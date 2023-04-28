Pazolini e Coser separados por um Casagrande

Prefeito e ex-prefeito de Vitória, adversários em 2020 e, provavelmente, em 2024, ficaram frente a frente em evento no Palácio Anchieta. Anúncio de investimentos da Cesan abasteceu a política institucional
Nesta quinta-feira (27), porém, uma cena no gabinete de Casagrande no Palácio Anchieta chamou a atenção. À direita do socialista, estava Pazolini. À esquerda, o ex-prefeito e atual deputado estadual João Coser (PT).
O petista e o republicano disputaram o segundo turno das eleições de 2020 e o segundo levou a melhor. No ano que vem, eles devem se enfrentar nas urnas novamente.
Pazolini não se disse pré-candidato à reeleição e Coser tampouco anunciou que vai disputar o comando da Capital, mas esse é o cenário provável.
"Eu prezo muito pelo cumprimento dos contratos e a Procuradoria vai subsidiando, mas o diálogo é permanente, vem se mantendo desde 2021, com a nossa chegada. O diálogo nunca foi interrompido, as conversas entre as equipes técnicas são semanais", afirmou Pazolini à coluna.
"Nós nunca defendemos a ruptura do contrato, pelo contrário. Defendemos o cumprimento e o aprimoramento do contrato, como ocorreu aqui hoje", complementou o prefeito.
"CORAÇÃO GENEROSO"
João Coser discursou no gabinete de Casagrande, lotado de vereadores de Vitória, lideranças comunitárias e integrantes da Cesan.
"É muito bom quando entes federados se unem para resolver um problema (...) Parabenizo o governador pela sensibilidade (...) coração generoso. Casagrande não faz isso só para Vitória, faz para todos os municípios", exaltou o petista.
Coser é aliado do governador. O PT está no primeiro escalão da gestão estadual, com o secretário de Esportes, José Carlos Nunes da Silva.
Ele falou em um tom brando e amigável, mas não se pode deixar de ler aí uma alfinetada na relação afastada e/ou conflituosa que Pazolini manteve com Casagrande durante anos.
"Parabéns à Cesan, ao governo e à prefeitura", reforçou o petista.
O pronunciamento de Pazolini foi mais curto, objetivo e menos lisonjeiro.
"Vamos garantir esgoto próximo a zero (...) e estabelecer um novo marco. Obrigado a todos, obrigado, governador", afirmou o prefeito.
Ele não disse apenas essas palavras, mas não muito mais que isso.
Casagrande, durante a solenidade no gabinete, aproveitou para elencar ações do governo estadual em Vitória e mencionou uma possível mudança no projeto do Aquaviário.
Uma das estações de embarque e desembarque, prevista para ser instalada nas proximidades da rodoviária, deve ser construída na Avenida Beira-Mar, se houver acordo com a Vports (novo nome da Codesa).
A coluna questionou o governador a respeito da aproximação com Pazolini.
"É o normal. Voltou à normalidade. São relações institucionais. Isso aqui (o evento para tratar de investimentos da Cesan em Vitória) não tem nada a ver com política partidária ou eleitoral, se um vai apoiar o outro. Aqui é o governo do estado de prefeitura municipal", pontuou o socialista.
"Eu sempre estive no mesmo lugar. Quem se afastou foi o prefeito. É natural que ele possa retomar as relações institucionais"
Renato Casagrande (PSB) - Governador do Espírito Santo
O governo estadual anunciou um pacote de três obras para melhorar o abastecimento hídrico na Grande Vitória, sobretudo na Capital.
São ações técnicas, mas também políticas, afinal, a política não se restringe à interlocução com partidos ou a costuras eleitorais.
O Republicanos de Pazolini não é próximo de Casagrande, ainda que as relações institucionais tenham sido (re) estabelecidas.
Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.