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Franco Fiorot

Secretário de Agricultura de Linhares será presidente do Incaper no ES

Nomeação foi divulgada na manhã deste sábado (6) pelo governador Renato Casagrande (PSB) nas redes sociais
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

06 mai 2023 às 09:50

Publicado em 06 de Maio de 2023 às 09:50

Agronegócios
Franco Fiorot é novo presidente do Incaper Crédito: FELIPE TOZATTO
O atual secretário de Agricultura de Linhares, Franco Fiorot, será o novo presidente do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). A nomeação foi divulgada na manhã deste sábado (6) pelo governador Renato Casagrande (PSB).
"Franco Fiorot será o presidente do Incaper. Graduado em comunicação social e com MBA em gestão do Agronegócio e comunicação integrada. Também preside o fórum de secretários municipais de agricultura", publicou Casagrande nas redes sociais.
Em conversa com A Gazeta na manhã deste sábado (6), Fiorot enalteceu o trabalho dos servidores do Incaper e afirmou que o desafio é conectar o órgão com as novas dinâmicas da agropecuária no Estado.
"As expectativas são muito positivas, para que a gente possa trabalhar pela agricultura capixaba. O Incaper tem um grande corpo técnico e histórico de entregas para a agricultura capixaba, e agora a gente vai conectar um pouco mais com a dinâmica atual do nosso setor agropecuário, esse dinamismo do setor", declarou.
"A gente vai participar e juntar toda equipe, esses valorosos servidores, toda equipe da agricultura e da administração, para poder criar estratégias atuais dentro do planejamento estratégico que está sendo construído e fazer essa conexão para que a gente possa potencializar, de fato, esses serviços prestados pelos técnicos e pesquisadores do Incaper. Fortalecer ainda mais essa pesquisa, assistência técnica e extensão rural, fatores importantíssimos para que a gente possa cada vez mais aumentar a produtividade, a competitividade dos nosso agricultores em cada canto do Estado", prosseguiu Fiorot.
"O avanço da agricultura capixaba em cada canto do Estado tem colaboração direta do Incaper e a gente tem muito trabalho pela frente em parceria com os produtores rurais e instituições do setor privado"
Franco Fiorot - Nomeado presidente do Incaper 
Fiorot também é presidente do Fórum de Secretários Municipais de Agricultura (Fosemag) e está à frente da Secretaria Municipal de Agricultura desde 2017. Foi sob sua gestão que Linhares passou a investir na criação de polos de fruticultura e diversificação, visando a diversificar a produção agropecuária do município.
"Foi justamente nessa gestão que a gente implantou o programa municipal de fruticultura, com os polos de frutas, de incentivo a qualidade de café, cafés especiais, o programa de conservação de água e solo, com as caixas secas e as barragens, de revitalizar da cultura do cacau com as mudas e incentivo a qualidade, vários projetos", relembrou. 
A presidência do Incaper vinha sendo ocupada por Antônio Elias Souza da Silva.

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