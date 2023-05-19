MP abre inquérito para apurar conduta do deputado que recusou bafômetro

Deputado estadual Lucas Polese foi multado em R$ 2,9 mil por se recusar a se submeter ao teste do bafômetro Crédito: Lucas S. Costa/Ales

Assinada pela promotora de Justiça Graziela Argenta Zaneti, a portaria, de 16 de maio, tem como objetivo “apurar supostas irregularidades na conduta do Deputado Estadual Lucas Polese, em razão da recusa em se submeter ao teste de constatação de embriaguez (teste do bafômetro) quando conduzia o carro oficial da Assembleia Legislativa do Espírito Santo - ALES, na madrugada de sábado do dia 06/05/2023, na Praia do Canto, em Vitória/ES”.

Em suas considerações, a promotora de Justiça cita vários elementos de provas colhidos no episódio que envolveu o deputado, entre elas, imagens de videomonitoramento e depoimentos de militares do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar.

Em nota divulgada à imprensa, Polese afirmou que voltava de uma missão oficial quando foi abordado na blitz. Segundo ele, a recomendação para se recusar a fazer o teste foi da sua assessoria jurídica.