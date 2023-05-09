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Sem provas

Investigação é arquivada e ex-secretário do ES acusado de assédio volta ao governo

Mário Louzada comandava a pasta de Agricultura e foi exonerado por Casagrande em 2022, depois que uma servidora acusou o então secretário de assédio sexual. Agora, ele tem um novo cargo

Públicado em 

09 mai 2023 às 02:10
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Mário Louzada, secretário de Agricultura do ES
Mário Louzada, ex-secretário estadual de Agricultura Crédito: Seag/Divulgação
Em agosto de 2022, o governador Renato Casagrande (PSB) exonerou o então secretário de Agricultura, Mário Louzada, do cargo. Ele, que havia assumido a função em abril daquele ano, foi acusado de assédio sexual por uma servidora da pasta. 
A saída de Louzada não se deu após o caso se tornar público. O governo se antecipou, na ocasião, e divulgou uma nota oficial: "(...) A exoneração foi motivada por denúncia de assédio sexual apresentada por uma servidora da pasta (...) o governador Renato Casagrande exonerou o secretário, a fim de que os fatos sejam imediatamente apurados com total isenção".
No dia 22 de agosto, a Secretaria de Governo enviou a denúncia da servidora à Polícia Civil.
Mário Louzada não foi investigado administrativamente, uma vez que já não ocupava cargo na gestão estadual.
Nesta segunda-feira (8), o Diário Oficial registrou o retorno do ex-secretário ao governo. Ele foi nomeado por Casagrande como diretor técnico do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espirito Santo (Ipem).
O Ipem é uma espécie de Inmetro local. O diretor-presidente do órgão é Sérgio Eduardo Correa Vidigal, filho do prefeito da Serra, Sérgio Vidigal (PDT).
"O FATO NÃO FOI COMPROVADO"
A coluna questionou o governo do Espírito Santo, por meio da Superintendência de Comunicação, quanto à investigação promovida pela Polícia Civil sobre a acusação de assédio sexual. 
"A Polícia Civil informa que a investigação sobre o caso foi concluída e encaminhada ao Ministério Público Estadual, com pedido de arquivamento, após o fato não ter sido comprovado", respondeu a superintendência, em nota oficial.
Ou seja, a polícia concluiu que não há provas de que o ex-secretário assediou a servidora que o acusou. 
A coluna apurou que o Ministério Público concordou com o arquivamento e, no final de fevereiro de 2023, o caso foi encerrado.
"Para mim, foi muito importante o restabelecimento da verdade. Sigo em paz no âmbito pessoal e profissional, pronto para continuar trabalhando pelo Espírito Santo"
Mário Louzada - Diretor técnico do Ipem
Louzada é filiado ao PSB, partido do governador.
Antes de ser nomeado para a Secretaria Estadual de Agricultura, foi diretor-presidente do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf), de janeiro de 2019 a março de 2022.
Ele também foi gerente, um cargo comissionado, no Instituto Estadual do Meio Ambiente (Iema), de agosto de 2013 a novembro de 2015. 
Quando estava à frente do Idaf, Louzada fez um comentário machista sobre a então primeira-dama Michelle Bolsonaro. Depois, pediu desculpas. 

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, onde exerce a funcao de editora-adjunta desde 2020.

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