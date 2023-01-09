“Para nossa vergonha, a Bíblia aparece no meio”, lamenta pastor do ES

Manifestante golpista empunhando a Bíblia durante ato terrorista em Brasília: a foto foi publicada pelo pastor Kenner Terra em suas redes sociais Crédito: Instagram

Pastor da Igreja Batista Betânia, Kenner Terra criticou com firmeza os atos terroristas em Brasília e se declarou envergonhado pelo uso do livro sagrado dos cristãos durante a manifestação golpista na tarde deste domingo (8) na capital federal.

“As cenas em Brasília são de terror: invasão, destruição, depredação e violência. E para nossa vergonha, a Bíblia aparece no meio disso tudo”, afirmou o líder religioso evangélico.

O pastor lamentou também que cânticos religiosos e o dom de línguas tenham sido utilizados para “legitimar crimes” e não para “glorificar a Deus”, como é mais comum.

“Como ministro do evangelho, tenho vergonha de acompanhar entre a fumaça, gritos, quebra-quebra e ataque ao Brasil de pessoas cantando hinos que celebramos nos cultos e falando línguas (glossolalia) — em Atos 2, quando são ouvidas, servem para glorificar a Deus. Nada justifica. Não há insatisfação que legitime esses crimes”, escreveu Terra nas suas redes sociais.

Recorrendo à Bíblia, o pastor evangélico criticou o que chamou de manifestações religiosas a serviço de atos de terrorismo. “Na carta joanina, somos exortados a avaliar se as expressões espirituais vêm de Deus (1Jo 4.1). Com certeza, essa junção de manifestações espirituais e o terrorismo no Distrito Federal não tem origem em Deus. Pelo contrário, é a face fanática e vergonhosa da mistura maligna entre religião e política”, afirmou.

Kenner Terra: “Que Deus ajude o Brasil e os responsáveis sejam punidos segundo a Lei” Crédito: Divulgação

A postagem do pastor, que tinha 3.270 reações e 208 comentários às 22h10 deste domingo, recebeu, de forma majoritária, a aprovação dos seus seguidores.

“Poucos pastores se manifestaram com tanta clareza e coerência durante todo esse tempo de obscurantismo ( 2018/2022 ) e particularmente nesse episódio. Ouvi-lo me faz ter uma ‘nesga’ de esperança nos ministros do evangelho. A sua igreja é uma afortunada em tê-lo como pastor”, elogiou um seguidor.

“Um pastor lúcido e esclarecido como você deveria ser regra, mas é exceção, infelizmente. A consequência é o rebanho de ovelhas virar rebanho de gados”, observou outra seguidora.

No final do seu texto, Kenner Terra pediu a responsabilização dos responsáveis pelos atos criminosos e terroristas contra a democracia e as instituições republicanas brasileiras: “Que Deus ajude o Brasil e os responsáveis sejam punidos segundo a Lei”.

CNBB SE MANIFESTA E PEDE PUNIÇÃO AOS GOLPISTAS

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) também se manifestou sobre os atos terroristas patrocinados por bolsonaristas em Brasília e pediu punição aos responsáveis.