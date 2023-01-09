“Para nossa vergonha, a Bíblia aparece no meio”, lamenta pastor do ES

Pastor da Igreja Batista Betânia, Kenner Terra criticou com firmeza os atos terroristas em Brasília
e se declarou envergonhado pelo uso do livro sagrado dos cristãos durante a manifestação golpista na tarde deste domingo (8) na capital federal.
“As cenas em Brasília
são de terror: invasão, destruição, depredação e violência. E para nossa vergonha, a Bíblia aparece no meio disso tudo”, afirmou o líder religioso evangélico.
O pastor lamentou também que cânticos religiosos e o dom de línguas tenham sido utilizados para “legitimar crimes” e não para “glorificar a Deus”, como é mais comum.
“Como ministro do evangelho, tenho vergonha de acompanhar entre a fumaça, gritos, quebra-quebra e ataque ao Brasil de pessoas cantando hinos que celebramos nos cultos e falando línguas (glossolalia) — em Atos 2, quando são ouvidas, servem para glorificar a Deus. Nada justifica. Não há insatisfação que legitime esses crimes”, escreveu Terra nas suas redes sociais.
Recorrendo à Bíblia, o pastor evangélico criticou o que chamou de manifestações religiosas a serviço de atos de terrorismo. “Na carta joanina, somos exortados a avaliar se as expressões espirituais vêm de Deus (1Jo 4.1). Com certeza, essa junção de manifestações espirituais e o terrorismo no Distrito Federal
não tem origem em Deus. Pelo contrário, é a face fanática e vergonhosa da mistura maligna entre religião e política”, afirmou.
A postagem do pastor, que tinha 3.270 reações e 208 comentários às 22h10 deste domingo, recebeu, de forma majoritária, a aprovação dos seus seguidores.
“Poucos pastores se manifestaram com tanta clareza e coerência durante todo esse tempo de obscurantismo ( 2018/2022 ) e particularmente nesse episódio. Ouvi-lo me faz ter uma ‘nesga’ de esperança nos ministros do evangelho. A sua igreja é uma afortunada em tê-lo como pastor”, elogiou um seguidor.
“Um pastor lúcido e esclarecido como você deveria ser regra, mas é exceção, infelizmente. A consequência é o rebanho de ovelhas virar rebanho de gados”, observou outra seguidora.
No final do seu texto, Kenner Terra pediu a responsabilização dos responsáveis pelos atos criminosos e terroristas contra a democracia e as instituições republicanas brasileiras: “Que Deus ajude o Brasil
e os responsáveis sejam punidos segundo a Lei”.
A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) também se manifestou sobre os atos terroristas patrocinados por bolsonaristas em Brasília e pediu punição aos responsáveis.
“A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), perplexa com as graves e violentas ocorrências em Brasília, pede serenidade, paz e o imediato cessar dos ataques criminosos ao Estado Democrático de Direito. Estes ataques devem ser imediatamente contidos e seus organizadores e participantes responsabilizados com os rigores da lei. Os cidadãos e a democracia precisam ser protegidos.”