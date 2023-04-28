Pazolini e Coser separados por um Casagrande

O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, discursa no gabinete do governador Renato Casagrande. Na frente do prefeito, está o ex-prefeito João Coser Crédito: Helio Filho/Secom-ES

Uma foto em que o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), e o governador Renato Casagrande (PSB) aparecem lado a lado, sorrindo e à vontade, já não é novidade. Desde o início de 2023, o chefe do Executivo municipal aproximou-se, institucionalmente, do Palácio Anchieta , corrigindo a rota de isolamento/oposição que havia adotado.

Nesta quinta-feira (27), porém, uma cena no gabinete de Casagrande no Palácio Anchieta chamou a atenção. À direita do socialista, estava Pazolini. À esquerda, o ex-prefeito e atual deputado estadual João Coser (PT).

O petista e o republicano disputaram o segundo turno das eleições de 2020 e o segundo levou a melhor. No ano que vem, eles devem se enfrentar nas urnas novamente.

Pazolini não se disse pré-candidato à reeleição e Coser tampouco anunciou que vai disputar o comando da Capital, mas esse é o cenário provável.

Ficaram frente a frente.

A Cesan também é um personagem interessante nesta história. A relação entre a prefeitura e a concessionária de saneamento básico tem sido turbulenta.

O antecessor de Pazolini, Luciano Rezende (Cidadania), chegou a acionar o Judiciário contra a companhia e a cogitar conceder o serviço a outra empresa. A reclamação sobre a atuação, ou a falta de atuação, da Cesan era constante.

E Luciano era e é aliado de Casagrande.

"Eu prezo muito pelo cumprimento dos contratos e a Procuradoria vai subsidiando, mas o diálogo é permanente, vem se mantendo desde 2021, com a nossa chegada. O diálogo nunca foi interrompido, as conversas entre as equipes técnicas são semanais", afirmou Pazolini à coluna.

"Nós nunca defendemos a ruptura do contrato, pelo contrário. Defendemos o cumprimento e o aprimoramento do contrato, como ocorreu aqui hoje", complementou o prefeito.

"CORAÇÃO GENEROSO"

João Coser discursou no gabinete de Casagrande, lotado de vereadores de Vitória, lideranças comunitárias e integrantes da Cesan.

"É muito bom quando entes federados se unem para resolver um problema (...) Parabenizo o governador pela sensibilidade (...) coração generoso. Casagrande não faz isso só para Vitória, faz para todos os municípios", exaltou o petista.

Coser é aliado do governador. O PT está no primeiro escalão da gestão estadual, com o secretário de Esportes, José Carlos Nunes da Silva.

Ele falou em um tom brando e amigável, mas não se pode deixar de ler aí uma alfinetada na relação afastada e/ou conflituosa que Pazolini manteve com Casagrande durante anos.

"Parabéns à Cesan, ao governo e à prefeitura", reforçou o petista.

O pronunciamento de Pazolini foi mais curto, objetivo e menos lisonjeiro.

"Vamos garantir esgoto próximo a zero (...) e estabelecer um novo marco. Obrigado a todos, obrigado, governador", afirmou o prefeito.

Ele não disse apenas essas palavras, mas não muito mais que isso.

Casagrande, durante a solenidade no gabinete, aproveitou para elencar ações do governo estadual em Vitória e mencionou uma possível mudança no projeto do Aquaviário.

Uma das estações de embarque e desembarque, prevista para ser instalada nas proximidades da rodoviária, deve ser construída na Avenida Beira-Mar, se houver acordo com a Vports (novo nome da Codesa).

A coluna questionou o governador a respeito da aproximação com Pazolini.

"É o normal. Voltou à normalidade. São relações institucionais. Isso aqui (o evento para tratar de investimentos da Cesan em Vitória) não tem nada a ver com política partidária ou eleitoral, se um vai apoiar o outro. Aqui é o governo do estado de prefeitura municipal", pontuou o socialista.

"Eu sempre estive no mesmo lugar. Quem se afastou foi o prefeito. É natural que ele possa retomar as relações institucionais" Renato Casagrande (PSB) - Governador do Espírito Santo

O governo estadual anunciou um pacote de três obras para melhorar o abastecimento hídrico na Grande Vitória, sobretudo na Capital.

São ações técnicas, mas também políticas, afinal, a política não se restringe à interlocução com partidos ou a costuras eleitorais.