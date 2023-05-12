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Leonel Ximenes

Primeiro suplente do deputado Lucas Polese é aliado de Magno Malta

Parlamentar bolsonarista se recusou a fazer o teste do bafômetro ao ser parado numa blitz, de madrugada, dirigindo um carro oficial da Assembleia

Públicado em 

12 mai 2023 às 11:18
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Rafael Monteiro participa de ato bolsonarista na Terceira Ponte, em 1º de maio do ano passado
Rafael Monteiro participa de ato bolsonarista na Terceira Ponte, em 1º de maio do ano passado Crédito: Facebook
Ainda não está claro o que acontecerá com o deputado estadual Lucas Polese (PL), que foi multado numa blitz da Polícia Militar por ter se recusado a fazer o teste do bafômetro quando dirigia o carro oficial da Assembleia na madrugada de sábado (6), na Praia do Canto. Mas uma pessoa em especial acompanha o desdobramento desse caso: o primeiro suplente do partido, o serventuário da justiça Rafael Monteiro.
Aliado do senador Magno Malta (PL), ao lado de quem percorreu algumas regiões do Estado na campanha eleitoral do ano passado, Monteiro, de 39 anos, que é de Venda Nova do Imigrante, obteve 10.004 votos, resultado que lhe conferiu a primeira suplência da legenda, que elegeu cinco deputados - Polese teve 29.490 votos.
Ele também foi candidato a prefeito de Venda Nova pelo PL, em 2020, quando ficou em quarto lugar com 2.108 votos (16,37%). Na disputa por uma vaga na Assembleia, dois anos depois, foi escolhido por 2.772 eleitores, o segundo mais bem votado na cidade da Região Serrana para o cargo, só abaixo de Pimenta (PP).

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Na campanha de 2022, Rafael Monteiro exibia seu apoio à reeleição de Jair Bolsonaro (PL) e atacava o “fantasma” do comunismo, bem ao estilo da verborragia dos aliados do então presidente da República, incluindo o próprio Polese e Malta.
Em uma caminhada em 7 de Setembro do ano passado em Cachoeiro de Itapemirim, ao lado de Magno Malta, o candidato a deputado declarou: “O Brasil iniciou em 2018 uma construção de um muro de proteção contra o comunismo, mas esse muro precisa estar alinhado, no prumo e com bases fortes”.

O QUE FARÁ A ASSEMBLEIA?

Agora resta saber o que acontecerá com o titular do mandato. Nenhum processo disciplinar contra Polese ainda foi instaurado na Assembleia Legislativa, para apurar supostas infrações ao decoro parlamentar.

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Ainda não se sabe com certeza, por exemplo, por que ele se recusou a se submeter ao teste de bafômetro, quando foi parado pela PM - o deputado, por sua vez, alega ter recebido orientação jurídica para não soprar o etilômetro.
Ademais, somente nesta terça-feira (9) o Legislativo capixaba elegeu o seu novo corregedor-geral, o deputado Mazinho dos Anjos (PSDB). O ex-vereador de Vitória, que é advogado, certamente não morrerá de tédio na função. O decoro e o uso correto dos bens públicos estão clamando para serem defendidos.
Seja qual for o desfecho, do ponto de vista político não haveria grande ruptura se, eventualmente, Rafael Monteiro assumisse a vaga de Lucas Polese. O que poderia mudar, isso sim, é que o candidato de Venda Nova talvez abrisse mão de se dedicar a “agendas diplomáticas" nas madrugadas da Grande Vitória. E com carro oficial.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Assembleia Legislativa do ES Cachoeiro de Itapemirim magno malta Praia do Canto Venda Nova do Imigrante Eleições 2022 Lucas Polese
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