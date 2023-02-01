A crise continua: dom Dario pede menos gastos à Arquidiocese de Vitória

Dom Dario Campos lembrou que a pandemia ainda impacta as finanças da Arquidiocese Crédito: Thiago Soares

O arcebispo de Vitória, dom Dario Campos , enviou uma circular à direção das paróquias pedindo cautela nos gastos e nas obras e recomendando economia durante o ano de 2023. O documento, com data de 25 de janeiro e ao qual a coluna teve acesso, reforça medidas já recomendadas em 2021, mas que, segundo a Igreja, devem continuar a ser observadas.

Um dos motivos apontados para o pedido de austeridade é o cenário econômico que se avizinha, que, segundo dom Dario, deve provocar redução de receitas na Arquidiocese de Vitória

A cautela neste momento é necessária, de acordo com o prelado, “considerando a concretude das projeções econômicas financeiras, com redução de receitas no ano que se inicia, impactando as atividades pastorais, as ações assistenciais, de caridade e investimentos”.

Entre as medidas sugeridas por dom Dario à direção das paróquias estão a preservação das suas reservas financeiras; o auxílio financeiro à Cúria Metropolitana, que, segundo ele, ainda vive o impacto social e econômico decorrente da pandemia de Covid-19 ; o estímulo à contribuição financeira dos fiéis através do dízimo; e a necessidade de autorização “expressa” do arcebispo para a continuação ou início de obras nas paróquias.

Dom Dario Campos também proíbe as paróquias e comunidades eclesiais da Igreja Católica de usar, “em causa própria”, os recursos reservados, “por direito”, à Cúria Metropolitana, ao Fundo Presbiteral, ao Seminário Nossa Senhora e à Fundação Nossa Senhora da Penha, salvo se houver autorização do Conselho de Administração da Mitra Arquidiocesana e do arcebispo.

Por fim, o arcebispo metropolitano recomenda transparência na administração e na prestação de contas das paróquias e das comunidades eclesiais, abrangendo a movimentação financeira e os resultados sociais e evangelizadores.

Além disso, dom Dario determina que haja, no início de cada ano, uma prestação de contas geral de todo o movimento financeiro da paróquia no ano anterior.