5 coisas que você precisa saber sobre um deputado e a doação do auxílio de R$ 1,8 mil

Deputado estadual Alcântaro Filho no plenário da Assembleia Legislativa do Espírito Santo Crédito: Lucas S. Costa/Ales

Na publicação que fez no Instagram, ele ressaltou que a equipe jurídica considerou o benefício legal e fez algumas considerações. Foi parabenizado.

Deixou de mencionar, contudo, algumas coisas que a coluna considera relevantes. Esta é uma coluna, sobretudo, de opinião, de análise. Às vezes, entretanto, os fatos falam por si. A seguir, alguns deles (mas não me contive e opinei também):

1. NO MÍNIMO, NÃO PRESTOU ATENÇÃO

A votação foi simbólica, não nominal, mas ele poderia ter se manifestado contrariamente, o que não fez.

É verdade que faltou transparência à votação, com duração de apenas oito minutos.

Como a coluna já destacou, as palavras "auxílio-alimentação", "tíquete" ou "benefício", nem foram mencionadas.

O deputado Tyago Hoffmann (PSB), contudo, leu a integra da emenda ao microfone do plenário: "Fica estendido aos deputados estaduais do Espírito Santo, por meio de requerimento, o direito previsto no art. 1º da Resolução nº 1.805, de 23 de outubro de 1995".

Se não sabia do que se tratava, como Alcântaro apenas votou a favor, sem nem perguntar a qual direito e a qual resolução o colega se referia?

A aprovação foi unânime.

Há apenas duas possibilidades: deputados que sabiam que a emenda criava o auxílio-alimentação de R$ 1,8 mil e acharam melhor deixar quieto (certamente, a maioria) e deputados que não tinham ideia que era isso, mas não se deram ao trabalho de perguntar ou nem prestaram atenção à votação.

Cada um deles, seja qual for a hipótese em que se encaixa, recebe R$ 31,2 mil brutos de salário.

O mínimo que poderiam fazer era se atentar às votações que ocorrem na Assembleia.

2. ESQUECEU DE CONTAR "UM DETALHE"

Alcântaro Filho ficou silente sobre o assunto até esta quinta-feira (27), mais de uma semana após a aprovação do benefício.

Decidiu, então, postar um vídeo no Instagram e anunciar aos seguidores e/ou eleitores que registrou em cartório o compromisso de doar o equivalente ao valor do auxílio (R$ 1,8 mil) "em forma de cestas básicas", todo mês a instituições beneficentes, até o final do mandato.

Só "esqueceu" de contar ao pessoal que o benefício, como explicita a emenda aprovada e a resolução publicada, vai ser pago "por meio de requerimento". Ou seja, para receber os R$ 1,8 mil o deputado tem que pedir à Assembleia.

Se não pedir, não recebe. Não é algo automático. Quem não quiser onerar os cofres púbicos, basta não enviar o requerimento.

Questionado pela reportagem de A Gazeta, Alcântaro Filho afirmou que analisou três opções: "receber o tíquete para o meu uso, não aceitar o tíquete ou aceitá-lo para doação. Eu optei pelo terceiro caminho".

Ele justificou que, assim, vai saber para onde o dinheiro está indo. Se não pedisse para receber o auxílio, avaliou, não teria controle sobre a aplicação do recurso.

3. PARA ONDE O DINHEIRO ESTÁ INDO

Ocorre que o deputado, no vídeo publicado no Instagram e na entrevista à repórter Ednalva Andrade, afirmou que vai destinar os R$ 1,8 mil mensais a instituições beneficentes de Aracruz e região, seu reduto eleitoral.

Na prática, ele estaria doando dinheiro público, "em forma de cesta básica", para pessoas que poderiam, em tese, votar nele.

Não me parece algo republicano.

E, se quer saber para onde vai o dinheiro que fica nos cofres públicos, basta exercer uma de suas funções como deputado: fiscalizar.

4. NÃO VAI ECONOMIZAR

No vídeo publicado nas redes sociais, Alcântaro Filho afirmou que, ao doar o valor equivalente ao auxílio-alimentação durante os quatro anos de mandato, vai "economizar mais de R$ 100 mil".

Há um problema de matemática e de lógica aí.

Se passar a receber o auxílio-alimentação em maio de 2023, ao final do mandato, em janeiro de 2027, a soma vai ser de R$ 82,3 mil. Não "mais de R$ 100 mil".

Mas a questão, mesmo, é: como fazer as doações configuraria economia de recursos?

Como já registrado neste texto, se não quiser onerar os cofres públicos, basta não pedir para receber o auxílio.

5. A "GLOBO" MOSTRA

Nos stories, publicações temporárias no Instagram, Alcântaro Filho provocou a imprensa: "Isso a Globo não mostrará". Ele se referia ao vídeo em que fala que vai doar o valor do auxílio-alimentação.

Também avaliou que a imprensa tem que falar "dos outros Poderes", não apenas da Assembleia.

Talvez o deputado não tenha o hábito de ler esta coluna e reportagens publicadas neste site (quem lê fica mais bem informado). Mas seguem alguns exemplos:

Mas registrou o que ele havia omitido na postagem: os deputados podem, simplesmente, não pedir para receber o benefício.

Em seguida, o parlamentar comentou, na própria rede social, que "a imprensa esquerdista tenta distorcer".

Nenhum parlamentar havia concedido entrevista até então. Alcântaro Filho foi o primeiro. E falou isso aí.

"CONHECEREIS A VERDADE..."

O deputado estadual Alcântaro Filho sempre destaca ser cristão. Repetiu isso, inclusive, no vídeo em que fala sobre a doação do auxílio-alimentação e na entrevista concedida à reportagem nesta quinta.

Ele passa boa parte das sessões plenárias da Assembleia com o livro das escrituras na mão. E, toda vez antes de discursar, seja qual for o assunto, exalta: "Glória a Deus".

Inspirada pelo parlamentar, deixo aqui um trecho da Bíblia aos leitores: "Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará" (João 8:32).