Em igreja evangélica, padre critica racismo, Magno Malta e coronel Ramalho

Em um dos trechos da homilia, proferida por ocasião da Semana de Oração Pela Unidade Cristã (Souc), Kelder Brandão aborda o episódio de racismo de que foi vítima o jogador brasileiro Vini Jr., no último domingo, durante jogo válido pelo Campeonato Espanhol.

"O racismo está entranhado na base de nossa formação cultural, política e religiosa, sedimentando as desigualdades sociais que marcam a sociedade brasileira, condenando as pessoas negras a humilhações e violências cotidianas, sendo a pobreza dos descendentes dos escravizados uma marca indelével no Brasil"

Ainda na carta simbólica destinada a Lula Rocha, Kelder Brandão faz duras críticas ao chamado “racismo estrutural”, conceito sociológico muito presente entre estudiosos da cultura negra no Brasil e no mundo.

“Você, querido amigo, sabia que a paz imposta pela violência é uma mentira e só gera dor e sofrimento, como faziam os romanos e como faz o Estado nas periferias a pretexto de combate do tráfico de drogas. Você sabia que a violência em nosso meio é causada pelo racismo estrutural que condena os negros à pobreza, à prisão e à morte”, afirmou o padre.