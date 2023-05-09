Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

De Flávio Dino para Do Val: “Se o senhor é da Swat, sou dos Vingadores”

Ministro da Justiça ironizou senador capixaba durante audiência pública na Comissão de Segurança Pública do Senado

Públicado em 

09 mai 2023 às 15:19
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Flávio Dino, o
Flávio Dino, o "Capitão América", encara o senador da Swat Crédito: Amarildo
senador capixaba Marcos Do Val (Podemos) foi o alvo da vez das ironias do ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB). Durante audiência pública na Comissão de Segurança Pública do Senado, na manhã desta terça-feira (9), o maranhense alfinetou o parlamentar capixaba.
"Se o senhor é da Swat, eu sou dos Vingadores. O senhor conhece? Capitão América, Homem-Aranha?", respondeu Dino a Do Val, arrancando risos dos demais parlamentares.
Flávio Dino Dino respondia a um questionamento do senador, que acusou o ministro de omissão durante os atos golpistas em 8 de janeiro. "Espero que o ministro seja afastado e, se possível até preso, como o ministro André Mendonça... quer dizer, do Anderson Torres, que nem no Brasil estava", disse Do Val, confundindo o ministro do STF com o ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, que está preso desde janeiro.
Conhecido pela sua verve, o ministro prosseguiu, em tom irônico. “Essas construções mentais que o senhor faz são muito singulares e realmente não têm suporte na realidade", disse Dino.
O capixaba diz reiteradamente ser membro da Swat, unidade especial da polícia dos Estados Unidos. Segundo o jornal O Globo, Do Val serviu no 38º Batalhão de Infantaria do Exército (38º BI), na Prainha, em Vila Velha. De acordo com o portal, Do Val fundou uma empresa - o Centro Avançado em Técnicas de Imobilização (Cati) - e ofereceu cursos para agentes da Swat, Nasa, FBI, Navy Seals e Vaticano, conforme consta no site oficial do senador capixaba.
É a quarta vez que o ministro da Justiça do governo Lula vai ao Congresso a pedido de opositores do governo. A sessão, desta vez, foi convocada pelo senador Magno Malta (PL-ES).

Veja Também

Líder evangélico que viveu e morreu no ES se torna Herói da Pátria

Dom Dario vai renunciar à Arquidiocese de Vitória. E tem motivo forte

O coronel que enfrentou a greve da PM deixa o ES

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS NOTÍCIAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

magno malta Marcos do val Senado Federal Ministério da Justiça e Segurança Pública Flavio Dino
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados