Secretário de Agricultura de Linhares será presidente do Incaper no ES

Franco Fiorot é novo presidente do Incaper Crédito: FELIPE TOZATTO

"Franco Fiorot será o presidente do Incaper. Graduado em comunicação social e com MBA em gestão do Agronegócio e comunicação integrada. Também preside o fórum de secretários municipais de agricultura", publicou Casagrande nas redes sociais.

Em conversa com A Gazeta na manhã deste sábado (6), Fiorot enalteceu o trabalho dos servidores do Incaper e afirmou que o desafio é conectar o órgão com as novas dinâmicas da agropecuária no Estado.

"As expectativas são muito positivas, para que a gente possa trabalhar pela agricultura capixaba. O Incaper tem um grande corpo técnico e histórico de entregas para a agricultura capixaba, e agora a gente vai conectar um pouco mais com a dinâmica atual do nosso setor agropecuário, esse dinamismo do setor", declarou.

"A gente vai participar e juntar toda equipe, esses valorosos servidores, toda equipe da agricultura e da administração, para poder criar estratégias atuais dentro do planejamento estratégico que está sendo construído e fazer essa conexão para que a gente possa potencializar, de fato, esses serviços prestados pelos técnicos e pesquisadores do Incaper. Fortalecer ainda mais essa pesquisa, assistência técnica e extensão rural, fatores importantíssimos para que a gente possa cada vez mais aumentar a produtividade, a competitividade dos nosso agricultores em cada canto do Estado", prosseguiu Fiorot.

"O avanço da agricultura capixaba em cada canto do Estado tem colaboração direta do Incaper e a gente tem muito trabalho pela frente em parceria com os produtores rurais e instituições do setor privado" Franco Fiorot - Nomeado presidente do Incaper

Fiorot também é presidente do Fórum de Secretários Municipais de Agricultura (Fosemag) e está à frente da Secretaria Municipal de Agricultura desde 2017. Foi sob sua gestão que Linhares passou a investir na criação de polos de fruticultura e diversificação, visando a diversificar a produção agropecuária do município.

"Foi justamente nessa gestão que a gente implantou o programa municipal de fruticultura, com os polos de frutas, de incentivo a qualidade de café, cafés especiais, o programa de conservação de água e solo, com as caixas secas e as barragens, de revitalizar da cultura do cacau com as mudas e incentivo a qualidade, vários projetos", relembrou.

A presidência do Incaper vinha sendo ocupada por Antônio Elias Souza da Silva.