suas orações pela recuperação daqueles que estão internados.

“É todos os dias, de domingo a domingo, sem folga, sem nada. O meu coração não aceita folga, porque, para o doente, não existe folga. Quando eu morrer, eu paro”, afirma Maria Joana Otília, religiosa da congregação Filhas de Jesus na Eucaristia, em declaração ao site da Diocese de Cachoeiro.

Mineira de nascimento, irmã Otília é oriunda de uma família simples, de onde surgiu a vocação de servir a Deus e aos doentes. Sétima de 14 irmãos, ela começou sua vida religiosa trabalhando com os doentes em Belo Horizonte (MG).

"Se tivesse que escolher novamente, faria tudo de novo. Não peço nada a ninguém, mas se pudesse pedir, seria oração, só oração" Irmã Otília - Religiosa da congregação Filhas de Jesus na Eucaristia

Em 1960, recebeu o hábito e, nove anos mais tarde, fez os votos perpétuos de pobreza, castidade e obediência, conforme determinado pela Igreja Católica aos seus religiosos.

Além de Cachoeiro, a freira conta que, durante sua longa vida, levou conforto aos enfermos em vários locais, como Colatina, Vitória, Araxá (MG), Governador Valadares (MG) e Rio de Janeiro (RJ).

No começo de agosto passado, um susto: irmã Otília foi internada, na Santa Casa de Cachoeiro , com um quadro de anemia e pneumonia, mas seis dias depois recebeu alta e voltou às suas atividades.