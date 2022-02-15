Quartel da PMES em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Um major da Polícia Militar do Espírito Santo foi preso, acusado de descumprir ordem de um superior hierárquico, no caso, o coronel Marcelo Pinto Abreu, comandante do 1º Comando de Polícia Ostensiva Regional (CPOR).

Os fatos envolvendo o major José Roberto da Silva Fahning, que é subcomandante do 6º Batalhão da PM na Serra , ocorreram no último sábado (12). Segundo o auto de prisão em flagrante, ele tinha se “recusado a cumprir ordem legal e expressa de superior hierárquico”. Assim, em tese, segundo o documento, teria infringido o artigo 301 do Código Processo Penal Militar (CPPM).

Ele foi detido, enviado para a Corregedoria da Corporação e encaminhado ao Presídio Militar, localizado no quartel da Polícia Militar, em Maruípe, Vitória

Your browser does not support the audio element. Major é preso no ES por descumprir ordem de coronel da PM

SOLTO APÓS DECISÃO DA JUSTIÇA MILITAR

Na tarde desta segunda-feira (14), após a realização de audiência de custódia, o major foi solto por decisão do juiz Gustavo Grillo Ferreira, da Vara da Auditoria Militar. Em sua decisão ele informa que “constata-se a ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, não restando demonstrada a necessidade da sua segregação, tendo em vista a ausência dos requisitos elencados no artigo 255 do CPPM”.

É informado ainda que a “infração cometida é punida com pena de detenção não superior a dois anos, conforme artigo 270, parágrafo único, “b”, do CPPM, razão pela qual a liberdade provisória do acusado é a medida que se mostra mais adequada”, diz o texto da decisão judicial.

O processo continua tramitando e foi determinado ao major, como medida cautelar, o comparecimento a todos os atos do processo.

O QUE MOTIVOU A PRISÃO

O argumento foi o de que o seu superior imediato, o tenente-coronel Leonardo Vieira Celante, comandante do 6º Batalhão da Polícia Militar na Serra, não havia autorizado a participação na entrevista. Diante da recusa, o coronel Marcelo Pinto Abreu determinou a prisão do major.

CORONEL PARTICIPOU DE CARTA QUE FEZ CRÍTICAS AO GOVERNO

O coronel que mandou prender o major por descumprimento de ordem superior fez parte do grupo de 15 coronéis, dos 20 que fazem parte do Alto Comando da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) , que no início de dezembro de 2021, em uma carta enviada ao secretário de Segurança Pública, Alexandre Ramalho, relatam insatisfação com a gestão da Corporação e cobram mais diálogo com o governo do Estado

No documento, a que A Gazeta teve acesso, destacam-se alguns pontos:

Desmotivação e insatisfação com a gestão da Corporação;

Falta de diálogo com o governo do Estado;

Reclamações pela não concessão de reajuste salarial pleiteado;

Reclamação contra a criação de legislação para que os três mais altos cargos de comando da PM sejam de ocupação mais permanente, independente do prazo de aposentadoria;

Não participação do alto comando nas principais decisões que envolvem a corporação;

Alertas para um clima de insatisfação nos quadros da Corporação que poderia levar a uma nova paralisação;

Utilização de escalas especiais levando a excesso de trabalho dos PMs.

Arquivos & Anexos Veja a carta dos coronéis da PMES Documento enviado por 15 coronéis para o secretário de Segurança Pública do ES Tamanho do arquivo: 2mb Baixar

A manifestação, encaminhada direto ao secretário de Estado da Segurança Pública, coronel Alexandre Ramalho, sem passar pelo comandante da PM, coronel Douglas Caus, o superior na hierarquia militar, foi endossada pelos seguintes oficiais, incluindo o coronel Marcelo Pinto Abreu.

CEL QOCPM Alessandro Juffo Rodrigues - diretor de Administração de Frota

CEL QOCPM Alessandro Marin - diretor de Educação

CEL QOCPM Carlos Alberto Bariani Ribeiro - comandante do 5° Comando de Polícia Ostensiva Regional (CPOR)

CEL QOCPM Carlos Ney de Souza Pimenta - comandante de Policiamento Ostensivo Especializado

CEL QOCPM Edmilson Batista Santos - diretor de Saúde

CEL QOCPM Evandro Teodoro de Oliveira - diretor do Ciodes Metropolitano

CEL QOCPM José Augusto Piccoli de Almeida - controlador da PMES

CEL QOCPM Laurismar Tomazelli - comandante do 6° Comando de Polícia Ostensiva Regional (CPOR)

CEL QOCPM Moacir Leonardo Vieira Barreto Mendonça - Corregedor

CEL QOCPM Marcelo Pinto Abreu - comandante do 1° Comando de Polícia Ostensiva Regional (CPOR)

CEL QOCPM Marcio Eugênio Sartório - diretor de Finanças

CEL QOCPM Odilon José Pimentel - comandante de Policiamento Ostensivo Noroeste

CEL QOCPM Oscar Paterline Mendes - comandante de Policiamento Ostensivo Norte

CEL QOCPM Paulo Cesar Garcia Duarte - diretor de Logística

CEL QOCPM Robson Antonio Pratti - diretor de Direitos Humanos e Polícia Comunitária

QUEBRA DE HIERARQUIA NA CORPORAÇÃO

A carta teve a assinatura de dois ex-comandantes da instituição, ou seja, militares da maior patente da corporação que foram escolhidos pelo próprio governador Renato Casagrande (PSB) ao longo desta gestão: os coronéis Moacir Leonardo Vieira Barreto Mendonça e Márcio Eugênio Sartório, como relatou o colunista Leonel Ximenes.

O QUE DIZ A PM SOBRE O CASO DO MAJOR

A reportagem tentou falar com o coronel Marcelo Pinto Abreu e com o major, mas não obteve êxito. Por nota, a PM informou que foram “adotadas medidas legais previstas no Direito Penal Militar Brasileiro”. Confira a íntegra da nota:

"A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) esclarece que ocorreu um fato envolvendo Oficiais da Corporação no último sábado, em razão do qual foram adotadas medidas legais previstas no Direito Penal Militar Brasileiro. A situação já foi encaminhada ao Poder Judiciário, cabendo ao mesmo, juntamente com o Ministério Público junto à Auditoria da Justiça Militar Estadual-ES (AJMES), a adoção das medidas legais decorrentes. A PMES acrescenta que tem por princípios a disciplina e a hierarquia, associados ao máximo de respeito, transparência e publicidade no trato rotineiro com a imprensa, sem o apoio da qual a instituição não poderia melhor cumprir suas missões constitucionais e prestar um serviço de qualidade para a sociedade capixaba."