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Leonel Ximenes

Vereadora do PT recua e desiste de entregar comenda a padre Kelder

Sacerdote seria homenageado durante a missa deste domingo em sua paróquia, em Itararé, Vitória

Públicado em 

23 set 2023 às 19:50
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Karla Coser e padre Kelder: elogios mútuos
Karla Coser e padre Kelder: elogios mútuos Crédito: Facebook
A vontade do padre prevaleceu. A vereadora Karla Coser, do PT, anunciou na noite deste sábado (23) que cancelou a entrega da Comenda Padre Afonso Pastore ao padre Kelder Brandão, neste domingo (24), durante missa das 8h na Paróquia Santa Teresa de Calcutá, em Itararé, Vitória.
A parlamentar divulgou uma carta, em suas redes sociais, anunciando o cancelamento da homenagem e, ao mesmo tempo, elogiando muito o sacerdote, afirmando que não se surpreendeu com a recusa do pároco em receber a honraria. Em declaração à coluna na última quinta-feira (21), Kelder Brandão afirmou que não aceita receber títulos, comendas e medalhas.

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No caso da homenagem que seria prestada pela vereadora do PT, o sacerdote chegou a minimizar e disse que seria apenas uma “plaquinha”, mas na realidade era a comenda da Câmara de Vitória outorgada às pessoas que promovem a paz na cidade.
“Uma outra forma de te homenagear será trabalhando, ainda mais, para que as pessoas, principalmente as que vivem em condições de pobreza e marginalidade, sejam tratadas com justiça, equidade e amor”, escreve Karla nas redes sociais.
Brandão reconheceu o gesto da vereadora. “Ela compreendeu a situação. Karla Coser foi muito corajosa, digna e coerente”, elogiou o padre em mensagem à coluna na noite deste sábado.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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