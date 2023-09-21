Padre Kelder recusa comenda, mas receberá a honraria mesmo assim

Padre Kelder Brandão é o coordenador do Vicariato para Ação Social, Política e Ecumênica da Arquidiocese de Vitória Crédito: Fernando Madeira

Apesar de, publicamente, ter afirmado que se recusa a receber comendas, títulos e outras honrarias, o padre Kelder Brandão, coordenador do Vicariato para Ação Social, Política e Ecumênica da Arquidiocese de Vitória , vai receber a Comenda Padre Afonso Pastore, neste domingo, durante missa das 8h na Paróquia Santa Teresa de Calcutá, em Itararé, Vitória.

A honraria, que será entregue ao pároco pessoalmente pela vereadora Karla Coser (PT), proponente da homenagem, foi concedida na semana passada a vários cidadãos que promovem a paz na cidade de Vitória, em uma solenidade oficial na Câmara Municipal , embora o sacerdote não tenha comparecido para ser homenageado.

“Não vou receber a comenda, vou receber apenas uma plaquinha”, minimiza o padre, enfatizando que continua se recusando a receber esse tipo de homenagem. Mas segundo a parlamentar petista, o sacerdote vai receber de fato a comenda durante a celebração dominical, como ela própria anunciou em suas redes sociais.

Indagada sobre o aparente impasse, Karla Coser preferiu elogiar o padre que tem intenso trabalho pastoral no chamado Território do Bem, região que inclui o Bairro de Penha , local de intensos conflitos entre a polícia e traficantes nos últimos anos.

“Isso é o que me faz admirar cada vez mais o padre Kelder, uma pessoa desprovida de vaidade. Ele merece muito [a comenda]”, afirma Karla, a única vereadora mulher, e também do PT, da Câmara de Vitória.

"Por denunciar as desigualdades e injustiças que acontecem nos bairros da nossa cidade e por denunciar a ausência de políticas públicas que cuidem da população de periferia, com oportunidade e investimento, ele vem sofrendo ameaças e retaliações" Karla Coser - Vereadora do PT, elogiando o padre Kelder e justificando a concessão da comenda a ele

Segundo ela, no domingo a missa será “normal” na Paróquia Santa Teresa de Calcutá, mas ela explica que convidou vários militantes dos direitos humanos e admiradores do padre Kelder para a celebração no templo católico.

Karla Coser discursa na Câmara de Vitória Crédito: Reprodução/Câmara de Vitória

“São pessoas que militam em movimentos sociais e que acompanham o trabalho do padre há muito tempo. É uma forma de fortalecer o trabalho dele”, destaca a parlamentar.