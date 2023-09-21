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Leonel Ximenes

Padre Kelder recusa comenda, mas receberá a honraria mesmo assim

Proponente da homenagem é a vereadora Karla Coser (PT), que vai entregar a condecoração durante missa no próximo domingo em Itararé, Vitória

Públicado em 

21 set 2023 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Padre Kelder
Padre Kelder Brandão é o coordenador do Vicariato para Ação Social, Política e Ecumênica da Arquidiocese de Vitória Crédito: Fernando Madeira
Apesar de, publicamente, ter afirmado que se recusa a receber comendas, títulos e outras honrarias, o padre Kelder Brandão, coordenador do Vicariato para Ação Social, Política e Ecumênica da Arquidiocese de Vitória, vai receber a Comenda Padre Afonso Pastore, neste domingo, durante missa das 8h na Paróquia Santa Teresa de Calcutá, em Itararé, Vitória.
A honraria, que será entregue ao pároco pessoalmente pela vereadora Karla Coser (PT), proponente da homenagem, foi concedida na semana passada a vários cidadãos que promovem a paz na cidade de Vitória, em uma solenidade oficial na Câmara Municipal, embora o sacerdote não tenha comparecido para ser homenageado.

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“Não vou receber a comenda, vou receber apenas uma plaquinha”, minimiza o padre, enfatizando que continua se recusando a receber esse tipo de homenagem. Mas segundo a parlamentar petista, o sacerdote vai receber de fato a comenda durante a celebração dominical, como ela própria anunciou em suas redes sociais.
Indagada sobre o aparente impasse, Karla Coser preferiu elogiar o padre que tem intenso trabalho pastoral no chamado Território do Bem, região que inclui o Bairro de Penha, local de intensos conflitos entre a polícia e traficantes nos últimos anos.
“Isso é o que me faz admirar cada vez mais o padre Kelder, uma pessoa desprovida de vaidade. Ele merece muito [a comenda]”, afirma Karla, a única vereadora mulher, e também do PT, da Câmara de Vitória.
"Por denunciar as desigualdades e injustiças que acontecem nos bairros da nossa cidade e por denunciar a ausência de políticas públicas que cuidem da população de periferia, com oportunidade e investimento, ele vem sofrendo ameaças e retaliações"
Karla Coser - Vereadora do PT, elogiando o padre Kelder e justificando a concessão da comenda a ele
Segundo ela, no domingo a missa será “normal” na Paróquia Santa Teresa de Calcutá, mas ela explica que convidou vários militantes dos direitos humanos e admiradores do padre Kelder para a celebração no templo católico.
Vereadora de Vitória Karla Coser discursa na Câmara da cidade
Karla Coser discursa na Câmara de Vitória Crédito: Reprodução/Câmara de Vitória
“São pessoas que militam em movimentos sociais e que acompanham o trabalho do padre há muito tempo. É uma forma de fortalecer o trabalho dele”, destaca a parlamentar.
Padre Kelder é um crítico recorrente da política de segurança pública do governo do Estado e, particularmente, do secretário da pasta, Coronel Alexandre Ramalho. Entre outras ressalvas, o sacerdote aponta o que chama de “racismo estrutural” nas instituições públicas capixabas.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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