Irmã Otília deixa a UTI, mas segue internada em hospital de Cachoeiro

Irmã Otília se dedica a pacientes de hospital em Cachoeiro Irmã Otília se dedica a pacientes de hospital em Cachoeiro Crédito: Rafael Duarte Rafael Duarte

Conhecida por sua dedicação aos pacientes, Irmã Otília, de 90 anos, deixou a Unidade de Terapia Intensiva e segue internada se recuperando de uma pneumonia no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo. A alta médica da UTI aconteceu na tarde de quarta-feira (2), segundo nota divulgada pela unidade médica.

Segundo boletim da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, Irmã Maria Joana Otília, da Congregação das Irmãs de Jesus na Eucaristia, deu entrada na unidade quando fazia suas visitas rotineiras aos pacientes do hospital na última segunda-feira, 31 de julho. Ela foi diagnosticada com uma pneumonia leve e uma anemia.

O Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim informou que demais dados relacionados ao prontuário, em observância à Lei Geral de Proteção de Dados, bem como ao princípio da liberdade e da privacidade, são repassados apenas para família e/ou responsável pela paciente.