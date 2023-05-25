Em igreja evangélica, padre critica racismo, Magno Malta e coronel Ramalho

O padre Kelder Brandão, vigário episcopal para Ação Social, Política e Ecumênica da Arquidiocese de Vitória, abordou o tema racismo durante a homilia que proferiu, na noite desta quarta-feira (24), durante uma celebração ecumênica na Igreja Presbiteriana Unida de Maruípe
, na Capital.
Em um dos trechos da homilia, proferida por ocasião da Semana de Oração Pela Unidade Cristã (Souc), Kelder Brandão aborda o episódio de racismo de que foi vítima o jogador brasileiro Vini Jr., no último domingo, durante jogo válido pelo Campeonato Espanhol.
Sobre esse caso, o assessor do arcebispo de Vitória afirmou na homilia na igreja evangélica. “Aqui no Espírito Santo presenciamos, às vésperas da data da abolição da escravidão do Brasil, o secretário de Segurança Pública do Estado
, diante das câmeras, expondo e ofendendo um adolescente negro, já inerte e sob sua custódia, dirigindo-lhe vaticínios e palavras ofensivas e humilhantes, evidenciando o racismo estrutural nas instituições públicas capixabas.”
Ainda na carta simbólica destinada a Lula Rocha, Kelder Brandão faz duras críticas ao chamado “racismo estrutural”, conceito sociológico muito presente entre estudiosos da cultura negra no Brasil e no mundo.
“Você, querido amigo, sabia que a paz imposta pela violência é uma mentira e só gera dor e sofrimento, como faziam os romanos e como faz o Estado nas periferias a pretexto de combate do tráfico de drogas. Você sabia que a violência em nosso meio é causada pelo racismo estrutural que condena os negros à pobreza, à prisão e à morte”, afirmou o padre.
Aliás, à certa altura da sua homilia, padre Kelder admite que o racismo
está presente até mesmo nas esferas eclesiais: “As Igrejas Cristãs têm um longo caminho a percorrer no Brasil para superar o racismo presente em nossas práticas litúrgicas e pastorais, muitas vezes, camuflado pelos discursos legalistas e pelas práticas de piedosa caridade, mas que legitimam as desigualdades e injustiças contra os descendentes de escravizados”.