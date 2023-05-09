Sessão ordinária da Assembleia Legislativa do Espírito Santo Crédito: Victor Thomé/Ales

Com chapa única, uma votação rápida e com o apoio dos 25 parlamentares presentes à sessão desta terça-feira (9), a Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) elegeu os membros da Corregedoria da Casa pelos próximos dois anos (biênio 2023-2025). O órgão é responsável por apurar transgressões disciplinares dos parlamentares e será chefiado pelo corregedor-geral Mazinho dos Anjos (PSDB), que é da base do governo Renato Casagrande (PSB).

Possível alvo de uma representação disciplinar por ter recusado o bafômetro enquanto utilizava um carro oficial do Legislativo estadual na madrugada do último sábado (6), o deputado estadual Lucas Polese (PL) chegou a questionar a composição da chapa, alegando que deveria conter mais representantes do bloco independente, do qual faz parte, entre os titulares da Corregedoria. Esse bloco é formado por PL, Republicanos e PTB e tem 10 parlamentares.

O presidente da Casa, Marcelo Santos (Podemos), respondeu ao questionamento de Polese afirmando que a chapa foi formada por todos os deputados, independentemente de blocos. Confira abaixo como ficou a composição da Corregedoria da Assembleia:

Your browser does not support the audio element. Deputados elegem governista para chefiar a Corregedoria da Assembleia do ES

Composição da Corregedoria da Assembleia Legislativa (biênio 2023-2025)

Corregedor-geral: Mazinho dos Anjos (PSDB)

Vice corregedor: Vandinho Leite (PSDB)

Titular 1: Deninho Silva (União)

Titular 2: Danilo Bahiense (PL)

Titular 3: Lucas Scaramussa (Podemos)

Suplente 1: Callegari (PL)

Suplente 2: Alexandre Xambinho (PSC)

Suplente 3 - Hudson Leal (Republicanos)

Dos cinco titulares da Corregedoria, apenas o deputado Danilo Bahiense (PL) integra o bloco dos independentes. Todos os demais estão no blocão composto pelos partidos da base governista, embora nem todos eles sejam governistas de carteirinha, a exemplo de Vandinho Leite (PSDB), que até ensaiou concorrer contra Marcelo Santos na eleição da Mesa Diretora.

Antes da eleição ser realizada, a sessão ficou suspensa por cinco minutos e foi possível perceber a tensão em plenário. O deputado Sérgio Meneguelli (Republicanos), que pouco antes teve um embate com o presidente da Casa por conta das vestimentas em plenário , alegou que havia muitos deputados insatisfeitos e que "o mais sensato seria fechar uma chapa e depois votar" em outra sessão.

Os apelos de Meneguelli foram ignorados por Marcelo Santos, que apenas suspendeu a sessão por cinco minutos para que eventuais chapas fossem inscritas na disputa. Durante a votação, todos os deputados votaram a favor da chapa única apresentada.

Depois de eleito corregedor-geral, Mazinho dos Anjos agradeceu a confiança dos colegas para exercer a função e discursou sobre como pretende atuar. "A Corregedoria é uma grande responsabilidade. Tenho 18 anos como advogado, tratando principalmente de direito administrativo e direito público. Já tratei de diversas ações de improbidade, de notícias de fato junto ao Ministério Público, defesa de gestores. A gente tem que analisar com muito zelo e trabalhar muito a prevenção", afirmou.

O novo corregedor-geral da Assembleia Legislativa chamou a atenção para erro, falha e equívocos ocorridos na administração pública, que algumas vezes são tratados como se fossem irregularidades para atingir a imagem do gestor público ou do parlamentar.

"A gente fragiliza as instituições representativas, demonizando as atuações por erros e fragilidades. Tem que ter muita serenidade na atuação da Corregedoria e é isso que vai pautar todo o grupo que compõe essa chapa, a serenidade e a justiça, sem querer cometer nenhum tipo de ação contra nenhum colega ou servidor da Casa. A gente vai atuar com muita prevenção e com muita serenidade na Corregedoria" Mazinho dos Anjos (PSDB) - Corregedor-geral da Assembleia Legislativa do Espírito Santo

O Código de Ética e Decoro Parlamentar prevê os atos proibidos aos deputados desde a expedição do diploma e as medidas disciplinares aplicáveis em caso de transgressões.

Entre as punições previstas estão: advertência, censura, suspensão por 30 dias e perda de mandato.