Novo hospital com 260 leitos vai substituir o Roberto Silvares em São Mateus

Complexo de Saúde do Norte, que será construído em São Mateus, vai contar com hospital geral que vai substituir Hospital Roberto Silvares Crédito: Governo do Estado

Um novo hospital geral com 260 leitos vai substituir o Hospital Roberto Arnizaut Silvares (HRAS), em São Mateus , no Norte do Espírito Santo . A nova unidade faz parte do projeto do Complexo de Saúde do Norte, que será construído no município. O anúncio foi feito na manhã desta desta quinta-feira (14), pelo governador Renato Casagrande

Além de um novo hospital, o complexo também vai abrigar o Centro Regional de Especialidade (CRE), a Farmácia Cidadã Estadual, o Hemocentro Regional e a nova sede da Superintendência Regional de Saúde Norte.

O novo hospital será construído na mesma área do atual hospital. Segundo o Governo do Estado , as transferências dos setores hospitalares serão feitas por etapas, à medida em que forem sendo finalizadas as obras, evitando a paralisação dos atendimentos e transferência de pacientes para a Região Metropolitana.

A apresentação do projeto contou com a presença do secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, do diretor-presidente do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), Luiz César Maretto, e também do prefeito do município, Daniel Santana . Durante a reunião, o governador Casagrande afirmou que o complexo faz parte de um série de investimentos que estão sendo feitos na área da saúde.

Governador Renato Casagrande anuncia construção do Complexo de Saúde no Norte. Crédito: Governo do Estado

“Antes da pandemia, tínhamos 638 leitos de UTI. Hoje temos 1.248 leitos de UTI. Abrimos um hospital novo em Cachoeiro de Itapemirim e estamos apresentando agora o Complexo de Saúde do Norte. Um equipamento público que vai atender o Espírito Santo, mas também a pacientes de todo País que necessitarem de atendimento gratuito. Vamos assumir na próxima semana o Hospital Geral de Linhares”, disse.

Com investimento de R$ 300 milhões, o Complexo de Saúde do Norte vai ser construído em uma área de 80.822 metros quadrados, e inclui ainda heliponto, 480 vagas de estacionamento para veículos e 160 vagas para bicicletas.

“É a principal obra pública na Região Norte. Uma conquista importante para a população e para os trabalhadores do Sistema Único de Saúde (SUS), que vai integrar serviços em um mesmo local, qualificando a assistência. Conseguimos trabalhar na pandemia para construir hoje um momento em que as instituições de saúde estão fortalecidas”, afirma Nésio Fernandes.

O secretário da Saúde acrescentou que o novo espaço também vai fomentar a inovação tecnológica, por meio da parceria com o apoio do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi), por meio da formação de profissionais.

Complexo de Saúde do Norte, que será construído em São Mateus, vai contar com hospital geral que vai substituir Hospital Roberto Silvares Crédito: Governo do Estado

A expectativa é que a obra, de responsabilidade do DER-ES, seja concluída até o final de 2025. “A gente sabe que não consegue fazer tudo de uma hora para outra, mas somente em colocar em andamento já é uma glória para nossa cidade e sabemos que irá salvar muitas vidas. Muito importante para nossa cidade, nossa população e para toda a região esse Complexo de Saúde”, afirmou o prefeito Daniel Santana.