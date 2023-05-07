Novo presidente do Incaper vai de Guerino a Casagrande

Franco Fiorot durante audiência pública realizada pela Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa Crédito: JV Andrade/Ales

Fiorot é secretário de Agricultura de Linhares desde 2017, integrou o primeiro escalão da prefeitura na gestão de Guerino Zanon (PSD) e seguiu no posto depois que Bruno Marianelli (Republicanos), então vice-prefeito, passou a comandar o Executivo municipal, em abril de 2022.

O futuro presidente do Incaper foi anunciado no sábado (6) pelo governador Renato Casagrande (PSB). Em outubro do ano passado, o socialista enfrentou, entre outros, Guerino Zanon como adversário nas urnas.

O ex-prefeito de Linhares fez críticas pesadas à administração estadual. Agora, um de seus principais aliados vai para o governo comandado por Casagrande.

Franco Fiorot chegou a ter o nome ventilado como possível vice de Guerino nas eleições de 2020, quando este foi reeleito prefeito, sem percalços. O parceiro de chapa escolhido na ocasião, contudo, foi Marianelli.

Fiorot também havia se filiado ao Republicanos naquele ano. E, de acordo com o presidente estadual do partido, Erick Musso, segue como membro da legenda.

"Franco é um excelente e extraordinário profissional, mas a ida dele para o governo (Casagrande) NÃO tem relação alguma com o partido", ressaltou Erick, à coluna, neste sábado.

O Republicanos não integra oficialmente a base aliada a Casagrande, embora deputados estaduais do partido votem frequentemente a favor de projetos do Executivo na Assembleia Legislativa.

O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, que é a principal vitrine da legenda no Espírito Santo, manteve-se afastado de Casagrande o quanto pôde, mas, desde o início de 2023, aproximou-se do socialista . Esse movimento, entretanto, é institucional, não significa que o Republicanos esteja de mãos dadas com o Palácio Anchieta, ao menos não agora.

Por isso, Erick Musso fez questão de frisar que a ida de Franco Fiorot para o Incaper NÃO passou pela avaliação do partido. Ele escreveu assim mesmo, em letras maiúsculas, pelo WhatsApp.

"Em 2017, eu entrei (na Prefeitura de Linhares) por indicação do setor do agro, lideranças do agro me indicaram e ele (Guerino Zanon) acolheu. Meu histórico é de ser um profissional técnico. Em 2020, me filiei ao Republicanos e houve essa possibilidade de ser vice, o que não se concretizou. Nunca participei ativamente do Republicanos", ponderou Fiorot, em conversa com a coluna.

"Foi um convite pessoal do governador, que avalio que se deu devido ao meu perfil técnico", complementou o futuro presidente do Incaper.

Fiorot é presidente do Fórum de Secretários Municipais de Agricultura do Estado do Espírito Santo (Fosemag), o que lhe garantiu um papel de articulação entre os demais titulares das pastas.

"Franco reúne um currículo adequado para o Incaper. Tem experiência e formação na área de gestão de agronegócio e tem articulação em todo o estado. É importante (a chegada dele) para esse momento de reestruturação do Incaper", afirmou o secretário estadual de Agricultura, Enio Bergoli.

O secretário reforçou que o convite a Franco Fiorot partiu diretamente do governador, "mas foi um consenso". Ênio Bergoli e Ricardo Ferraço, vice-governador que acumula o cargo de secretário estadual de Desenvolvimento e coordena também as áreas de Agricultura e Meio Ambiente, deram o aval.

"Queremos que o Incaper seja referência em termos de pesquisa e assistência técnica para todo o Brasil", afirmou o secretário estadual de Agricultura.

Casagrande está em férias desde a última sexta-feira (6) até o dia 16 de maio. "O governador tirou uns dias de férias e quando houver o retorno dele devo efetivar o início (no Incaper)", previu Fiorot.

Pessoas consultadas pela coluna avaliam que Franco Fiorot é, sim, uma quadro técnico. O Republicanos foi o único partido ao qual se filiou, devido às movimentações do pleito de 2020. E ele nunca disputou eleições.

Mas já deve estar acostumado a lidar com os meandros da política. Firot não foi o vice de Guerino na última eleição municipal, permaneceu como secretário de Agricultura de Linhares e viu o cunhado, Lucas Scaramussa, então filiado ao DC, concorrer contra Guerino Zanon.

O prefeito recebeu 54,44% dos votos. Scaramussa ficou em segundo lugar, com 29,01%. Hoje, ele é deputado estadual, pelo Podemos, partido aliado a Casagrande. Agora, os cunhados vão estar do mesmo lado do tabuleiro político capixaba.

SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR

A subsecretaria de Agricultura Familiar foi criada por meio de projeto enviado pelo governador à Assembleia Legislativa, já aprovado e sancionado. Falta, no entanto, designar um titular para comandar a estrutura.

"Quando o governador voltar (das férias), vamos discutir a composição dessa subsecretaria. Setenta e cinco por cento das propriedades rurais do Espírito Santo são de base familiar", afirmou o secretário Enio Bergoli.

"O desenvolvimento do campo passa por ações na agricultura familiar, que dependem do poder público. É preciso calma para formar a melhor equipe", pontuou.

O PT havia se movimentado para emplacar o subsecretário de Agricultura Familiar, mas, até agora, nada.