Maternidade de Carapina encerra atividades na Serra após mais de 30 anos

Maternidade de Carapina, na Serra Crédito: Everton Nunes/Acervo-PMS

Um dos equipamentos municipais de saúde mais antigos da Serra - com mais de 30 anos - ainda é reconhecido, pelo Fundo Internacional de Emergência das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e pela Organização Mundial de Saúde (OMS), como Hospital Amigo da Criança (IHAC), por estimular o parto normal e o aleitamento materno.

Somente nos últimos 20 anos nasceram por lá 34.981 crianças, segundo dados do Tabnet ES/ Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc).

A Maternidade de Carapina vai encerrar suas atividades com 38 leitos de risco habitual, para dar as boas-vindas ao Hospital Municipal Materno Infantil (HMMI), que acaba de nascer, com capacidade de 174 leitos obstétricos, entre risco habitual, alto risco e UTI. São os novos tempos tentando acompanhar o crescimento do município que, segundo estimativa do IBGE, possui cerca 540 mil habitantes. Desse total, 70% são SUS dependentes.

O imóvel será transformado em centro de especialidades médicas e a maternidade será desativada, segundo a prefeitura. Os profissionais poderão ser transferidos para o novo hospital.