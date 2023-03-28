Prefeitura multa Cesan em R$ 2,5 milhões por esgoto na Guarderia, em Vitória

A Prefeitura de Vitória anunciou que emitiu, nessa segunda-feira (27), uma multa no valor de R$ 2,5 milhões contra a Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan) pelo vazamento de esgoto na Praia de Guarderia, registrado por A Gazeta desde o dia 21 de março. Imagens feitas pelo fotógrafo Ricardo Medeiros mostraram dano ambiental causado pelo esgoto, que vazou no local após uma pane no sistema da Cesan.
Uma semana após a constatação de que o esgoto estava desaguando em uma praia de intensa movimentação de capixabas e até turistas, a Prefeitura de Vitória informou à reportagem de A Gazeta o valor da multa e detalhou que a infração considera a degradação ambiental ocorrida na região.
A Praia da Guarderia integra a Área de Proteção Ambiental Baía das Tartarugas. Em nota, a prefeitura ainda detalhou que a multa considera artigos do código ambiental do município e decreto federal, ambos proibindo qualquer degradação do meio ambiente.
"A infração apurada leva em consideração um conjunto de elementos e impacto ambiental e social que o vazamento ocasionou, como fauna, ecossistema marinho e incômodo coletivo proporcionado por não poder utilizar o mar para banho", informou a prefeitura.
Material sendo despejado na Praia da Guarderia, em Vitória
Ainda segundo a prefeitura, conforme contrato de programa, a Cesan é obrigada a informar ao órgão ambiental municipal, imediatamente, qualquer falha de operação que ocasione dano ambiental, o que não ocorreu. A concessionária também é obrigada a tomar atitudes visando interromper o dano, segundo a administração municipal.
Após despejo de esgoto, praia foi classificada como "imprópria"
Com a confirmação do vazamento por esgoto, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) promoveu a mudança da indicação da balneabilidade de própria (verde) para imprópria (vermelha) nos pontos 12 (que fica a 100 metros da ponte da Ilha do Frade) e 12A, na praia da Guarderia, na quinta-feira (23).
Como A Gazeta mostrou naquela data, a mudança aconteceu como precaução para que banhistas não corressem risco no local.
O secretário de meio ambiente de Vitória, Tarcísio Foeger, fez um alerta para que, enquanto a qualidade da água do local for reprovada, ou seja, o trecho estiver "impróprio", os banhistas não utilizem a praia.
"A orientação é para que as pessoas não entrem naquela água, pois elas podem estar tomando banho em uma área contaminada, podendo desenvolver enfermidades, como gastroenterite"
Os dois locais devem permanecer com estas indicações até o resultado da nova análise laboratorial, cuja coleta da água acontece semanalmente às segundas-feiras e resultado às quintas. A nova mudança da classificação em toda orla ocorrerá na próxima quinta-feira (30). A Semmam ainda estuda adoção de medidas complementares, segundo nota enviada.
O que diz a Cesan
Procurada no dia do vazamento, a Cesan informou que a estação sofreu um pico de energia que desarmou o sistema de proteção elétrica. A companhia garantiu que religou "imediatamente" o equipamento, que voltou a operar normalmente.
A Cesan foi novamente procurada pela reportagem de A Gazeta na manhã desta terça (28) para responder sobre o dano ambiental causado na Praia da Guarderia. A Gazeta perguntou, por exemplo, se a qualidade da água mudou desde o vazamento e se houve o pagamento da multa emitida pela Prefeitura de Vitória.
Diante de todas as perguntas feitas, a Cesan relembrou o que aconteceu no dia 21, informando que parte do esgoto diluído em efluentes chegou ao mar. Em nota enviada durante da tarde de terça-feira (28), a companhia informou que após a ocorrência, foram coletadas e analisadas amostras de água da região, cujo resultado demonstrou, segundo a Cesan, que não houve prejuízo à balneabilidade das praias.
"A Cesan permanece à disposição dos órgãos competentes para prestar todos os esclarecimentos necessários, bem como atuar para a identificação de novas soluções que visem aprimorar ainda mais o funcionamento dos sistemas da Cesan e do Município no local", diz a nota. A Cesan não respondeu, no entanto, se a multa emitida pela prefeitura foi paga.
Atualização
29/03/2023 - 7:40
A Cesan enviou nota informado que o despejo de esgoto não comprometeu a balneabilidade da região e que está à disposição para prestar esclarecimentos. O texto foi atualizado.