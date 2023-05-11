Projeto misterioso em Vila Velha pode aumentar número de vereadores

Câmara Municipal de Vila Velha, na Prainha Crédito: Vitor Jubini

O site da Câmara de Vila Velha registra, no Processo Legislativo Eletrônico, que o Projeto de Emenda à Lei Orgânica 1/2023 foi protocolado às 15h54 de terça-feira (9). A primeira página exibe a ementa, o resumo do objetivo do texto: "Dá nova redação ao artigo 7º da Lei Orgânica Municipal".

Os autores? "Diversos vereadores". Nas próximas páginas, nada. Até porque não existem outras páginas.

O artigo 7º da Lei Orgânica de Vila Velha ( nº 1, de 25 de outubro de 1990 ) estabelece que "o número de vereadores será proporcional à população do município, sendo fixado pela Câmara Municipal antes de cada legislatura, observados os limites constitucionais".

Ou seja, o projeto em questão tem a ver com número de vereadores. Mas qual é a proposta, exatamente? O que vai ser alterado? Por que o texto inteiro não foi protocolado e/ou disponibilizado no site?

Essas questões intrigaram a coluna. O presidente da Câmara de Vila Velha, Bruno Lorenzutti (Podemos), afirmou, em entrevista na noite desta quarta-feira (10), que o restante da proposta não está lá porque ainda não foi escrito mesmo.

Os vereadores estão discutindo se vão ou não aumentar o número de integrantes da Casa.

O "projeto misterioso" é uma coisa incomum, para dizer o mínimo. Mas vamos à discussão.

Vila Velha tem, desde 2009, 17 vereadores. Na época, o município contava com cerca de 400 mil habitantes. Desde 2021, a população já passa de 508 mil, segundo estimativa do IBGE.

De acordo com a Constituição Federal, cidades que têm mais de 450 mil e até 600 mil habitantes podem ter até 25 vereadores.

"Temos que fixar o número de vereadores para a próxima legislatura, como prevê a Lei Orgânica. Há propostas para manter (os 17) e propostas para aumentar", contou o presidente da Câmara.

A próxima legislatura começa em 2025.

O que vai ser? Bruno Lorenzutti afirmou que busca uma proposta de consenso e que ele mesmo não se decidiu. Em conversa com a coluna, ele avaliou que o eventual aumento de cadeiras em plenário seria uma despesa a ser absorvida pelo Orçamento da Casa, por meio de remanejamentos. "O duodécimo (a verba repassada pelo Executivo ao Legislativo) seria o mesmo", argumentou.

O presidente também pontuou que, mais do que despesas, é preciso pensar na questão do aumento da representatividade e da fiscalização o que, teoricamente, seriam consequências do aumento do número de vereadores.

Ele não respondeu, no entanto, qual seria o número ideal de parlamentares para a cidade. Via de regra, o líder do Legislativo municipal não vota, mas no caso de Projeto de Emenda à Lei Orgânica, sim.

Projeto de Emenda à Lei Orgânica 1/2023 da Câmara Municipal de Vila Velha Crédito: Reprodução

A Lei Orgânica de Vila Velha precisa mesmo ser atualizada. A de Vitória, por exemplo, registra que a Câmara da Capital "compõe-se de quinze representantes".

A lei de Vila Velha não cita número algum, nem os atuais 17 vereadores, que foram estabelecidos por meio de resolução. A ideia, de acordo com o presidente da Câmara canela-verde, é ajustar o trecho e inserir esses dígitos. Ou um número maior. A ver.

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