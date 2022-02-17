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Edson Reis/Secom Prefeitura da Serra
Centro de referência

Novo hospital na Serra vai atender vítimas de violência sexual

Hospital Materno Infantil, em Colinas de Laranjeiras, será aberto ao público neste sábado (19). A unidade também atenderá crianças abusadas sexualmente

Isaac Ribeiro

Repórter

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 16:59

Publicado em

17 fev 2022 às 16:59
Hospital Municipal Materno Infantil, em Colina de Laranjeiras, na Serra
Hospital Municipal Materno Infantil, em Colina de Laranjeiras, na Serra Crédito: Edson Reis/Secom Prefeitura da Serra
Projeto Todas Elas

Correção

18/02/2022 - 8:04
A primeira versão desta matéria trazia o título "Novo hospital na Serra vai atender mulheres agredidas e vítimas de violência sexual". Mas a informação não está correta. A nova unidade vai atender vítimas de violência sexual, entre mulheres, homens e crianças . Não fará atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica conforme havia informado anteriormente a prefeitura da cidade.  A informação foi corrigida.
Previsto para ser aberto ao público neste sábado (19), o Hospital Materno Infantil, em Colina de Laranjeiras, na Serra, vai atender mulheres e homens vítimas de violência sexual, além de crianças abusadas sexualmente.
O espaço vai contar com uma equipe multidisciplinar composta por psicólogos, assistentes sociais, médicos e enfermeiros. O grupo vai acompanhar cada caso, orientar quanto à ocorrência policial e auxiliar a família da vítima.

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O prefeito da Serra, Sérgio Vidigal, afirma que esse será o primeiro centro de referência para atender às vítimas de violência sexual no Espírito Santo. Mulheres, crianças e mesmo homens de outras cidades terão a estrutura à disposição 24 horas por dia, sete dias por semana.
"O atendimento será porta aberta. Serão serviços especializados para esse público. O espaço tira o constrangimento do paciente que é vítima de violência de ser atendido no meio de todo mundo. Vamos atender o Estado de uma forma geral"
Sérgio Vidigal - Prefeito da Serra
Os profissionais do centro de referência farão o acompanhamento quando a vítima for à delegacia. O prefeito destaca que a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres oferece abrigo para quem não pode voltar para casa por questões de segurança.
"A estatística mostra que a maioria de mulheres vítimas de violência sexual tem menos de 14 anos de idade. Vamos dar o atendimento, acompanhamento e isso deve ajudar também a punir os responsáveis", destaca o prefeito.

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O HOSPITAL

A unidade terá a capacidade de atender 8.700 gestantes por ano, realizar 725 partos por mês e também fará 3.240 consultas de pronto-socorro e 2.304 consultas em ambulatório de especialidades.
O prédio conta com três pavimentos, com 60 leitos obstétricos, dez Unidades de Tratamento Intermediário Neonatal Convencional (Ucinco), cinco Unidades de Tratamento Intermediário Neonatal Prematuro (Ucinca), além de oito quartos Pré-Parto, Pós-Parto e Puerpério (PPP).
No período de janeiro a maio, aconteceram 99 partos de crianças e adolescentes no ES
A unidade terá a capacidade de atender 8.700 gestantes por ano Crédito: Ana Nascimento/Agência Brasil
O espaço terá banco de leite e cartório para registrar o nascimento dos bebês. O valor de investimento para funcionamento anual é R$ 96 milhões. De acordo com o prefeito, desse total, o governo do Estado vai custear cerca de R$ 45 milhões.

HISTÓRICO

A obra custou aos cofres públicos cerca de R$ 100 milhões e se estendeu por cerca de seis anos. A área é equivalente ao tamanho de dois campos e meio de futebol. São aproximadamente 16 mil metros quadrados de área construída.
A estrutura é composta por três pavimentos distribuídos em assistência materno-infantil e serviços de apoio diagnóstico e terapêutico. O hospital também conta com centros cirúrgico e de diagnóstico, salas de raio X, laboratórios e brinquedoteca.

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Exames de ultrassonografia e os testes do pezinho, assim como da orelhinha e coraçãozinho serão oferecidos no local.
Os recém-nascidos serão acompanhados para detectar precocemente possíveis intercorrências após a alta.
O estacionamento tem 131 vagas para o público, 141 para funcionários e oito vagas para serviço (utilitários e caminhões).

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