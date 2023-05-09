De Flávio Dino para Do Val: “Se o senhor é da Swat, sou dos Vingadores”

"Se o senhor é da Swat, eu sou dos Vingadores. O senhor conhece? Capitão América, Homem-Aranha?", respondeu Dino a Do Val, arrancando risos dos demais parlamentares.
Flávio Dino Dino respondia a um questionamento do senador, que acusou o ministro de omissão durante os atos golpistas em 8 de janeiro. "Espero que o ministro seja afastado e, se possível até preso, como o ministro André Mendonça... quer dizer, do Anderson Torres, que nem no Brasil estava", disse Do Val, confundindo o ministro do STF
com o ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, que está preso desde janeiro.
Conhecido pela sua verve, o ministro prosseguiu, em tom irônico. “Essas construções mentais que o senhor faz são muito singulares e realmente não têm suporte na realidade", disse Dino.
O capixaba diz reiteradamente ser membro da Swat, unidade especial da polícia dos Estados Unidos
. Segundo o jornal O Globo, Do Val serviu no 38º Batalhão de Infantaria do Exército (38º BI), na Prainha, em Vila Velha. De acordo com o portal, Do Val fundou uma empresa - o Centro Avançado em Técnicas de Imobilização (Cati) - e ofereceu cursos para agentes da Swat, Nasa, FBI, Navy Seals e Vaticano, conforme consta no site oficial do senador capixaba.
É a quarta vez que o ministro da Justiça do governo Lula vai ao Congresso a pedido de opositores do governo. A sessão, desta vez, foi convocada pelo senador Magno Malta (PL-ES).