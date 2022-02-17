Novo hospital na Serra vai atender vítimas de violência sexual

Hospital Municipal Materno Infantil, em Colina de Laranjeiras, na Serra Crédito: Edson Reis/Secom Prefeitura da Serra

Correção A primeira versão desta matéria trazia o título "Novo hospital na Serra vai atender mulheres agredidas e vítimas de violência sexual". Mas a informação não está correta. A nova unidade vai atender vítimas de violência sexual, entre mulheres, homens e crianças . Não fará atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica conforme havia informado anteriormente a prefeitura da cidade. A informação foi corrigida.

Previsto para ser aberto ao público neste sábado (19), o Hospital Materno Infantil , em Colina de Laranjeiras, na Serra , vai atender mulheres e homens vítimas de violência sexual, além de crianças abusadas sexualmente.

O espaço vai contar com uma equipe multidisciplinar composta por psicólogos, assistentes sociais, médicos e enfermeiros. O grupo vai acompanhar cada caso, orientar quanto à ocorrência policial e auxiliar a família da vítima.

O prefeito da Serra, Sérgio Vidigal , afirma que esse será o primeiro centro de referência para atender às vítimas de violência sexual no Espírito Santo. Mulheres, crianças e mesmo homens de outras cidades terão a estrutura à disposição 24 horas por dia, sete dias por semana.

"O atendimento será porta aberta. Serão serviços especializados para esse público. O espaço tira o constrangimento do paciente que é vítima de violência de ser atendido no meio de todo mundo. Vamos atender o Estado de uma forma geral" Sérgio Vidigal - Prefeito da Serra

Os profissionais do centro de referência farão o acompanhamento quando a vítima for à delegacia. O prefeito destaca que a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres oferece abrigo para quem não pode voltar para casa por questões de segurança.

"A estatística mostra que a maioria de mulheres vítimas de violência sexual tem menos de 14 anos de idade. Vamos dar o atendimento, acompanhamento e isso deve ajudar também a punir os responsáveis", destaca o prefeito.

O HOSPITAL

A unidade terá a capacidade de atender 8.700 gestantes por ano, realizar 725 partos por mês e também fará 3.240 consultas de pronto-socorro e 2.304 consultas em ambulatório de especialidades.

O prédio conta com três pavimentos, com 60 leitos obstétricos, dez Unidades de Tratamento Intermediário Neonatal Convencional (Ucinco), cinco Unidades de Tratamento Intermediário Neonatal Prematuro (Ucinca), além de oito quartos Pré-Parto, Pós-Parto e Puerpério (PPP).

A unidade terá a capacidade de atender 8.700 gestantes por ano Crédito: Ana Nascimento/Agência Brasil

O espaço terá banco de leite e cartório para registrar o nascimento dos bebês. O valor de investimento para funcionamento anual é R$ 96 milhões. De acordo com o prefeito, desse total, o governo do Estado vai custear cerca de R$ 45 milhões.

HISTÓRICO

A obra custou aos cofres públicos cerca de R$ 100 milhões e se estendeu por cerca de seis anos. A área é equivalente ao tamanho de dois campos e meio de futebol. São aproximadamente 16 mil metros quadrados de área construída.

A estrutura é composta por três pavimentos distribuídos em assistência materno-infantil e serviços de apoio diagnóstico e terapêutico. O hospital também conta com centros cirúrgico e de diagnóstico, salas de raio X, laboratórios e brinquedoteca.

Exames de ultrassonografia e os testes do pezinho, assim como da orelhinha e coraçãozinho serão oferecidos no local.

Os recém-nascidos serão acompanhados para detectar precocemente possíveis intercorrências após a alta.