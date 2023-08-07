Irmã Otília deixa hospital após ser internada na UTI em Cachoeiro

Irmã Otília se dedica a pacientes de hospital em Cachoeiro Irmã Otília se dedica a pacientes de hospital em Cachoeiro Crédito: Rafael Duarte Rafael Duarte

A Irmã Maria Joana Otília, de 90 anos, recebeu alta médica no Hospital Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, neste sábado (5), após ficar internada por seis dias por conta de um quadro de anemia e pneumonia. A religiosa é conhecida por sua dedicação aos pacientes da unidade.

Segundo a Diocese de Cachoeiro de Itapemirim , Irmã Otília foi tratada com antibióticos, passou por uma bateria de exames e acompanhamento nutricional, pois apresentava uma anemia. Ao longo da semana, segundo as religiosas da Congregação das Irmãs de Jesus na Eucaristia, ela teve uma significativa evolução clínica.

Nesta segunda-feira (7), Irmã Otília participa da Celebração Eucarística em homenagem ao nascimento e falecimento de Madre Gertrudes de São José, fundadora da Congregação. A cerimônia acontece no auditório do Colégio Jesus Cristo Rei.

A freira deu entrada na unidade na segunda-feira, 31 de julho, após chegar na instituição reclamando que “não estava se sentindo muito bem”. A equipe médica preferiu interná-la na Unidade de Tratamento Intensivo - UTI.

Na última quinta-feira (3), o Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim publicou um vídeo em suas redes sociais no qual a religiosa atualizou o seu quadro de saúde. “Graças a Deus estou me recuperando. Quero agradecer as orações, por isso, estou melhorando", disse, no vídeo.