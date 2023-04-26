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Leonel Ximenes

ES cria comenda para homenagear a maior igreja evangélica do país

Pastor que dá nome à honraria tem 88 anos e continua na ativa em São Paulo

Publicado em 26 de Abril de 2023 às 13:32

Públicado em 

26 abr 2023 às 13:32
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

José Wellington Bezerra da Costa pregando em um culto em São Paulo
José Wellington Bezerra da Costa pregando em um culto em São Paulo Crédito: Instagram
Assembleia Legislativa do Espírito Santo aprovou um projeto de resolução que cria a Comenda do Mérito Legislativo “José Wellington Bezerra da Costa”, destinada a homenagear os líderes religiosos da Igreja Assembleia de Deus, o maior ramo evangélico do país.
Assinada pelos deputados Alexandre Xambinho (PSC) e Marcelo Santos (Podemos), a matéria tramitou em regime de urgência, foi analisada em reunião conjunta das comissões reunidas de Justiça e Finanças, e da mesa diretora, foi a plenário e acabou aprovada na sessão desta terça-feira (25).

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“O pastor José Wellington é uma referência no Brasil. Vale destacar que é uma comenda para homenagear a Assembleia de Deus do Espírito Santo, que este ano completa seu jubileu de carvalho, ou seja, 80 anos de fundação”, argumentou Xambinho ao defender sua proposição.
“José Wellington é um dos fundadores da Assembleia de Deus do Brasil. Essa é uma importante homenagem”, defendeu Tyago Hoffmann (PSB), relator do projeto.
Cearense de São Luís do Curu, o pastor José Wellington tem 88 anos de idade e continua na ativa como presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em São Paulo - Ministério do Belém. É também o presidente de honra da Convenção Geral das Assembleias de Deus no país.

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Ele foi criado na Assembleia de Deus, ocupando postos de liderança. É formado em Teologia e Direito, possui mestrado em Ciências Religiosas no Brasil e doutorado pelo The International Theological Seminary of London. Também é doutor em Divindade pela Faculdade de Teologia Filadélfia de Recife (PE).
Indagado pela coluna, o presidente da Assembleia, Marcelo Santos, um dos propositores do projeto de resolução, afirmou que comenda com nome de pessoa viva não contraria a legislação em vigor. “Nesse caso, se diferencia de nome de ruas, prédios públicos etc. Inclusive essa não é a primeira na Casa”, sustenta o parlamentar.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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