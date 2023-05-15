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Leonel Ximenes

Igreja Católica muda padres na Arquidiocese de Vitória

Veja a lista completa: transferências entre párocos, vigários e administradores paroquiais afetam três grandes áreas pastorais

Públicado em 

15 mai 2023 às 02:16
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Catedral Metropolitana de Vitória
Catedral Metropolitana de Vitória Crédito: Governo do ES
O arcebispo de Vitória, dom Dario Campos, anunciou uma série de transferências entre párocos, vigários e administradores paroquiais em três áreas pastorais da Arquidiocese de Vitória.
As transferências atingem as áreas pastorais de Cariacica/Viana, Serra/Fundão e Serrana. A Igreja Católica explica que as mudanças são necessárias para atender às necessidades pastorais.
Segundo a Arquidiocese, antes de serem efetuadas, as transferências são sempre conversadas com cada um dos sacerdotes e diáconos designados para serem removidos dos seus postos eclesiais.

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O Código de Direito Canônico determina que “se o bem das almas ou a necessidade ou utilidade da Igreja já exigirem que o pároco seja transferido de sua paróquia, que dirige com eficiência, para outra paróquia ou outro ofício, o bispo proponha-lhe a transferência por escrito e o aconselhe a consentir, por amor a Deus e das almas”, como está especificado no cânon 1.748 do Código de Direito Canônico.
Segundo as leis da Igreja, as transferências podem ser voluntárias ou por obediência, isto é, com o consentimento do sacerdote ou pelo voto de obediência ao bispo da igreja e seus sucessores, juramento proferido durante o ato de sua ordenação.
A Arquidiocese de Vitória é formada por 90 paróquias e 1.020 comunidades eclesiais distribuídas em 15 municípios: Vitória, Afonso Cláudio, Alfredo Chaves, Anchieta, Brejetuba, Cariacica, Domingos Martins, Fundão, Guarapari, Marechal Floriano, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Serra, Viana e Vila Velha.

AS TRANSFERÊNCIAS

ÁREA PASTORAL CARIACICA/VIANA
  • Padre Carlos Antônio Conceição deixa a paróquia Bom Jesus e assume como pároco a Paróquia Nossa Senhora da Penha – Flexal I. Enquanto o padre Carlos Conceição não assume a paróquia, esta será comandada pelo padre Vítor César Zille Noronha, nomeado interinamente  administrador paroquial.
  • Padre Odésio Costa deixa a paróquia São Francisco de Assis e assume como pároco a Paróquia de Sant’Ana – Santana.
  • Padre Jocemar José Francisco Zagoto deixa a paróquia São José em Vitória e assume como pároco a Paróquia São Francisco de Assis – Bairro São Francisco;
  • Padre Ivanir Teodoro Martins deixa a paróquia Sant’Ana e assume como pároco a Paróquia Bom Jesus – Novo Horizonte.
  • Padre Paulo Mercedes de Amorim deixa a paróquia Cristo Rei e assume como administrador paroquial a paróquia São João Batista – Cariacica Sede.
ÁREA PASTORAL SERRA/FUNDÃO
  1. Padre Lindomar Gonçalves Rafael assume, como vigário paroquial, a paróquia Nossa Senhora da Conceição, Serra.

ÁREA PASTORAL SERRANA

  • Padre João Marcelo dos Santos assume como pároco a paróquia do Santíssimo Sacramento, Distrito de Paraju, Domingos Martins.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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