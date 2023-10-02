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Leonel Ximenes

Futura igreja do padre Anderson tem “paredão comprometido”, alerta pároco

Vídeo: em missa de despedida, religioso apontou alguns problemas estruturais do Santuário de Campo Grande, para onde o sacerdote da Praia da Costa foi transferido

Publicado em 02 de Outubro de 2023 às 15:04

Públicado em 

02 out 2023 às 15:04
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Padre Anderson Gomes foi transferido para o Santuário Bom Pastor: problemas estruturais no paredão defronte ao altar
Padre Anderson Gomes foi transferido para o Santuário Bom Pastor: problemas estruturais no paredão defronte ao altar Crédito: Cláudio Postay/PMC e divulgação (fotomontagem)
O imponente paredão do Santuário de Campo Grande, em Cariacica, está em más condições e talvez tenha que ser até derrubado. O alerta é do padre Kremerson Giestas, que na missa de despedida da paróquia, neste domingo (1º) à noite, apontou alguns problemas da igreja para a qual o padre Anderson Gomes, da Praia da Costa, foi transferido.
Na homilia, ao falar que a arrecadação do dízimo entre os fiéis não está dando para instalar ar-condicionado no Santuário Bom Pastor, em Campo Grande, padre Kremerson afirmou: “Tem gente achando que o dízimo que eu devolvo é para colocar o ar. Me poupe”, desabafou.

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Em seguida, se referiu ao seu sucessor na paróquia. “A maioria devolve aqui 10 reais. 10 reais! Não dá para fazer milagre. Nem padre Anderson fará milagre se você não ajudar”, afirmou. O padre a seguir enumerou algumas obras que estão por ser feitas no Santuário, como a instalação do ar, a colocação do forro e da energia solar e o estacionamento.
Após citar as obras, o padre Kremerson se virou, apontou para o paredão em frente ao altar do Santuário de Campo Grande e alertou: “Esse paredão, padre Anderson vai ter que vê-lo. Ele está comprometido. Três empresas vieram ver o paredão e não pegaram o serviço”, revelou o sacerdote, que foi transferido para a Paróquia Virgem Maria, em Itacibá.
Padre Kremerson Giestas na missa de sua despedida do Santuário Bom Pastor, Campo Grande
Padre Kremerson Giestas na missa de sua despedida do Santuário Bom Pastor, em Campo Grande, Cariacica Crédito: YouTube/Reprodução
A seguir, o pároco apelou aos fiéis: “Rezem, talvez vai ter que jogar o paredão no chão. Rezem! O valor para restaurar isso aqui, que o engenheiro passou pra mim, é de R$ 500 mil”, disse padre Kremerson, mostrando os cinco dedos da mão direita espalmada aos frequentadores da missa.
Por fim, o pároco, em tom de desabafo, ironizou alguns fiéis e novamente citou o futuro pároco do Santuário: “Se eu tivesse o dinheiro eu teria colocado [o ar-condicionado], para você que cantou vitória que o padre Anderson vai vir e vai trazer o ar. Bom, só se ele for rico, né? De repente ele tem [dinheiro]”.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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