Após 23 anos, pároco popular de Vitória deixa a função

Padre Roberto em frente à Basílica de Santo Antônio: novas atividades pastorais a partir do dia 28 de janeiro Crédito: YouTube

Pela primeira vez em quase 23 anos, o padre Roberto Camillato não terá mais responsabilidades de pároco da Paróquia de Santo Antônio, junto ao Santuário-Basílica de Santo Antônio, a partir de 28 de janeiro. O popular sacerdote, nesse dia, será substituído na função pelo padre Marcos Dias de Sales, após a missa que será presidida pelo arcebispo de Vitória, dom Dario Campos , às 19h.

Com 44 anos de sacerdócio e 76 de idade, padre Roberto já definiu seu futuro. “Vou ficar liberado para serviços de missão eclesial no âmbito da igreja de Vitória . Isso vai ser muito importante pra mim, porque vou mudar, na forma, o meu trabalho”, explica o padre da congregação pavoniana. “Vou ficar aqui, morando na comunidade dos pavonianos.”

O religioso diz que vai também continuar a atuar como diretor espiritual do seminário arquidiocesano de Vitória. “Tenho impressão que o padre Jorge [Campos, reitor] e os seminaristas não vão me fazer perder esse emprego”, brinca Roberto Camillato, adiantando que estará disponível para celebrar missas em outras paróquias.

Segundo o site da Arquidiocese de Vitória, padre Roberto nasceu na Vila Rubim , em Vitória, no dia 17 de setembro de 1946. Estudou no Seminário Pavoniano no Sul de Minas Gerais, prosseguindo seus estudos nas Faculdades dos Jesuítas, em São Paulo e no Rio Grande do Sul, na cidade de São Leopoldo. Foram oito anos ininterruptos de estudos junto aos jesuítas. Seu noviciado foi na Espanha, estendendo-se depois na Itália.

Foi ordenado em 1978, no Santuário de Santo Antônio, pelo então bispo Auxiliar de Vitória, dom Luiz Gonzaga Fernandes. Após sua ordenação, retornou a São Leopoldo, onde continuou dirigindo a Obra Social Pavoniana para menores e adolescentes de famílias carentes como internato e semi-internato.

Tornou-se, logo após, diretor pedagógico do grande e tradicional colégio pavoniano São Luís na mesma cidade do Sul do Brasil. Em seguida, foi transferido para a capital de São Paulo , onde assumiu a função de diretor do Seminário Pavoniano e de pároco da Paróquia de Nossa Senhora da Providência, no Morumbi, onde ficou durante 17 anos.

No dia 13 de fevereiro de 2000, o arcebispo de Vitória, d. Silvestre Scandian, deu posse ao padre Roberto como pároco da Paróquia de Santo Antônio, junto ao Santuário que, em 2008, foi elevado à categoria e dignidade de Basílica.