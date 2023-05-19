Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

MP abre inquérito para apurar conduta do deputado que recusou bafômetro

Lucas Polese foi parado em blitz, de madrugada, dirigindo um carro oficial da Assembleia Legislativa

Públicado em 

19 mai 2023 às 16:33
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Deputado estadual Lucas Polese durante sessão da Assembleia Legislativa do Espírito Santo
Deputado estadual Lucas Polese foi multado em R$ 2,9 mil por se recusar a se submeter ao teste do bafômetro Crédito: Lucas S. Costa/Ales
Ministério Público Estadual (MPES) instaurou um Inquérito Civil para apurar a conduta do deputado estadual Lucas Polese (PL), que foi multado por ter se recusado a se submeter ao teste do bafômetro na madrugada do dia 6 de maio, na Praia do Canto. Na ocasião, o parlamentar bolsonarista estava dirigindo um carro oficial da Assembleia Legislativa.
Assinada pela promotora de Justiça Graziela Argenta Zaneti, a portaria, de 16 de maio, tem como objetivo “apurar supostas irregularidades na conduta do Deputado Estadual Lucas Polese, em razão da recusa em se submeter ao teste de constatação de embriaguez (teste do bafômetro) quando conduzia o carro oficial da Assembleia Legislativa do Espírito Santo - ALES, na madrugada de sábado do dia 06/05/2023, na Praia do Canto, em Vitória/ES”.
Em suas considerações, a promotora de Justiça cita vários elementos de provas colhidos no episódio que envolveu o deputado, entre elas, imagens de videomonitoramento e depoimentos de militares do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar.

Veja Também

Deputado que recusou bafômetro tira licença médica no ES

Deputado multado em blitz já fez teste do bafômetro. E o resultado?

Em nota divulgada à imprensa, Polese afirmou que voltava de uma missão oficial quando foi abordado na blitz. Segundo ele, a recomendação para se recusar a fazer o teste foi da sua assessoria jurídica.
Com a recusa ao teste do bafômetro, o bolsonarista foi autuado por agentes do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar e terá que pagar uma multa de mais de R$ 2,9 mil por ser considerada uma infração gravíssima. Além disso, pode ter a licença de dirigir suspensa por 12 meses.

Veja Também

Primeiro suplente do deputado Lucas Polese é aliado de Magno Malta

Deputado que recusou bafômetro diz que foi levar presentes a embaixador do Azerbaijão

Deputado do ES: "Se for parado em dez blitze, recuso o bafômetro nas dez"

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS NOTÍCIAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Assembleia Legislativa do ES Praia do Canto Bafômetro lei Seca Lucas Polese
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados