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Lei Seca

Deputado do ES é multado em blitz com carro oficial por recusar bafômetro

Parlamentar do PL disse que cumpria agendas diplomáticas quando foi parado, na Praia do Canto, no sábado (6). Em nota, informou que foi orientado pelo "jurídico" a não realizar o teste
Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

08 mai 2023 às 11:41

Publicado em 08 de Maio de 2023 às 11:41

Lucas Polese
Lucas Polese, deputado estadual eleito pelo PL Crédito: Carlos Alberto Silva
O deputado Lucas Polese (PL) foi multado em uma blitz da Lei Seca na madrugada de sábado (6) na Praia do Canto, em Vitória, com o carro oficial da Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e teve que chamar outro condutor para levar o carro.
Segundo o auto de infração, ele foi abordado por volta de 1h30, na Avenida Saturnino de Brito, próximo ao Bob's. Polese conduzia um Toyota Corolla com placas de Minas Gerais. Segundo a Assembleia,  o veículo faz parte do contrato de locação da frota que atende aos deputados. Especificamente o veículo de placas RTK8C32, que estava com Polese quando foi parado na blitz, foi designado ao gabinete dele na última sexta-feira (5).
De acordo com o deptutado, ele estava concluindo agenda oficial quando foi parado. "Ao solicitar que fizesse o teste de bafômetro, optei por declinar, conforme fui orientado previamente pelo meu jurídico", explicou Polese, em nota (leia a íntegra abaixo). 
O parlamentar foi autuado por se recusar a fazer o teste do bafômetro, o que, segundo a lei, é infração gravíssima. Além de multa de R$ 2,9 mil, as penalidades incluem ainda a suspensão do direito de dirigir por 12 meses. A reportagem de A Gazeta teve acesso a documento que comprova a autuação. 
Deputado do ES é multado em blitz com carro oficial por recusar bafômetro
Membro da ala conservadora da Assembleia, Lucas Polese está no primeiro ano do seu primeiro mandato eletivo. Ele é o mais jovem dos deputado da Casa, com 26 anos. 
Em nota, o parlamentar disse que estava com o carro oficial durante a madrugada pois cumpria agendas diplomáticas relacionadas ao mandato. No texto, ele também parabenizou os policiais que realizaram a blitz. "Quero dar os parabéns aos policiais que, in loco, me trataram com muito respeito e cordialidade, cumprindo a lei", escreveu. 

Nota do deputado Lucas Polese (PL)

Como todos puderam acompanhar nas redes sociais, passei os dias 3, 4 e 5 me dedicando exclusivamente a agendas diplomáticas oficiais para fomentar as exportações do ES. Na noite do dia 5, quando finalizava a última agenda oficial do dia, fui parado em uma blitz da Polícia Militar, onde o policial verificou toda a minha documentação e confirmou que tudo estava em dia. Ao solicitar que fizesse o teste de bafômetro, optei por declinar, conforme fui orientado previamente pelo meu jurídico, de que o ideal é jamais me submeter a qualquer procedimento desta natureza e que não seja objetivo. Por orientação do policial, solicitei que outra pessoa prosseguisse na direção do veículo e fui liberado para seguir com a agenda. Isso pode ser verificado em registros de câmeras de vídeo do hotel Sheraton, por exemplo, para onde me dirigi após a blitz para concluir a missão oficial. Quero dar os parabéns aos policiais que, in loco, me trataram com muito respeito e cordialidade, cumprindo a lei. É de conhecimento público e notório as denúncias que tenho feito e a batalha que tenho travado contra a alta cúpula da segurança pública do governo e, por isso, tenho redobrado os meus cuidados por receio de retaliações, tramas e perseguições típicas do mundo político, dedicando minha rotina inteiramente ao mandato. Mais uma vez, parabéns aos policiais, que se arriscam todos os dias para defender a população.

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