ES cria comenda para homenagear a maior igreja evangélica do país

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo
aprovou um projeto de resolução que cria a Comenda do Mérito Legislativo “José Wellington Bezerra da Costa”, destinada a homenagear os líderes religiosos da Igreja Assembleia de Deus, o maior ramo evangélico do país.
Assinada pelos deputados Alexandre Xambinho (PSC) e Marcelo Santos (Podemos), a matéria tramitou em regime de urgência, foi analisada em reunião conjunta das comissões reunidas de Justiça e Finanças, e da mesa diretora, foi a plenário e acabou aprovada na sessão desta terça-feira (25).
“O pastor José Wellington é uma referência no Brasil. Vale destacar que é uma comenda para homenagear a Assembleia de Deus
do Espírito Santo, que este ano completa seu jubileu de carvalho, ou seja, 80 anos de fundação”, argumentou Xambinho ao defender sua proposição.
“José Wellington é um dos fundadores da Assembleia de Deus do Brasil. Essa é uma importante homenagem”, defendeu Tyago Hoffmann (PSB), relator do projeto.
Cearense de São Luís do Curu, o pastor José Wellington tem 88 anos de idade e continua na ativa como presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em São Paulo
- Ministério do Belém. É também o presidente de honra da Convenção Geral das Assembleias de Deus no país.
Ele foi criado na Assembleia de Deus, ocupando postos de liderança. É formado em Teologia e Direito, possui mestrado em Ciências Religiosas no Brasil e doutorado pelo The International Theological Seminary of London. Também é doutor em Divindade pela Faculdade de Teologia Filadélfia de Recife
(PE).
Indagado pela coluna, o presidente da Assembleia, Marcelo Santos
, um dos propositores do projeto de resolução, afirmou que comenda com nome de pessoa viva não contraria a legislação em vigor. “Nesse caso, se diferencia de nome de ruas, prédios públicos etc. Inclusive essa não é a primeira na Casa”, sustenta o parlamentar.