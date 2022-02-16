Maternidade de Carapina encerra atividades na Serra após mais de 30 anos

Com a inauguração do Hospital Municipal Materno Infantil (HMMI), em Colina de Laranjeiras, a Maternidade Coronel Leôncio Vieira de Rezende, conhecida como Maternidade de Carapina, vai encerrar suas atividades nesta sexta-feira (18).
Um dos equipamentos municipais de saúde mais antigos da Serra - com mais de 30 anos - ainda é reconhecido, pelo Fundo Internacional de Emergência das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e pela Organização Mundial de Saúde (OMS), como Hospital Amigo da Criança (IHAC), por estimular o parto normal e o aleitamento materno.
Somente nos últimos 20 anos nasceram por lá 34.981 crianças, segundo dados do Tabnet ES/ Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc).
A Maternidade de Carapina vai encerrar suas atividades com 38 leitos de risco habitual, para dar as boas-vindas ao Hospital Municipal Materno Infantil (HMMI), que acaba de nascer, com capacidade de 174 leitos obstétricos, entre risco habitual, alto risco e UTI. São os novos tempos tentando acompanhar o crescimento do município que, segundo estimativa do IBGE, possui cerca 540 mil habitantes. Desse total, 70% são SUS dependentes.
O imóvel será transformado em centro de especialidades médicas e a maternidade será desativada, segundo a prefeitura. Os profissionais poderão ser transferidos para o novo hospital.
“Em Carapina temos obstetras, neonatologistas, intensivistas. Todos serão absorvidos desde que aceitem a gestão da Santa Casa sobre carga horária e escala de trabalho, por exemplo. A prefeitura continuaria pagando o salário deles, mas os valores seriam abatidos no fomento que será repassado à Santa Casa”, detalha o prefeito da Serra, Sérgio Vidigal.