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Em recuperação

Freira dedicada a pacientes, Irmã Otília está na UTI em Cachoeiro

Irmã Maria Joana Otília, de 90 anos, foi diagnosticada com uma pneumonia na última segunda-feira (31)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

02 ago 2023 às 15:55

Publicado em 02 de Agosto de 2023 às 15:55

Atualização

03/08/2023 - 10:37
Na manhã desta quinta-feira (3), foi divulgado que a Irmã Otília recebeu alta da UTI, mas segue internada no Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.
Irmã Otília se dedica a pacientes de hospital em Cachoeiro
Irmã Otília se dedica a pacientes de hospital em Cachoeiro Crédito: Rafael Duarte
A Irmã Otília, de 90 anos, conhecida pela dedicação a pacientes da Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, está internada no hospital na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da unidade. Segundo a unidade, ela se trata de uma pneumonia leve.
Segundo boletim da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, Irmã Maria Joana Otília, da Congregação das Irmãs de Jesus na Eucaristia, continua internada na UTI da Santa Casa nesta quarta-feira (2). A religiosa deu entrada na unidade quando fazia suas visitas rotineiras aos pacientes do hospital na última segunda-feira, 31 de julho.
Irmã Otília, conforme a divulgação, chegou à instituição reclamando que não estava se sentindo muito bem e a equipe médica preferiu interná-la para realizar alguns exames. Ela foi diagnosticada com uma pneumonia leve

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Por meio de nota, a assessoria da Santa Casa de Misericórdia disse que a religiosa segue internada na UTI e que demais dados relacionados ao prontuário, em observância à Lei Geral de Proteção de Dados, bem como ao princípio da liberdade e da privacidade, são repassados apenas para família e/ou responsável.
Aos colaboradores do Colégio Jesus Cristo Rei (CREI), a Congregação das Irmãs de Jesus na Eucaristia comunicou, por nota, que a religiosa “está consciente, falante e, com a graça de Deus, logo estará em casa. Gratidão a todos pelo carinho e preocupação com Ir. Otília, sabemos o quanto ela é querida de todos.”
No último domingo (23), a freira completou 60 anos de vida religiosa. Pela dedicação, ela foi eleita por unanimidade a Cachoeirense Presente 2023 pela Câmara de Vereadores.

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