Vereadora do PT recua e desiste de entregar comenda a padre Kelder

Karla Coser e padre Kelder: elogios mútuos Crédito: Facebook

A parlamentar divulgou uma carta, em suas redes sociais, anunciando o cancelamento da homenagem e, ao mesmo tempo, elogiando muito o sacerdote, afirmando que não se surpreendeu com a recusa do pároco em receber a honraria. Em declaração à coluna na última quinta-feira (21), Kelder Brandão afirmou que não aceita receber títulos, comendas e medalhas.

No caso da homenagem que seria prestada pela vereadora do PT, o sacerdote chegou a minimizar e disse que seria apenas uma “plaquinha”, mas na realidade era a comenda da Câmara de Vitória outorgada às pessoas que promovem a paz na cidade.

“Uma outra forma de te homenagear será trabalhando, ainda mais, para que as pessoas, principalmente as que vivem em condições de pobreza e marginalidade, sejam tratadas com justiça, equidade e amor”, escreve Karla nas redes sociais.