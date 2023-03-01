ES quer criar restaurante popular e programa de assistência a idosos

Prato de comida: ainda não há definição sobre onde restaurante popular será implantado Crédito: shutterstock

Os restaurantes populares ofertam refeições a preços acessíveis à população de baixa renda e pessoas em situação de vulnerabilidade social ou insegurança alimentar e nutricional.

No momento, a previsão é de que o Estado instale apenas uma unidade, mas, de acordo com a subsecretária de Estado de Assistência Social, Nilda Sartório, ainda não foi definido qual município receberá o restaurante.

“Em alguns municípios existe, outros encerraram o restaurante popular. Não tem mais em Cachoeiro, não tem mais em Vitória. A informação que eu tenho é que Vitória vai implantar ainda esse ano. E o Estado vai entrar com o restaurante popular até para dar cobertura a essas demandas da sociedade. A gente vai planejar para executar ainda nesse período de 2023 a 2026, mas será um restaurante, por enquanto”, disse Nilda.

Durante evento de lançamento do Planejamento Estratégico 2023-2026, com os principais projetos da gestão estadual para o período, o governo do Estado também anunciou a expansão de 15 bancos de alimentos em funcionamento e das cozinhas comunitárias. Não há detalhes, porém.

Nilda Sartório diz que governo estuda formas de dar suporte às famílias no cuidado com idosos e pessoas com deficiência Crédito: Carlos Alberto Silva

Ainda na área da assistência social, existe a previsão da implantação de projeto de atendimento a idosos e pessoas com deficiência. Segundo a subsecretária, o programa ainda está em desenvolvimento, mas o que se busca é uma alternativa ao acolhimento institucional desse público.

“Hoje, nós temos as instituições de longa permanência para idosos e também algumas unidades de acolhimento para pessoa com deficiência. Estamos pensando como alternativa a esse acolhimento institucional algumas ações para dar suporte à família no domicílio, para não tirar essas pessoas do seio familiar. É uma ação muito importante que a gente está começando a planejar e quer implantar entre 2023 e 2024”, esclareceu Nilda.

Entre as alternativas estudadas, estão a transferência de renda para auxiliar as famílias na contratação de um cuidador ou a criação de um banco de cuidadores que poderão dar suporte domiciliar.