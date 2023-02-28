ES planeja 100 novas escolas em tempo integral e mais 4 centros técnicos

Sala de aula: investimento em educação em tempo integral no Estado Crédito: Taylor Wilcox/Unsplash

Governo do Espírito Santo planeja, para os próximos 4 anos, a implantação de 100 escolas de tempo integral, das quais 76 serão abertas até 2026 e 24 já passaram a funcionar neste ano. Além disso, estão previstos novos Centros Técnicos (CEETs) nos municípios de Castelo, Vargem Alta, Afonso Cláudio e Serra.

Na nova gestão, o governo estadual quer dar continuidade ao Programa Capixaba de Fomento à Implementação de escolas municipais de Ensino Fundamental em Tempo Integral (Proeti), com oferta de 30 mil vagas em tempo integral para alunos das escolas municipais, para que o Espírito Santo atenda ao plano estadual e nacional de educação.

“Vamos caminhando para a gente universalizar a educação em tempo integral no Estado. Vamos continuar com o programa Proeti, para que os municípios possam acompanhar a gente e nós atendermos o plano estadual de educação e o plano nacional de educação, que é chegarmos a 50% de escolas com educação tempo integral ou a 25% dos alunos com educação em tempo integral até 2024/2025”, disse o governador do Estado, Renato Casagrande

O Estado prevê a construção e ampliação de 320 escolas da educação infantil e do ensino fundamental. Os 78 municípios serão contemplados com recursos do Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil no Espírito Santo (Funpaes).

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Além disso, o governo estadual pretende certificar 25% das unidades escolares estaduais como Escolas do Futuro.

“Na aprendizagem, já temos o pacto assinado pelos 78 municípios, todos contemplados com formação profissional, produção de conteúdo, com recursos para construir e reformar escola, comprar laboratório e naquilo que o município definir como prioridade”, destacou Casagrande.