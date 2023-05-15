Igreja Católica muda padres na Arquidiocese de Vitória

O arcebispo de Vitória, dom Dario Campos
, anunciou uma série de transferências entre párocos, vigários e administradores paroquiais em três áreas pastorais da Arquidiocese de Vitória.
As transferências atingem as áreas pastorais de Cariacica/Viana, Serra/Fundão e Serrana. A Igreja Católica
explica que as mudanças são necessárias para atender às necessidades pastorais.
Segundo a Arquidiocese, antes de serem efetuadas, as transferências são sempre conversadas com cada um dos sacerdotes e diáconos designados para serem removidos dos seus postos eclesiais.
O Código de Direito Canônico determina que “se o bem das almas ou a necessidade ou utilidade da Igreja já exigirem que o pároco seja transferido de sua paróquia, que dirige com eficiência, para outra paróquia ou outro ofício, o bispo proponha-lhe a transferência por escrito e o aconselhe a consentir, por amor a Deus e das almas”, como está especificado no cânon 1.748 do Código de Direito Canônico.
Segundo as leis da Igreja, as transferências podem ser voluntárias ou por obediência, isto é, com o consentimento do sacerdote ou pelo voto de obediência ao bispo da igreja e seus sucessores, juramento proferido durante o ato de sua ordenação.
A Arquidiocese de Vitória é formada por 90 paróquias e 1.020 comunidades eclesiais distribuídas em 15 municípios: Vitória, Afonso Cláudio, Alfredo Chaves, Anchieta, Brejetuba, Cariacica, Domingos Martins, Fundão, Guarapari, Marechal Floriano, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Serra, Viana e Vila Velha.
ÁREA PASTORAL CARIACICA/VIANA
ÁREA PASTORAL SERRA/FUNDÃO