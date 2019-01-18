Coronéis comandam maioria das Guardas Municipais

Veículo da Guarda Municipal de Vila Velha, corporação subordinada a um ex-comandante-geral da PM. Crédito: Divulgação

Dos cinco municípios que formam originalmente a Grande Vitória, apenas Cariacica não tem um coronel no comando da sua Secretaria de Segurança Pública. Em Vitória, o secretário é o coronel Calheira; em Vila Velha, coronel Emmerich, em Viana, coronel Ramalho; e na Serra, coronel Nylton.

A Guarda vem aí

Mas isso deve mudar: a prefeitura vai lançar ainda neste ano um concurso para constituir o efetivo da futura Guarda Municipal de Cariacica, prevista para ser criada em 2020.

DNA comum

Curiosamente, os secretários de Segurança de Vila Velha, Vitória, Serra e Viana foram comandantes-gerais de suas respectivas instituições.

Juninho é

De um leitor da coluna ao comparar o orçamento de Cariacica (R$ 559 milhões) com o de Vitória (R$ 1,7 bi) e Serra (R$ 1,5 bi): “Tem que ser muito maluco para ser prefeito de Cariacica”.

Fica onde está

Romeu Scheibe Neto, ex-diretor-geral do Detran-ES, está bem cotado para continuar no comando do DNIT-ES, onde é funcionário de carreira. Só não fica se não quiser.

No comando

O ex-secretário estadual de Segurança e ex-comandante-geral da PM, coronel Nylton Rodrigues, vai assumir a pasta da Segurança na Serra na próxima sexta-feira.

Mais 60

Para marcar a posse, ele o prefeito Audifax Barcelos vão assinar o ato de nomeação da segunda turma da Guarda Municipal, com 60 integrantes. O efetivo atual é de apenas 50 agentes.

Anistia salarial

Na esteira da anistia aos PMs, o Sindipúblicos–ES já está pedindo a Casagrande que reponha as perdas salariais acumuladas no governo Hartung.

Silencioso demais

Tem muita gente reclamando que o Disque-Silêncio de Guarapari recebe denúncias de som alto e fica em... silêncio.

Dúvida

Será que um soldado, um cabo e um senador eleito todo enrolado são suficientes para amedrontar o Supremo Tribunal Federal?

Nos últimos 10 anos...

2009 – PT reclama da Imprensa e de todos que o criticam.

2019 – PSL reclama da Imprensa e de todos que o criticam.

Dra. Soraya sofre

Do deputado Manato, explicando por que sua mulher, a deputada eleita Dra. Soraya (PSL), recusou convite para visitar a China com seus colegas de partido: “Ela tem que trabalhar. Tem dois filhos e marido para sustentar”.

Lá e cá

Começam na segunda quinzena de fevereiro as obras de duplicação de dois trechos da BR 116, no Rio Grande do Sul. Tudo será feito pelo Exército. Enquanto isso, no ES...

Elas merecem!

O secretário estadual da Cultura, Fabrício Noronha, e a vice-governadora, Jacqueline Moraes, estão discutindo ações específicas para mulheres. O objetivo é diminuir os índices de violência e o feminicídio.

Quase sub

O novo secretário estadual de Esportes, Júnior Abreu, torce para o Vasco no Rio. Pra sorte dele, não falou antes; seria subsecretário.

Falta terminar

No seu primeiro mandato, o governador Casagrande entregou as duas primeiras etapas da avenida sobre o Canal Bigossi, em Vila Velha. A terceira, que vai até a Av. Lindenberg, não foi feita por PH. Será que o atual governo vai retomar a obra?

Ligou, denunciou

A Prefeitura de Vila Velha informa que o telefone 3369-9941 está disponível para quem quiser denunciar a cobrança (que é ilegal) pelo uso de cadeiras nas praias do município.

Foi mal

Na solenidade de posse da desembargadora Ana Paula Tauceda na presidência do TRT-ES, ontem à noite, o cerimonial anunciou a presença do prefeito Luciano Rezende e do deputado Erick Musso, que estavam ausentes.

Foi mal 2

Ao perceberem a gafe, chamaram o senador eleito Fabiano Contarato, mas esqueceram de chamar o outro senador eleito, Marcos do Val. Depois anunciaram a presença do deputado eleito Felipe “Riboni”. Rigoni (o nome correto) não aguentou e caiu na gargalhada.

Alô, Flávio Bolsonaro!