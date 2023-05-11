Outro deputado do ES é parado em blitz ao dirigir carro oficial. E o bafômetro?

Um dos carros Toyota Corolla alugados pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo para uso dos deputados estaduais em deslocamentos que envolvam agendas de trabalho Crédito: Ricardo Medeiros

Curiosamente, Mazinho dos Anjos também foi parado em uma blitz, na noite de quarta-feira (10), em Vitória. O tucano dirigia o veículo disponibilizado ao gabinete.

Na Avenida Dante Michelini, por volta das 22h30, o parlamentar foi instado a se submeter ao bafômetro. Fez e passou no teste.

Tudo certo, seguiu para casa.

A coluna questionou o deputado a respeito do uso do carro oficial, uma vez que o veículo, de acordo com o Ato 2008/2014, da Mesa Diretora da Assembleia, deve ser empregado apenas em "atividades de interesse público e vinculadas ao exercício do mandato".

Mazinho respondeu que, naquela noite, havia saído do Iate Clube do Espírito Santo, na Praia do Canto, onde recebeu uma homenagem, como deputado.

O comodoro do Iate Clube, Fabiano Alves Pereira, o chamou para um "jantar de agraciamento", marcado para 19h30, de acordo com o convite.

Depois, o tucano foi para casa. O veículo alugado pela Assembleia pode ser usado, pelos deputados, no deslocamento casa-trabalho e vice-versa.

O deputado estadual Mazinho dos Anjos recebe homenagem no Iate Clube do Espírito Santo Crédito: Divulgação

Lucas Polese, por sua vez, afirmou, em nota enviada à imprensa, que dirigia o Corolla em meio a uma missão oficial na madrugada de sábado (6) e que, depois da blitz, seguiu para o Hotel Sheraton, ainda em Vitória, para concluir a agenda de trabalho.

Procurado diversas vezes pela coluna e por outros profissionais da Rede Gazeta para informar qual era a agenda e outros pontos sobre a ocorrência, não respondeu.

Na sexta-feira (5) à noite, como a coluna mostrou , Polese jantou com o embaixador do Azerbaijão, Rashad Novruz, em um restaurante na Praia do Canto, relativamente próximo ao local da blitz. Era algo referente ao mandato e o encontro foi registrado nas redes sociais.

Falou explicitar, porém, o compromisso seguinte à abordagem policial. A embaixada do Azerbaijão foi procurada, mas também não respondeu.

O deputado do PL alegou, em nota e em áudio enviado a um grupo de WhatsApp , que se recusou a fazer o teste do bafômetro por orientação do departamento jurídico e disse temer "retaliações, tramas e perseguições", uma vez que é um crítico da "alta cúpula da Segurança Pública".

Mas elogiou o trabalho dos PMs que atuaram na blitz, atestou que eles cumpriram a lei. Não explicou, contudo, o motivo de o auto de infração lavrado por um policial militar registrar que ele "apresentava odor etílico".

Também não revelou quem é a pessoa que assumiu a direção após a abordagem. Se não passasse o volante para alguém que comprovadamente não tivesse ingerido bebida alcoólica, o veículo alugado pela Assembleia ficaria retido.

O auto de infração registra que o carro foi liberado para Carlos Filipe da Silva Lyrio, que, de acordo com o Portal da Transparência, não é servidor do Legislativo estadual.

A coluna segue à disposição para ouvir o deputado do PL.

CORREGEDORIA

A Juventude Socialista Brasileira do Estado do Espírito Santo, braço do PSB, partido do governador Renato Casagrande, protocolou, às 12h57 da última terça-feira (9), na Assembleia, pedido para a "instauração imediata de sindicância administrativa" na Corregedoria da Casa para apurar a conduta de Lucas Polese.

A Corregedoria, que deveria ter sido eleita em fevereiro, nem estava constituída, o que ocorreu na sessão plenária que começou às 15h daquele mesmo dia.