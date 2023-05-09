Presidente ameaça exigir terno e gravata na Assembleia e Meneguelli reage

Sérgio Meneguelli costuma usar jaqueta jeans, em vez de paletó, na sessão da Assembleia Legislativa Crédito: Ana Salles/Ales

Marcelo Santos fez a convocação da reunião logo no início da sessão plenária desta terça-feira (9) e afirmou que vai "fazer valer a lei e a ordem". Ele disse que o Colégio de Líderes vai se reunir para tratar dos trajes que dão acesso ao plenário e defendeu que sejam mantidas as mesmas exigências previstas no Congresso Nacional e em outros Legislativos quanto ao uso de terno e gravata.

O presidente citou como exemplo as Câmaras de Colatina e de Aracruz , onde Meneguelli e o deputado Alcântaro Filho (Republicanos) já atuaram como vereadores, respectivamente. Ambos têm utilizado camisetas em plenário, sem gravatas. Alcântaro costuma usar blazer por cima de camisa temática, enquanto o ex-prefeito de Colatina tem como marca registrada as camisetas brancas com os escritos "Eu amo Colatina" ou "Eu amo o Espírito Santo igual Colatina".

Logo depois, Meneguelli subiu à tribuna para protestar contra a fala do presidente da Casa. O deputado chegou a afirmar que ele e Alcântaro foram "esculhambados" por Marcelo Santos com a convocação da reunião do Colégio de Líderes para tratar sobre os trajes na Assembleia.

"Acho que roupa não faz a personalidade de um político. O que faz é a realização de ações. Isso não faz um homem melhor, um parlamentar melhor. Se fizer um projeto de lei obrigando a usar terno e gravata, eu vou cumprir. Mas, se não for isso, vão ter de me barrar no plenário", garantiu Meneguelli.

Ele ainda questionou o tratamento desigual dado a outros colegas que usam acessórios e roupas diferentes. Sem citar nomes, falou sobre as vestimentas dos deputados Capitão Assumção (PL), que está sempre com farda da Polícia Militar em plenário, e Pablo Muribeca (Patriota), que usa chapéu durante as sessões.

"Um vem com roupa de polícia e ninguém fala nada. Outro vem de chapéu e ninguém fala nada. Não estou desrespeitando a lei. Não tem no regimento essa exigência. Se vocês querem usar Giorgio Armani, Hugo Boss, tudo bem. Eu sou da turma do All Star. Não vou mudar minha personalidade para agradar ninguém", provocou o ex-prefeito de Colatina.

A data da reunião do Colégio de Líderes não foi divulgada. A sessão da Assembleia Legislativa foi interrompida por falta de quórum, menos de uma hora após o início.