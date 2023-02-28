Governo do ES lança plano que prevê novos hospitais, escolas e obras até 2026

O Governo do Espírito Santo lançou nesta terça-feira (28) o planejamento estratégico com os principais projetos para a gestão 2023-2026. Estão previstos novos hospitais, escolas e outras obras até 2026, além da conclusão de projetos já niciados.
Para a educação, o governo estadual planeja a construção de 100 escolas de educação em tempo integral, incorporando mais 30 mil alunos a esse modelo de ensino. Além disso, estão previstos novos Centros Técnicos (CEETs) nos municípios de Castelo, Vargem Alta, Afonso Cláudio e Serra.
Já na saúde, os principais projetos são a construção do Hospital de Colatina, que será o novo Silvio Avidos, com 260 leitos; e do Complexo de Saúde para o Norte, novo hospital geral com 260 leitos que vai substituir o Hospital Roberto Arnizaut Silvares (HRAS), em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Também está prevista a conclusão do Hospital Geral de Cariacica.
Além disso, o governo estadual projeta realizar até 110 mil cirurgias eletivas por ano, através do Opera ES.
Para a nova gestão, o governo de Renato Casagrande vai concluir o Trevo de Carapina, planeja a implantação do corredor Metropolitano Sul, uma pista exclusiva para ônibus na Avenida Carlos Lindenberg, entre os terminais do Ibes, em Vila Velha, e Jardim América, em Cariacica. O projeto de reformulação da via contempla ainda a instalação de estações para passageiros, ciclovia e a construção de duas alças na Segunda Ponte.
Há também a previsão da construção do novo Terminal de Carapina, além da conclusão das faixas e da ciclovia da Terceira Ponte e a realização de obras da segunda etapa do corredor Leste-Oeste, que pretende ligar a BR 262 com o Terminal de Campo Grande, em Cariacica.
Já na infraestrutura, o governo estadual programa a construção de 4 mil unidades habitacionais e R$ 1 bilhão de investimentos em pavimentação, drenagem e iluminação em bairros e municípios do Estado. Também projeta a ampliação da cobertura dos sistemas de abastecimento de água e esgoto sanitário e obras de macrodrenagem nas bacias da Grande Vitória.