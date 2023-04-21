Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Dom Dario vai renunciar à Arquidiocese de Vitória. E tem motivo forte

Em 9 de junho, arcebispo completará 75 anos, idade limite para a função segundo o Código de Direito Canônico

Publicado em 21 de Abril de 2023 às 02:11

Públicado em 

21 abr 2023 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Dom Dario Campos, Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese de Vitória
Dom Dario veio da Diocese de Cachoeiro para a Arquidiocese de Vitória Crédito: Thiago Soares - Procissão Fotográfica
No dia 9 de junho deste ano, dom Dario Campos vai completar 75 anos de idade e, por imposição do Código de Direito Canônico, terá que apresentar sua renúncia ao comando da Arquidiocese de Vitória até essa data. O pedido deverá ser feito diretamente ao papa Francisco.
Diferentemente de sucessões anteriores, nos bastidores, nomes ainda não estão sendo apontados como candidatos à vaga de dom Dario. Mas, se a tradição mais recente for seguida, o bispo de Cachoeiro, dom Luiz Fernando Lisboa, tem boas chances de assumir a arquidiocese.

Veja Também

Não fique nervoso: cor vermelha na Igreja não tem nada a ver com comunismo

Dois padres, duas homilias, duas igrejas católicas bem diferentes no ES

Afinal, o sucessor de dom Silvestre Scandian, dom Luiz Mancilha Vilela, que morreu no ano passado, veio da Capital Secreta. Curiosamente, o substituto de dom Luiz, o atual arcebispo de Vitória, dom Dario, também era o líder da Igreja Católica em Cachoeiro.
Existe também a possibilidade de que o atual bispo auxiliar de Vitória, dom Andherson Franklin, seja feito coadjutor, antes da renúncia formal de dom Dario. Neste caso, dom Andherson seria o próximo arcebispo.

O QUE PREVÊ A LEI DA IGREJA PARA A SUCESSÃO DOS BISPOS

A renúncia após o prelado atingir o limite de 75 anos de idade está prevista nas leis da Igreja Católica, mas essa determinação foi reforçada pelo atual pontífice em 12 de fevereiro de 2018, quando Francisco promulgou uma carta apostólica com recomendações expressas sobre esse ato formal.
No documento, o papa explica que, quando os prelados, bispos e titulares de cargos pastorais especiais chegarem aos 75 anos, "são convidados a submeter a renúncia de seus deveres pastorais".

Veja Também

Bispo surpreende, entra em igreja e celebra missa não programada no ES

Como é o funeral de um bispo da Igreja Católica?

A renúncia deve ser avaliada pelo papa de acordo com as circunstâncias concretas, devendo os prelados continuarem nas suas posições até o pontífice aprovar a demissão ou a extensão dos cargos.
Embora a idade limite para o governo pastoral nas dioceses seja de 75 anos de idade, nada impede que o papa, se considerar conveniente, prorrogue o mandato de um bispo por tempo indeterminado.
Neste caso, o pontífice explica que as possíveis extensões após o cumprimento dos 75 anos não devem ser consideradas como "um privilégio, um triunfo pessoal ou um favor", mas sim uma decisão por "razões ligadas ao bem comum eclesial".

COMO É O RITO DE ESCOLHA DE UM BISPO

Quando uma diocese está sem bispo, há duas opções para preencher a vaga: a transferência de um bispo de outra diocese ou a ordenação de um novo bispo.
No caso de transferência, estando vaga a função de bispo, a nunciatura apostólica (espécie de embaixada do Vaticano no Brasil) pede que cada um dos prelados do Espírito Santo (os bispos de Colatina, Cachoeiro e São Mateus) indique três nomes que possam assumir a função, sejam eles atuantes no Estado ou não. Nada impede que outras dioceses também possam ser consultadas.
De posse das indicações, a nunciatura seleciona três bispos, cujos nomes são encaminhados para a Congregação dos Bispos no Vaticano. Este dicastério escolhe um nome, que é levado ao papa. Se o pontífice estiver de acordo, assina a nomeação.
No caso de ordenação de um padre a bispo, a nunciatura apostólica questiona os bispos do ES e de outras dioceses sobre indicações de sacerdotes que possam ser ordenados bispos. Em comum acordo com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), a nunciatura define o nome de um candidato.
Escolhido este nome, é feito um amplo questionário sobre o candidato. São ouvidos bispos, padres e até leigos. Se o sacerdote for aprovado pelo papa, o próprio núncio apostólico faz o convite ao escolhido – todo o processo é mantido em extremo sigilo, até mesmo para o nome indicado.

Veja Também

A crise continua: dom Dario pede menos gastos à Arquidiocese de Vitória

Igreja no ES sorteia arma de combate para reformar templo

Bispo capixaba sorteia carro relíquia de 47 anos para ajudar igreja

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS NOTÍCIAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim Papa Francisco Igreja Católica Arquidiocese de Vitória Dom Dario Campos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país
crime walace lovato
Grupo envolvido em morte de empresário no ES é acusado de milícia privada
Imagem de destaque
Justiça no ES ordena cirurgia de câncer, mas plano se nega a atender

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados