O que há de novo no partido Novo

O secretário municipal de Governo de Vitória Aridelmo Teixeira Crédito: Candidato ao governo do ES: Aridelmo Teixeira (Novo)

O partido Novo, criado em 2015 no Brasil e apresentado como uma direita liberal nunca foi um fenômeno nas urnas. Em 2022, elegeu três deputados federais e cinco estaduais em todo o país. Mas tem um trunfo: o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, reeleito em primeiro turno.

No Espírito Santo, onde tem diretório estabelecido desde 2018, o Novo não tem mandatário algum. Nem deputado nem prefeito. Nem vereador. De acordo com o presidente estadual da legenda, Iuri Aguiar, o plano para 2024 é mudar isso.

Em entrevista à coluna na última terça-feira (18), Aguiar defendeu ainda outras mudanças, como o apoio oficial da legenda à gestão do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), e o uso de recursos do Fundo Partidário, dinheiro público. O partido já bateu o martelo sobre as duas coisas.

O presidente estadual também alfinetou os críticos. Não é raro que o Novo seja ironizado nas redes sociais. "O Novo não elegeu quase ninguém. Será que é por não ter se esforçado o suficiente?", é a provocação mais comum, uma vez que uma das bandeiras do partido é a meritocracia.

O empresário e professor Aridelmo Teixeira foi o candidato do partido ao governo do Espírito Santo em 2022. Ele obteve 15.786 votos (0,76%). Antes, Aridelmo era secretário da Fazenda de Vitória, mas não contava com o endosso do partido para tal.

Em março deste ano, ele retornou ao primeiro escalão da administração de Pazolini, desta vez como secretário de Governo. E como representante do Novo.

"Da primeira vez foi como questão pessoal, mas desta vez o Novo apoiou a ida dele para o secretariado. Isso é fruto de evolução partidária. O Novo está participando da gestão do Pazolini com grande simpatia", afirmou o presidente estadual do partido.

Tudo indica que, assim, o Novo vai apoiar a reeleição do prefeito em 2024. Pazolini ainda não disse se vai ou não tentar o segundo mandato como chefe do Executivo estadual, mas esse é o cenário mais provável.

Iuri Aguiar, contudo, prefere não cravar a parceria antecipadamente. "Política é como nuvem, como disse Ulysses ou Tancredo (a frase é de Magalhães Pinto, ex-governador de Minas Gerais). A gente pode ter candidato ou podemos apoiar o Pazolini. O que a gente quer é melhorar a vida das pessoas", asseverou.

O presidente do Novo no Espírito Santo é um admirador de Romeu Zema, empresário que ascendeu politicamente no estado vizinho e já é apontado como um possível candidato à Presidência da República em 2026, uma opção aos órfãos de Jair Bolsonaro (PL).

"Como diz o Felipe d'Avila (que disputou o Palácio do Planalto pelo Novo no ano passado), o Novo é uma vitrine de realizações. Zema mudou radicalmente o cenário de Minas, que estava acabada pelo governo do PT. Entendo que ele deve ser e vai ser candidato à Presidência da República pelo Novo", projetou Aguiar.

Iuri Aguiar, presidente estadual do Novo Crédito: Reprodução/YouTube

Como se pode depreender da afirmação, o Novo faz oposição ao governo Lula (PT). A aversão ao petismo aproximou o partido do bolsonarismo. E a legenda passou a ser vista como um apêndice do movimento que apoiou o então chefe do Executivo federal.

Como consequência, foi suspenso do partido. Ou seja, os filiados estavam liberados para apoiar quem quisessem, desde que quisessem apoiar Bolsonaro. O próprio Amoêdo, então, decidiu se desfiliar.

Iuri Aguiar, contudo, rechaça a pecha de "linha auxiliar do bolsonarismo": "Não há nenhuma relação. A gente só segue nossos princípios e valores. Toda vez que teve proposta para facilitar a vida das pessoas, como marco do saneamento, a gente apoiou. Mas rechaço (que haja) bolsonarismo dentro do Novo".

"Tudo o que é antidemocrático eu repudio veementemente " Iuri Aguiar - Presidente do Novo no Espírito Santo

O presidente estadual do partido, contudo, avalia que não cabe ao Novo tecer comentários sobre a invasão das sedes dos Três Poderes, em Brasília, no dia 8 de janeiro de 2023, quando apoiadores do ex-presidente incitaram um golpe de Estado. "Devemos deixar a Justiça resolver o problema de um líder, seja de esquerda ou de direita", pontuou Iuri Aguiar.

USO DO FUNDO PARTIDÁRIO

O Novo sempre adotou, até recentemente, a não utilização de recursos públicos como um mantra. A ideia é que os próprios filiados custeassem o funcionamento do partido, com doações. O mesmo vale para as campanhas eleitorais.

A sigla recebia, como as demais legendas, o repasse do fundo e não devolvia os valores. Argumentava que, ao retornar ao Tesouro, o dinheiro poderia ser destinado a outros partidos. Assim, o Novo aplicava a cifra no Banco do Brasil. A convenção nacional aprovou o uso do rendimento desse investimento para manter o partido.

"Na hora de votar, o eleitor não quer saber, infelizmente (quem usa e quem não usa o fundo). E estamos usando apenas a receita financeira do Fundo Partidário. A comunicação não estava impactando e precisamos ter condições de disputar com os outros partidos", defendeu Iuri Aguiar.

O Novo sempre divulgou que “é o único partido que não utiliza recursos públicos para sua manutenção, por uma questão de princípios. Acreditamos que os partidos devem ser financiados por aqueles que compartilham suas ideias e valores”.

O partido não atingiu a cláusula de desempenho, que é a quantidade mínima de votos para a Câmara dos Deputados. Desde as eleições de 2018, a sigla que não atinge os requisitos perde horário eleitoral gratuito e recursos do Fundo Partidário.

Ou seja, o Novo decidiu usar recursos do fundo justamente em meio ao período em que não teria acesso ao dinheiro. Mas, como guardou (na verdade, investiu) a verba, vai ter de onde tirar.

"CRÍTICAS RASAS DA ESQUERDA"

Sobre as ironias em relação ao resultado eleitoral do Novo e a tal meritocracia, Iuri Aguiar rebateu que trata-se de "críticas típicas da esquerda, com argumentos rasos".

"A gente continua acreditando na meritocracia. É que o sistema se voltou contra o Novo" Iuri Aguiar - Presidente do Novo no Espírito Santo