Igreja Católica muda padres na Arquidiocese de Vitória

Catedral Metropolitana de Vitória Crédito: Governo do ES

O arcebispo de Vitória, dom Dario Campos , anunciou uma série de transferências entre párocos, vigários e administradores paroquiais em três áreas pastorais da Arquidiocese de Vitória.

As transferências atingem as áreas pastorais de Cariacica/Viana, Serra/Fundão e Serrana. A Igreja Católica explica que as mudanças são necessárias para atender às necessidades pastorais.

Segundo a Arquidiocese, antes de serem efetuadas, as transferências são sempre conversadas com cada um dos sacerdotes e diáconos designados para serem removidos dos seus postos eclesiais.

O Código de Direito Canônico determina que “se o bem das almas ou a necessidade ou utilidade da Igreja já exigirem que o pároco seja transferido de sua paróquia, que dirige com eficiência, para outra paróquia ou outro ofício, o bispo proponha-lhe a transferência por escrito e o aconselhe a consentir, por amor a Deus e das almas”, como está especificado no cânon 1.748 do Código de Direito Canônico.

Segundo as leis da Igreja, as transferências podem ser voluntárias ou por obediência, isto é, com o consentimento do sacerdote ou pelo voto de obediência ao bispo da igreja e seus sucessores, juramento proferido durante o ato de sua ordenação.

A Arquidiocese de Vitória é formada por 90 paróquias e 1.020 comunidades eclesiais distribuídas em 15 municípios: Vitória, Afonso Cláudio, Alfredo Chaves, Anchieta, Brejetuba, Cariacica, Domingos Martins, Fundão, Guarapari, Marechal Floriano, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Serra, Viana e Vila Velha.

AS TRANSFERÊNCIAS

ÁREA PASTORAL CARIACICA/VIANA

Padre Carlos Antônio Conceição deixa a paróquia Bom Jesus e assume como pároco a Paróquia Nossa Senhora da Penha – Flexal I. Enquanto o padre Carlos Conceição não assume a paróquia, esta será comandada pelo padre Vítor César Zille Noronha , nomeado interinamente administrador paroquial.

deixa a paróquia Bom Jesus e assume como pároco a Paróquia Nossa Senhora da Penha – Flexal I. Enquanto o padre Carlos Conceição não assume a paróquia, esta será comandada pelo , nomeado interinamente administrador paroquial. Padre Odésio Costa deixa a paróquia São Francisco de Assis e assume como pároco a Paróquia de Sant’Ana – Santana.

deixa a paróquia São Francisco de Assis e assume como pároco a Paróquia de Sant’Ana – Santana. Padre Jocemar José Francisco Zagoto deixa a paróquia São José em Vitória e assume como pároco a Paróquia São Francisco de Assis – Bairro São Francisco;

deixa a paróquia São José em Vitória e assume como pároco a Paróquia São Francisco de Assis – Bairro São Francisco; Padre Ivanir Teodoro Martins deixa a paróquia Sant’Ana e assume como pároco a Paróquia Bom Jesus – Novo Horizonte.

deixa a paróquia Sant’Ana e assume como pároco a Paróquia Bom Jesus – Novo Horizonte. Padre Paulo Mercedes de Amorim deixa a paróquia Cristo Rei e assume como administrador paroquial a paróquia São João Batista – Cariacica Sede.

ÁREA PASTORAL SERRA/FUNDÃO

Padre Lindomar Gonçalves Rafael assume, como vigário paroquial, a paróquia Nossa Senhora da Conceição, Serra.



ÁREA PASTORAL SERRANA