5 coisas que você precisa saber sobre um deputado e a doação do auxílio de R$ 1,8 mil
Auxílio-alimentação
5 coisas que você precisa saber sobre um deputado e a doação do auxílio de R$ 1,8 mil
Alcântaro Filho (Republicanos) disse que, em vez de não pedir para receber o benefício, pago apenas se requisitado, vai repassar o valor a instituições beneficentes de seu reduto eleitoral. Ele esqueceu de mencionar algumas coisas
Na publicação que fez no Instagram, ele ressaltou que a equipe jurídica considerou o benefício legal e fez algumas considerações. Foi parabenizado.
Deixou de mencionar, contudo, algumas coisas que a coluna considera relevantes. Esta é uma coluna, sobretudo, de opinião, de análise. Às vezes, entretanto, os fatos falam por si. A seguir, alguns deles (mas não me contive e opinei também):
É verdade que faltou transparência à votação, com duração de apenas oito minutos.
Como a coluna já destacou, as palavras "auxílio-alimentação", "tíquete" ou "benefício", nem foram mencionadas.
O deputado Tyago Hoffmann (PSB), contudo, leu a integra da emenda ao microfone do plenário: "Fica estendido aos deputados estaduais do Espírito Santo, por meio de requerimento, o direito previsto no art. 1º da Resolução nº 1.805, de 23 de outubro de 1995".
Se não sabia do que se tratava, como Alcântaro apenas votou a favor, sem nem perguntar a qual direito e a qual resolução o colega se referia?
A aprovação foi unânime.
Há apenas duas possibilidades: deputados que sabiam que a emenda criava o auxílio-alimentação de R$ 1,8 mil e acharam melhor deixar quieto (certamente, a maioria) e deputados que não tinham ideia que era isso, mas não se deram ao trabalho de perguntar ou nem prestaram atenção à votação.
Cada um deles, seja qual for a hipótese em que se encaixa, recebe R$ 31,2 mil brutos de salário.
O mínimo que poderiam fazer era se atentar às votações que ocorrem na Assembleia.
Alcântaro Filho ficou silente sobre o assunto até esta quinta-feira (27), mais de uma semana após a aprovação do benefício.
Decidiu, então, postar um vídeo no Instagram e anunciar aos seguidores e/ou eleitores que registrou em cartório o compromisso de doar o equivalente ao valor do auxílio (R$ 1,8 mil) "em forma de cestas básicas", todo mês a instituições beneficentes, até o final do mandato.
Só "esqueceu" de contar ao pessoal que o benefício, como explicita a emenda aprovada e a resolução publicada, vai ser pago "por meio de requerimento". Ou seja, para receber os R$ 1,8 mil o deputado tem que pedir à Assembleia.
Se não pedir, não recebe. Não é algo automático. Quem não quiser onerar os cofres púbicos, basta não enviar o requerimento.
Questionado pela reportagem de A Gazeta, Alcântaro Filho afirmou que analisou três opções: "receber o tíquete para o meu uso, não aceitar o tíquete ou aceitá-lo para doação. Eu optei pelo terceiro caminho".
Ele justificou que, assim, vai saber para onde o dinheiro está indo. Se não pedisse para receber o auxílio, avaliou, não teria controle sobre a aplicação do recurso.
3. PARA ONDE O DINHEIRO ESTÁ INDO
Ocorre que o deputado, no vídeo publicado no Instagram e na entrevista à repórter Ednalva Andrade, afirmou que vai destinar os R$ 1,8 mil mensais a instituições beneficentes de Aracruz e região, seu reduto eleitoral.
Na prática, ele estaria doando dinheiro público, "em forma de cesta básica", para pessoas que poderiam, em tese, votar nele.
Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.