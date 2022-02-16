Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Na sexta (18)

Maternidade de Carapina encerra atividades na Serra após mais de 30 anos

A Maternidade de Carapina será desativada na sexta-feira (18). O novo Hospital Municipal Materno Infantil atenderá demanda do município

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 10:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 fev 2022 às 10:56
Maternidade de Carapina, na Serra
Maternidade de Carapina, na Serra Crédito: Everton Nunes/Acervo-PMS
Com a inauguração do Hospital Municipal Materno Infantil (HMMI), em Colina de Laranjeiras, a Maternidade Coronel Leôncio Vieira de Rezende, conhecida como Maternidade de Carapina, vai encerrar suas atividades nesta sexta-feira (18).
Um dos equipamentos municipais de saúde mais antigos da Serra - com mais de 30 anos - ainda é reconhecido, pelo Fundo Internacional de Emergência das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e pela Organização Mundial de Saúde (OMS), como Hospital Amigo da Criança (IHAC), por estimular o parto normal e o aleitamento materno. 
Somente nos últimos 20 anos nasceram por lá 34.981 crianças, segundo dados do Tabnet ES/ Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc).

Veja Também

De exames a UTI: Hospital Materno Infantil da Serra vai atender grávidas e bebês

Abertas vagas para trabalhar no Hospital Materno Infantil da Serra

A Maternidade de Carapina vai encerrar suas atividades com 38 leitos de risco habitual, para dar as boas-vindas ao Hospital Municipal Materno Infantil (HMMI), que acaba de nascer, com capacidade de 174 leitos obstétricos, entre risco habitual, alto risco e UTI. São os novos tempos tentando acompanhar o crescimento do município que, segundo estimativa do IBGE, possui cerca 540 mil habitantes. Desse total, 70% são SUS dependentes.
O imóvel será transformado em centro de especialidades médicas e a maternidade será desativada, segundo a prefeitura. Os profissionais poderão ser transferidos para o novo hospital.
“Em Carapina temos obstetras, neonatologistas, intensivistas. Todos serão absorvidos desde que aceitem a gestão da Santa Casa sobre carga horária e escala de trabalho, por exemplo. A prefeitura continuaria pagando o salário deles, mas os valores seriam abatidos no fomento que será repassado à Santa Casa”, detalha o prefeito da Serra, Sérgio Vidigal.

Veja Também

Covid-19: Vitória começa a vacinar crianças de 5 a 11 anos nas escolas

Moradores da Grande Vitória reclamam que estão sem água há 4 dias

Major é preso no ES por descumprir ordem de coronel da PM

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

carapina Maternidade Serra Prefeitura da Serra Saúde Pública Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Serginho, Alice e Camila Castro
Serginho e Camila de Castro celebram os 15 anos de Alice com festão em Vitória
Pleno do TJES
Juiz acusado de liberar milhões com “rapidez incomum” será julgado no ES
No Espírito Santo, 1,7 milhão de pessoas vivem em locais que não contam com rede de esgoto
O que podemos aprender com o Marco do Saneamento

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados