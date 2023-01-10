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Leonel Ximenes

Após 23 anos, pároco popular de Vitória deixa a função

Sacerdote de 76 anos de idade e 44 de igreja vai continuar na Capital, mas não mais à frente de paróquias

Públicado em 

10 jan 2023 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Padre Roberto em frente à Basílica de Santo Antônio: novas atividades pastorais a partir do dia 28 de janeiro
Padre Roberto em frente à Basílica de Santo Antônio: novas atividades pastorais a partir do dia 28 de janeiro Crédito: YouTube
Pela primeira vez em quase 23 anos, o padre Roberto Camillato não terá mais responsabilidades de pároco da Paróquia de Santo Antônio, junto ao Santuário-Basílica de Santo Antônio, a partir de 28 de janeiro. O popular sacerdote, nesse dia, será substituído na função pelo padre Marcos Dias de Sales, após a missa que será presidida pelo arcebispo de Vitória, dom Dario Campos, às 19h.
Com 44 anos de sacerdócio e 76 de idade, padre Roberto já definiu seu futuro. “Vou ficar liberado para serviços de missão eclesial no âmbito da igreja de Vitória. Isso vai ser muito importante pra mim, porque vou mudar, na forma, o meu trabalho”, explica o padre da congregação pavoniana. “Vou ficar aqui, morando na comunidade dos pavonianos.”
O religioso diz que vai também continuar a atuar como diretor espiritual do seminário arquidiocesano de Vitória. “Tenho impressão que o padre Jorge [Campos, reitor] e os seminaristas não vão me fazer perder esse emprego”, brinca Roberto Camillato, adiantando que estará disponível para celebrar missas em outras paróquias.

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Segundo o site da Arquidiocese de Vitória, padre Roberto nasceu na Vila Rubim, em Vitória, no dia 17 de setembro de 1946. Estudou no Seminário Pavoniano no Sul de Minas Gerais, prosseguindo seus estudos nas Faculdades dos Jesuítas, em São Paulo e no Rio Grande do Sul, na cidade de São Leopoldo. Foram oito anos ininterruptos de estudos junto aos jesuítas. Seu noviciado foi na Espanha, estendendo-se depois na Itália.
Foi ordenado em 1978, no Santuário de Santo Antônio, pelo então bispo Auxiliar de Vitória, dom Luiz Gonzaga Fernandes. Após sua ordenação, retornou a São Leopoldo, onde continuou dirigindo a Obra Social Pavoniana para menores e adolescentes de famílias carentes como internato e semi-internato.
Tornou-se, logo após, diretor pedagógico do grande e tradicional colégio pavoniano São Luís na mesma cidade do Sul do Brasil. Em seguida, foi transferido para a capital de São Paulo, onde assumiu a função de diretor do Seminário Pavoniano e de pároco da Paróquia de Nossa Senhora da Providência, no Morumbi, onde ficou durante 17 anos.

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No dia 13 de fevereiro de 2000, o arcebispo de Vitória, d. Silvestre Scandian, deu posse ao padre Roberto como pároco da Paróquia de Santo Antônio, junto ao Santuário que, em 2008, foi elevado à categoria e dignidade de Basílica.
Desde 2017 Roberto Camillato vem solicitando à Congregação dos Filhos de Maria Imaculada (pavonianos) o envio de padres que pudessem sucedê-lo. Depois de alguns anos, a congregação dos pavonianos conseguiu um sacerdote que pudesse dar continuidade aos trabalhos do padre Roberto em Santo Antônio.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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