Futura igreja do padre Anderson tem “paredão comprometido”, alerta pároco

Padre Anderson Gomes foi transferido para o Santuário Bom Pastor: problemas estruturais no paredão defronte ao altar Crédito: Cláudio Postay/PMC e divulgação (fotomontagem)

O imponente paredão do Santuário de Campo Grande, em Cariacica, está em más condições e talvez tenha que ser até derrubado. O alerta é do padre Kremerson Giestas, que na missa de despedida da paróquia, neste domingo (1º) à noite, apontou alguns problemas da igreja para a qual o padre Anderson Gomes, da Praia da Costa, foi transferido

Na homilia, ao falar que a arrecadação do dízimo entre os fiéis não está dando para instalar ar-condicionado no Santuário Bom Pastor, em Campo Grande, padre Kremerson afirmou: “Tem gente achando que o dízimo que eu devolvo é para colocar o ar. Me poupe”, desabafou.

Em seguida, se referiu ao seu sucessor na paróquia. “A maioria devolve aqui 10 reais. 10 reais! Não dá para fazer milagre. Nem padre Anderson fará milagre se você não ajudar”, afirmou. O padre a seguir enumerou algumas obras que estão por ser feitas no Santuário, como a instalação do ar, a colocação do forro e da energia solar e o estacionamento.

Após citar as obras, o padre Kremerson se virou, apontou para o paredão em frente ao altar do Santuário de Campo Grande e alertou: “Esse paredão, padre Anderson vai ter que vê-lo. Ele está comprometido. Três empresas vieram ver o paredão e não pegaram o serviço”, revelou o sacerdote, que foi transferido para a Paróquia Virgem Maria, em Itacibá.

Padre Kremerson Giestas na missa de sua despedida do Santuário Bom Pastor, em Campo Grande, Cariacica Crédito: YouTube/Reprodução

A seguir, o pároco apelou aos fiéis: “Rezem, talvez vai ter que jogar o paredão no chão. Rezem! O valor para restaurar isso aqui, que o engenheiro passou pra mim, é de R$ 500 mil”, disse padre Kremerson, mostrando os cinco dedos da mão direita espalmada aos frequentadores da missa.

Por fim, o pároco, em tom de desabafo, ironizou alguns fiéis e novamente citou o futuro pároco do Santuário: “Se eu tivesse o dinheiro eu teria colocado [o ar-condicionado], para você que cantou vitória que o padre Anderson vai vir e vai trazer o ar. Bom, só se ele for rico, né? De repente ele tem [dinheiro]”.