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Irmã Otília deixa a UTI, mas segue internada em hospital de Cachoeiro

Freira, conhecida por sua dedicação aos pacientes no município do Sul do Espírito Santo, está internada desde o dia 31 de julho devido a uma pneumonia leve e anemia
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

03 ago 2023 às 10:38

Publicado em 03 de Agosto de 2023 às 10:38

Irmã Otília se dedica a pacientes de hospital em Cachoeiro
Irmã Otília se dedica a pacientes de hospital em Cachoeiro Irmã Otília se dedica a pacientes de hospital em Cachoeiro Crédito: Rafael Duarte Rafael Duarte
Conhecida por sua dedicação aos pacientes, Irmã Otília, de 90 anos, deixou a Unidade de Terapia Intensiva e segue internada se recuperando de uma pneumonia no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A alta médica da UTI aconteceu na tarde de quarta-feira (2), segundo nota divulgada pela unidade médica.
Segundo boletim da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, Irmã Maria Joana Otília, da Congregação das Irmãs de Jesus na Eucaristia, deu entrada na unidade quando fazia suas visitas rotineiras aos pacientes do hospital na última segunda-feira, 31 de julho. Ela foi diagnosticada com uma pneumonia leve e uma anemia.
O Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim informou que demais dados relacionados ao prontuário, em observância à Lei Geral de Proteção de Dados, bem como ao princípio da liberdade e da privacidade, são repassados apenas para família e/ou responsável pela paciente.
A Congregação das Irmãs de Jesus na Eucaristia também comunicou, por nota, que a religiosa “está consciente, falante e, com a graça de Deus, logo estará em casa. Gratidão a todos pelo carinho e preocupação com Ir. Otília, sabemos o quanto ela é querida de todos”.

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