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Leonel Ximenes

A crise continua: dom Dario pede menos gastos à Arquidiocese de Vitória

Coluna teve acesso ao documento do arcebispo às paróquias em que reforça medidas de austeridade

Públicado em 

01 fev 2023 às 02:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Dom Dario Campos, Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese de Vitória
Dom Dario Campos lembrou que a pandemia ainda impacta as finanças da Arquidiocese Crédito: Thiago Soares
O arcebispo de Vitória, dom Dario Campos, enviou uma circular à direção das paróquias pedindo cautela nos gastos e nas obras e recomendando economia durante o ano de 2023. O documento, com data de 25 de janeiro e ao qual a coluna teve acesso, reforça medidas já recomendadas em 2021, mas que, segundo a Igreja, devem continuar a ser observadas.
Um dos motivos apontados para o pedido de austeridade é o cenário econômico que se avizinha, que, segundo dom Dario, deve provocar redução de receitas na Arquidiocese de Vitória.
A cautela neste momento é necessária, de acordo com o prelado, “considerando a concretude das projeções econômicas financeiras, com redução de receitas no ano que se inicia, impactando as atividades pastorais, as ações assistenciais, de caridade e investimentos”.

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Entre as medidas sugeridas por dom Dario à direção das paróquias estão a preservação das suas reservas financeiras; o auxílio financeiro à Cúria Metropolitana, que, segundo ele, ainda vive o impacto social e econômico decorrente da pandemia de Covid-19; o estímulo à contribuição financeira dos fiéis através do dízimo; e a necessidade de autorização “expressa” do arcebispo para a continuação ou início de obras nas paróquias.
Dom Dario Campos também proíbe as paróquias e comunidades eclesiais da Igreja Católica de usar, “em causa própria”, os recursos reservados, “por direito”, à Cúria Metropolitana, ao Fundo Presbiteral, ao Seminário Nossa Senhora e à Fundação Nossa Senhora da Penha, salvo se houver autorização do Conselho de Administração da Mitra Arquidiocesana e do arcebispo.
Por fim, o arcebispo metropolitano recomenda transparência na administração e na prestação de contas das paróquias e das comunidades eclesiais, abrangendo a movimentação financeira e os resultados sociais e evangelizadores.

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Além disso, dom Dario determina que haja, no início de cada ano, uma prestação de contas geral de todo o movimento financeiro da paróquia no ano anterior.
“Registro a necessidade de atenção às recomendações ora descritas a fim de que consigamos atravessar esses tempos de dificuldade com higidez e dignidade”, finalizou o arcebispo de Vitória na circular.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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