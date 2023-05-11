Projeto misterioso em Vila Velha pode aumentar número de vereadores
Protocolado
Projeto misterioso em Vila Velha pode aumentar número de vereadores
Cidade tem 17 parlamentares. Pelo tamanho da população, de acordo com a Constituição Federal, pode chegar a 25. Um texto já foi protocolado, mas não diz muita coisa. Presidente da Casa afirma que o tema ainda está em discussão
Câmara Municipal de Vila Velha, na PrainhaCrédito: Vitor Jubini
O site da Câmara de Vila Velha registra, no Processo Legislativo Eletrônico, que o Projeto de Emenda à Lei Orgânica 1/2023 foi protocolado às 15h54 de terça-feira (9). A primeira página exibe a ementa, o resumo do objetivo do texto: "Dá nova redação ao artigo 7º da Lei Orgânica Municipal".
Os autores? "Diversos vereadores". Nas próximas páginas, nada. Até porque não existem outras páginas.
O artigo 7º da Lei Orgânica de Vila Velha (nº 1, de 25 de outubro de 1990) estabelece que "o número de vereadores será proporcional à população do município, sendo fixado pela Câmara Municipal antes de cada legislatura, observados os limites constitucionais".
Ou seja, o projeto em questão tem a ver com número de vereadores. Mas qual é a proposta, exatamente? O que vai ser alterado? Por que o texto inteiro não foi protocolado e/ou disponibilizado no site?
Essas questões intrigaram a coluna. O presidente da Câmara de Vila Velha, Bruno Lorenzutti (Podemos), afirmou, em entrevista na noite desta quarta-feira (10), que o restante da proposta não está lá porque ainda não foi escrito mesmo.
Os vereadores estão discutindo se vão ou não aumentar o número de integrantes da Casa.
O "projeto misterioso" é uma coisa incomum, para dizer o mínimo. Mas vamos à discussão.
Vila Velha tem, desde 2009, 17 vereadores. Na época, o município contava com cerca de 400 mil habitantes. Desde 2021, a população já passa de 508 mil, segundo estimativa do IBGE.
De acordo com a Constituição Federal, cidades que têm mais de 450 mil e até 600 mil habitantes podem ter até 25 vereadores.
"Temos que fixar o número de vereadores para a próxima legislatura, como prevê a Lei Orgânica. Há propostas para manter (os 17) e propostas para aumentar", contou o presidente da Câmara.
A próxima legislatura começa em 2025.
O que vai ser? Bruno Lorenzutti afirmou que busca uma proposta de consenso e que ele mesmo não se decidiu. Em conversa com a coluna, ele avaliou que o eventual aumento de cadeiras em plenário seria uma despesa a ser absorvida pelo Orçamento da Casa, por meio de remanejamentos. "O duodécimo (a verba repassada pelo Executivo ao Legislativo) seria o mesmo", argumentou.
O presidente também pontuou que, mais do que despesas, é preciso pensar na questão do aumento da representatividade e da fiscalização o que, teoricamente, seriam consequências do aumento do número de vereadores.
Ele não respondeu, no entanto, qual seria o número ideal de parlamentares para a cidade. Via de regra, o líder do Legislativo municipal não vota, mas no caso de Projeto de Emenda à Lei Orgânica, sim.
Projeto de Emenda à Lei Orgânica 1/2023 da Câmara Municipal de Vila VelhaCrédito: Reprodução
A Lei Orgânica de Vila Velha precisa mesmo ser atualizada. A de Vitória, por exemplo, registra que a Câmara da Capital "compõe-se de quinze representantes".
A lei de Vila Velha não cita número algum, nem os atuais 17 vereadores, que foram estabelecidos por meio de resolução. A ideia, de acordo com o presidente da Câmara canela-verde, é ajustar o trecho e inserir esses dígitos. Ou um número maior. A ver.
Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no Gazeta Online/ CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, também como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 até 2021, quando assumiu a coluna Letícia Gonçalves.