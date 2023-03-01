Justiça dá 30 dias para famílias desocuparem área ambiental em Anchieta

Justiça determina desocupação de área ambiental em Anchieta Crédito: Reprodução | Prefeitura de Anchieta

A Justiça determinou a desocupação de imóveis em uma área de preservação ambiental que abrange a Unidade de Conservação Reserva de Desenvolvimento Sustentável Papagaio, em Anchieta , no Litoral Sul do Espírito Santo . O prazo para a retida dos moradores é de 30 dias.

A determinação atende a pedidos feitos pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) , que constatou que as pessoas suprimiram a vegetação do local e construíram edificações irregulares. Segundo o órgão, pelo menos cinco famílias ergueram casas na região, sem saneamento básico.

Conforme a determinação judicial, durante os próximos dias, a Secretaria Municipal de Assistência Social deve realizar a busca ativa daqueles que residem no local e verificar a possibilidade de concessão de aluguel social. Caso a área não seja desocupada, os moradores podem ser retirados com auxílio de força policial.

A Justiça também determinou que o município deverá providenciar a demolição das construções existentes e iniciar a recuperação ambiental, instalando placas de aviso nos acessos da unidade, incluindo nos pontos de fácil acesso, que são mais propensos às invasões.

O que diz o município

Por meio da assessoria de comunicação, a Prefeitura de Anchieta disse que o município ainda não notificado oficialmente sobre a decisão e que, assim que for, irá seguir com as determinações da Justiça.